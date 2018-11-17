صراع بين «إيه أف ماهر» و«أي أس كواشي» في الشوط الرئيسي

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان الرياضي

يشهد نادي الشارقة للفروسية والسباق انطلاقة السباق الثاني بالموسم في الثانية والنصف ظهراً، ويتضمن ستة أشواط مخصصة للخيول العربية الأصيلة ما عدا الشوط الرابع، والذي حدد للخيول المهجنة.

ويشهد الشوط الخامس والرئيسي لقب كأس سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1700 متر، والذي فازت «مواهب» بلقبه في النسخة الأولى. ويشتد الصراع في الشوط بين «إيه أف ماهر» ورفيقه في الإسطبل «إيه أف الجاهد»، كما يظهر «أي أس كواشي» الفائز في المسافة نفسها، وتبلغ الجائزة المالية للسباق 100 ألف درهم.

وتبدأ انطلاقة السباق بسباق مبتدئة لخيول الإنتاج المحلي عمر ثلاث سنوات على مسافة 1200 متر بمشاركة 16 خيلاً، ومعظم المنافسين يشارك للمرة الأولى مما يصعّب الترشيحات.

وأبرز المشاركين «الختام»، «مرايا» و«نزعة» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، و«جاب ملاوح» و«جاب رقيبة» لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم.

صراع التكافؤ

المنافسة تكون متوزعة في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر تكافؤ بين خيول سريعة ومتميزة في هذه المسافة، ويتحدد مشاركة «المقام» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بقيادة باتريك كوسجريف وإشراف ايدين ليمارتنيل، إلى جانب «جاب الثريا» لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم و«قاصد ورسان» لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان بقيادة رتشارد مولن.

ويشهد الشوط الثالث ثاني سباقات الخيول المبتدئة على مسافة 1000 متر بمشاركة 16 خيلاً من أبرزها «إيه أس هبوب» لحسن الشحي، وقد حل وصيفاً في آخر مشاركاته بالعين، «صبيح ورسان» لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، «جاب عنيدة» و«جاب سلاسل» لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، «باريز ورسان» للشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، و«إيه أس سيمون» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي بقيادة باتريك دوبس، «إيه أف طارحة الذهب» لخالد خليفة النابودة بقيادة انطونيو فريزو، «وافي ورسان» لإسطبلات ورسان، و«كحيلان الريف» لإسطبلات العجبان.

«بريس روم» مرشح

يشهد الشوط الرابع للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 200 متر، مشاركة 16 خيلاً قوياً من أبرزها «بريس روم» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، وقد حل ثالثاً في مشاركته بالسباق الافتتاحي بمضمار ميدان.

ويشهد الشوط مشاركة «سكاي جازر» لسمو الشيخ منصور بن محمد آل مكتوم بقيادة فرناندو جارا، «بودين» و«بلد سينجر» لمحمد خليفة البسطي بقيادة باتريك دوبس وسام هتشكوت بإشراف المدرب دوغ واتسون، و«برود كلوث» لفتحي السيد اقزيمة بقيادة باتريك كوسجراف، و«رافنز باك» لسعود الرئيسي ومسعود محمد.

الشوط الرئيسي

يتوقع أن يشهد الشوط الخامس الرئيسي على كأس سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان لمسافة 1700 متر وجائزته 100 ألف درهم، صراعاً شرساً بين 13 خيلاً قوياً يتصدرها «الياه» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، بقيادة باتريك كوسجراف، إلى جانب «تهاني» و«محفوظ» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، «أشراف» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة دين أونيل وإشراف مصبح المهيري، و«دارين» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بقيادة رويستون فرنش و«شداد الوثبة» لــ«ياس» لإدارة سباقات الخيل و«آمر الريف» لإسطبلات العجبان.

شوط الختام

يختتم اللقاء بالشوط السادس والأخير ومجموعة لونجين ريكورد لمسافة 1700 متر بمشاركة 9 خيول قوية يتصدرها «جولد تريدز» لإسطبلات العجبان.

ومن أبرز المنافسين «مساند» لــ«ياس» لإدارة سباقات الخيل بقيادة ريتشارد مولن، «جاب أرساس» لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم بقيادة بريت دويل، «تماما» و«وافي» لــ«أبوظبي ريسينغ»، «إيه أف إشعار» لخالد خليفة النابودة بقيادة تاغ أوشي و«جينيز» و«إيه أف مشاكس» لصالح عمر بن حيدر.