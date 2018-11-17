خليفة المري: تحدي الأفراس وجهة «سمسارة» المقبلة

المصدر: Ⅶ دبي- البيان الرياضي

أعرب الفارس محمد المزروعي بطل كأس المرموم للقدرة، عن سعادته وفخره بالفوز باللقب الأول في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، مؤكداً أن الإنجاز يعتبر دافعاً نحو تحقيق مزيد من النتائج في الفترة المقبلة.

وتحدث المزروعي عن السباق وقال إن المنافسة شهدت مشاركة خيول متقاربة المستوى، وتميزت بوجود سرعات متوسطة نسبياً، مشيراً إلى أن المرحلة الأخيرة كانت بمثابة المقياس الحقيقي أمام نخبة الخيول القوية.

وتوجه المزروعي بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، على الدعم الكبير لجميع الفرسان.

أداء متصاعد

بدوره، أعرب المدرب خليفة غانم المري عن سعادته بالإنجازات التي تحققها إسطبلات إف 3، وقال المري إن الأداء المتصاعد والنتائج القوية هي نتاج الأساس المتين والقاعدة القوية لإسطبلات إف 3، مشيراً إلى أن إسطبلات إف 3 تتطلع إلى اعتلاء منصات التتويج في البطولات .وأشاد المري بالفرس الفائزة بالمركز الأول «سمسارة» وقال إن وجهتها السباق المقبل للأفراس، حيث تعتبر رهاناً رابحاً كونها تمتلك سجلاً مميزاً من النتائج، فقد حصلت على مركز الوصافة الثاني في سباق اليمامة للأفراس، فيما يعتبر الجواد الفائز بالمركز الثاني «موندارا ماهر» من الخيول الجيدة ويحظى بسجل مميز كونه أنهى سباق البحرين في المركز الرابع.

واختتم المري متوجهاً بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على الدعم اللامحدود والتوجيهات المستمرة لإسطبلات إف 3.