محمد المزروعي بطلاً لكأس المرموم للقدرة

المصدر: Ⅶ دبي- علي الظاهري

حلق الفارس محمد مطر المزروعي بلقب كأس المرموم للقدرة لمسافة 120 كم، والذي أقيم أمس في مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، وفاز المزروعي بلقب السباق ممتطياً صهوة الفرس «سمسارة» لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 4.25.21 ساعات بفارق أجزاء من الثانية عن الفارسة الايرلندية آيمي لويس التي أحرزت المركز الثاني على صهوة الجواد «موندارا ماهر» لإسطبلات إف 3، مسجلة زمناً قدره 4.25.21 ساعات. واحتل المركز الثالث الفارس سيف أحمد المزروعي على صهوة الجواد «بيرزان» لإسطبلات إم آر إم، مسجلاً زمناً قدره 4.28.03 ساعات.

وجاء في المركز الرابع الفارس منذر البلوشي على صهوة الجواد «الهمبرة لطيفي» لإسطبلات ند الشبا للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 4.29.12 ساعات، تلاه في المركز الخامس الفارس منصور الفارسي على صهوة الفرس «ماجيك جلين» لإسطبلات إم.آر.إم، مسجلاً زمناً قدره 4.36.18 ساعات.

واحتل المركز السادس الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم ممتطياً صهوة الفرس «اريفي ديرسي دي سومانت» لإسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 4.37.55 ساعات، تلاه في المركز السابع الفارس سعيد علي السبوسي على صهوة «صيتان» لإسطبلات الريف العين، مسجلاً زمناً قدره 4.42.15 ساعات، واحتل المركز الثامن الفارس غيث عبدالواحد على صهوة الجواد «تاباربا نابليون» لإٍسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 4.42.15 ساعات. وحل في المركز التاسع الفارس خالد الهرمودي على صهوة الجواد «فيكتور» لإسطبلات إم.آر. إم، مسجلاً زمناً قدره 4.45.00 ساعات، وحل في المركز العاشر الفارس سعيد سلطان المعمري على صهوة «هينهام شاني» لإسطبلات إم.آر. إم، مسجلاً زمناً قدره 4.45.26 ساعات.

صدارة

تصدر الفارس عبدالله غانم المري المرحلة الأولى من السباق لمسافة 40 كم «اللون الأصفر»، ممتطياً صهوة الجواد «شارديل سيرس» لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 1.26.49 ساعة، وجاءت في المركز الثاني الفارسة آمي لويس على صهوة الجواد «موندارا ماهر» لإسطبلات إف 3، مسجلة زمناً قدره 1.27.14 ساعة، واحتلت المركز الثالث الفارسة شيخة أحمد الشحي على صهوة الجواد «ويلبتش سيلفر سلطان» لإسطبلات الأجيال 2، مسجلة زمناً قدره 1.27.18 ساعة. وجاء في المركز الرابع الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم على صهوة الجواد «الأندر» لإسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 1.27.32 ساعة.

تألق

تصدرت الفارسة الإيرلندية آمي لويس المرحلة الثانية لمسافة 35 كم «اللون الأحمر»، ممتطية صهوة «موندارا ماهر» لإسطبلات إف 3 مسجلة زمناً قدره 2.45.49 ساعة، وقفز الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم إلى المركز الثاني بدلاً من الثالث والعشرين ممتطياً صهوة الفرس «اريفي ديرسي دي سومانت» لإسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 2.45.59 ساعة، وحل في المركز الثالث الفارس سيف أحمد المزروعي على صهوة الجواد «بيرزان» لإسطبلات إم.آر. إم. وتواصلت الإثارة في المرحلة الثانية بعد تقدم الفارس محمد مطر المزروعي إلى المركز الخامس بدلاً من الثامن عشر، ممتطياً صهوة الفرس «سمسارة» لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 2.46.35 ساعة، وحافظ الفارس سعيد علي السبوسي على المركز السادس ممتطياً صهوة «صيتان» لإسطبلات الريف العين.

تميز

واصلت الفارس الايرلندية آمي لويس تزعمها الصدارة في المرحلة الثالثة لمسافة 27 كم «اللون الأزرق»، مسجلة زمناً قدره 3.53.03 ساعات، واحتل المركز الثاني الفارس سيف أحمد المزروعي مسجلاً زمناً قدره 3.53.40 ساعات، وواصل الفارس محمد المزروعي تقدمه محتلاً المركز الثالث .

تتويج الأبطال

بعد انتهاء السباق، قام محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية بتتويج الأبطال الفائزين وتسليم الكؤوس لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى. و نال أصحاب المراكز الثلاثة الأولى جوائز عينية قيمة عبارة عن سيارات، فيما حصل أصحاب المراكز الأخرى على جوائز نقدية قيمة وهي 150 ألف درهم للفائز بالمركز الرابع و140 ألف درهم للخامس و130 ألف درهم للسادس و120 ألف درهم للسابع و115 ألف درهم للثامن و110 آلاف درهم للتاسع.

محمد العضب: اقترب موعد البطولات الكبيرة

أكد محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، نجاح سباق كأس المرموم للقدرة إلى جانب السباقات الأخرى التي انطلقت في بداية الموسم ومن بينها السباقات التأهيلية، مضيفاً أن كأس المرموم شهدت مشاركة أكثر من 170 خيلاً وهو مؤشر جيد باعتبارنا في بدايات الموسم المحلي الممتد والحافل بالعديد من البطولات.

وقال العضب إن الجوائز السخية أسهمت في تشجيع العديد من الفرسان ورفع عدد المشاركين خلال المنافسات، متوجهاً بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، على الدعم اللامحدود، مما كان له بالغ الأثر على نفوس الفرسان.

وأشاد العضب بنتائج إسطبلات إف 3 والتي ترجمها الحضور القوي واعتلاء منصة التتويج بإحراز المركزين الأول والثاني، مشيراً إلى أن الموسم اقترب من المنافسات الرئيسية الكبيرة، مما يتطلب الاستعداد والتجهيز الجيد من قبل المدربين، مثنياً على فرق العمل التي عملت على أكمل وجه، حيث لم يسجل السباق أي حوادث تذكر.

وتطرق العضب إلى مغادرة وفد الإمارات صباح اليوم إلى مملكة البحرين الشقيقة للمشاركة في اجتماعات الجمعية للاتحاد الدولي للفروسية، حيث سيطرح وفد الدولة المشارك العديد من الموضوعات التي تشكل أهمية كبيرة لمجتمع الفروسية في الإمارات عموماً والقدرة على وجه التحديد، والتي تأخذ حيزاً كبيراً من الاهتمامات الرياضية في الدولة، معرباً عن أمله بالعودة بأخبار سارة لأهل الخيل في الإمارات.دبي- البيان الرياضي