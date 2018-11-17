«ثنائية» لخيول رئيس الدولة في افتتاح موسم العين

المصدر: Ⅶ العين - طلحة عبدالله

تألقت خيول صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في أول سباقات مضمار العين لهذا الموسم، ونجحت في تحقيق (ثنائية)، عبر كل من الفرس «جوري» تحت قيادة الفارس أوليفيه دوليز، التي توجت بلقب القطارة في الشوط الثاني من الأمسية، كما فاز الجواد «توازن» تحت قيادة باتريك كوسجراف، بلقب البصرة في ختام الحفل، وقطعت جوري مسافة سباق الشوط الثاني البالغة 1600 متر، في زمن قدره (1:50:64) دقيقة، بفارق 1.50 طول عن الوصيف «يلب النايف» لمزرعة النور للخيول العربية.

بينما حل «آر بي فايرد أب» من خيول أبوظبي للسباقات ثالثا، أما الجواد «توازن» الحاصل على لقب الشوط الختامي للحفل، فقد نجح في قطع مسافة السباق البالغة 1600 متر، في زمن قدره (1:51:00) دقيقة، بفارق نصف طول عن صاحب المركز الثاني «معالي الريف» لإسطبلات العجبان، وحلت ثالثا «درجات» لإسطبلات العودة، ومنح الفوز الثنائية للمدرب إيريك ليمارتنيل.

«أنيشال».. لقب الجيمي

وكان الجواد «أنيشال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بإشراف مصبح المهيري وقيادة بن كورتيس، قدم أداء مبهرا ونجح في الظفر بلقب أول أشواط الأمسية (سباق الجيمي) للخيول المهجنة الأصيلة بمشاركة 13 خيلا تسابقت لمسافة 1600 متر تكافؤ، وحيث قطع الجواد الأشقر المسافة في زمن قدره (1:37:74) دقيقة، بفارق 1.5 طول عن الجواد «هيرالديك» لفريق البيت المتوحد، وجاء ثالثا المهر «افتتاح» لناصر عسكر.

«موني بيرن».. زمن قياسي

توجت المهرة «آر بي موني بيرن» للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، وبقيادة فابريس فيرون، بلقب الشوط الرابع (سباق الجاهلي)، بمشاركة 15 خيلا تسابقت لمسافة 1400 متر مبتدئة، ونجحت المهرة البالغة من العمر 3 سنوات في اكتساح منافسيها بجدارة واقتدار لتحطم الزمن القياسي المسجل باسم عجاج وقدره (1:33:98) دقيقة، لتسجل الزمن القياسي الجديد (1:33:11) دقيقة، بفارق 9.5 أطوال أمام «إجيل دي باين» لصاحب السمو رئيس الدولة، فيما جاء «أوكتيف» لإسطبلات العجبان ثالثا.

حضور كبير وجوائز قيمة

ودشن مضمار العين موسمه الجديد يوم الخميس بالحفل الأول الذي تألف من سبعة أشواط مثيرة خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة باستثناء الشوط الأول الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة، وبلغت الجوائز المالية 490 ألف درهم، وتضمن السباق كأس الوثبة (ستاليونز) المخصص لملاك خيول الإسطبلات الخاصة لمسافة 1400 متر للمبتدئة، وشهد السباق وتوج الفائزين كل من محمد راشد الناصري مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وفيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة، المشرف العام على السباقات بمضمار نادي العين، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، كما تابعه حشد جماهيري كبير بلغ نحو 6 آلاف متفرج.

«نيزورا» يظفر بـ«المسعودي»

ظفر المهر «نيزورا» لفريق بايرلي، بقيادة وليام لي، وإشراف المدرب هلال العلوي. بكأس الشوط الثالث علي لقب كأس (المسعودي)، بمشاركة 15 خيلا تسابقت لمسافة 1600 متر تكافؤ، على جائزة بلغت 70 ألف درهم، ونجح المهر الفائز في قطع مسافة السباق في زمن قدره (1:48:82) دقيقة، وبفارق 2.25 طول عن المهر «فهد» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وجاء في المركز الثالث «آر بي بيرنينج آش» لصاحب السمو رئيس الدولة.

«غزوان» بطلاً للصاروج

انتزع الجواد «غزوان الخالدية» من خيول أبوظبي للسباقات، والذي اعتلى صهوته الفارس ويليام لي، بإشراف هلال العلوي، لقب الشوط الخامس (سباق الصاروج)، بمشاركة 15 خيلا تسابقت لمسافة 1400 متر مبتدئة، وقطع الجواد الفائز مسافة السباق في زمن قدره (1:35.95) دقيقة، بفارق 5 أطوال عن وصيفه «مراحب» لصاحب السمو رئيس الدولة، وحلت في المركز الثالث المهرة «الجواهر» لسمو الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، وهذا هو الفوز الثاني في الأمسية للمدرب هلال العلوي والفارس وليم لي.

«إيه إف رمز».. كأس الوثبة

توج المهر «إيه إف رمز»، لأحمد إبراهيم بن عامر الشميلي، وتحت قيادة الفارس بن كورتيس، وإشراف أحمد الشميلي، بكأس الشوط السادس بمشاركة 15 خيلا تسابقت لمسافة 1400 متر مبتدئة، في الجولة الأولى لكأس الوثبة (ستاليونز) المخصص لملاك خيول الإسطبلات الخاصة، واستطاع المهر الأشقر البالغ من العمر أربع سنوات في تخطي منافسيه ليصل أولاً إلى خط النهاية قاطعا مسافة السباق في زمن قدره (1:36:42) دقيقة، وبفارق (0.75)، عن صاحب المركز الثاني «ريح الجنوب» لنقابة الإمارات للتوليد، في حين حل في المركز الثالث المهر «مهيمن» لفريق بايرلي.

الرحماني: توجيهات منصور بن زايد تؤكد ضرورة الاهتمام بالخيل العربية الأصيلة

أكد فيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة (أفهار)، نائب رئيس اللجنة المنظمة، المشرف العام على سباقات مضمار نادي العين، أن توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، هي ضرورة الاهتمام بالخيل العربية الأصيلة والنهوض به محليا ودوليا، وهو الأمر الذي يعنيه شخصيا كرئيس لأفهار، خلال الفترة المقبلة.

من جهة أخرى اعتبر الرحماني، أن زيادة عدد سباقات الخيل بالمضمار العيناوي إلى 12 سباقاً بعد أن كانت 10 بالموسم السابق هو أبرز مستجدات المضمار هذا الموسم، لافتا إلى أن الزيادة تهدف إلى تلبية طموحات الملاك في شريحة الخيول عمر ثلاث سنوات والمبتدئة، وأشار إلى أن السباق الافتتاحي بنادي العين هذا الموسم والذي جرى الخميس الماضي تضمن أربعة سباقات للمبتدئة، وهو تأكيد على الاهتمام الكبير بهذه الشريحة من الخيول المبتدئة.

وأكد الرحماني في تصريحات صحافية على هامش تدشين المضمار العيناوي لموسمه الجديد الخميس الماضي أن هناك مفاجآت عديدة في انتظار جمهور الترشيحات هذا الموسم، مشيدا بجمهور الجالية السودانية، والذي أكد أنه المساهم الأكبر في النجاحات الكبيرة التي ظل يحققها مضمار العين منذ انطلاقته الأولى، بل هو السبب الأول في ذيوع صيت المضمار وشهرته. العين - البيان الرياضي