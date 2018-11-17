«دراكو» يهدي أحمد بن راشد الفوز في المشاركة الأولى

المصدر: Ⅶ دبي ـ ياسر قاسم، خالد المهيري -دبي - البيان الرياضي

حفل السباق الثاني لمضمار جبل علي «سباق العوير» بالكثير من الإثارة والمفاجآت، حيث أحرز «ريو تيغري» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط السادس، بينما حقق «دراكو» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم فوزاً مهماً في أول مشاركاته في المضمار العائلي بتصدره الشوط الثالث.

وحقق «إيه اف مغوار» لخالد خليفة النابودة لقب شوط جائزة الخيول العربية الأصيلة على كأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، فيما نال «آبف نورمال» لمالكه ناصر عسكر الشوط الرابع الرئيسي.

«مغوار» يستهل الانتصارات

استهل «إيه اف مغوار» لمالكه خالد خليفة النابودة انتصارات السباق في الشوط الأول لمسافة 1400 على جائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية الأصيلة توليد الإمارات، والبالغ قيمة جوائزه 50 ألف درهم، برعاية «الساحل للمقاولات» بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب علي راشد الرايحي، مسجلاً زمناً قدره 1:34:84 دقيقة، وبفارق طولين عن رفيقه في نفس الإسطبل «إيه اف العرافة» فيما حل «سفينة الريف» من إسطبلات العجبان في المركز الثالث، وقام ممثل شركة الساحل للمقاولات محمود النحاس بتتويج أبطال الشوط.

«أو كوور» بطل «الشعفار»

حقق «أو كوور» لتتش جولد للسباقات لقب الشوط الثاني للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1400 متر والبالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم برعاية «الشعفار للاستثمار»، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1:24:78 دقيقة، وبفارق 4 أطوال عن الوصيف «ترينكارد» لمحمد خليفة البسطي، فيما جاء «متوكد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في المركز الثالث، وقام فيصل الشعفار وأنجاله بتتويج الفائز وتسلم الجائزة مُلاك تتش جولد للسباقات والمدرب ساتيش والفارس مولن.

بداية قوية لـ«دراكو»

ظفر «دراكو» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بلقب الشوط الثالث لمسافة 1400 متر، والبالغ قيمة جوائزه 125 ألف درهم، برعاية «بنك الإمارات دبي الوطني» في أول مشاركة له في المضمار، بقيادة الفارس تاغ اوشي، وإشراف المدرب الفرنسي نيكولاس باشلار، مسجلاً زمناً قدره 1:25:51 دقيقة، وبفارق 4 أطوال وربع الطول عن «وسيم» لإسماعيل محمد الذي جاء في المركز الثاني، فيما جاء «قادرية» لنقابة الرحومي للسباقات، وقام يوسف الشامسي ممثلاً عن بنك الإمارات دبي الوطني بتتويج الفائز وتسلم الجائزة المهندس محمد الشحي مدير سباقات وإسطبلات جبل علي، كما تم تكريم المدرب نيكولاس والفارس اوشي.

«آبف نورمال» بطل «الرئيس»

اقتنص «آبف نورمال» لمالكه ناصر عسكر لقب الشوط الرئيس «الرابع» لمسافة 1200 متر، والبالغ قيمة جوائزه 125 ألف درهم برعاية «مزارع ديرنزتاون»، بقيادة الفارس ريتشارد مولن، وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1:12:2 دقيقة، وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول، عن الوصيف «رسومات» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، فيما حل «ريفلسكوب» لإسطبل هوت سكوت للسباقات في المركز الثالث، وقام سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ممثلاً لمزارع ديرنزتاون بتتويج الفائز وتسلم الجائزة مالك الخيل ناصر عسكر والمدرب سيمار والفارس مولن.

«آرتش جولد» يتصدر «الخامس»

ظفر «آرتش جولد» لمالكه حسين العباس لوتاه بلقب الشوط الخامس لمسافة 1950 متراً، والبالغ قيمة جوائزه 75 ألف درهم، برعاية «التل الهندسية» بقيادة الفارس باتريك دوبس، وإشراف المدرب دووغ واتسون مسجلاً زمناً قدره 1:58:53 دقيقة، وبفارق 3 أطوال وربع الطول عن «كومبليانس» لأبوظبي ريسنج، فيما جاء «كرينسبيل» لعبد العزيز خالد النوري في المركز الثالث، وقام كامل رمال ممثلاً عن الشركة الراعية بتتويج الفائز وتسلم الجائزة نيابة عن المالك، المدرب دووغ واتسون مع الفارس دوبس.

«ريو تيغري» يحرز لقب «السادس»

حقق «ريو تيغري» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط السادس لمسافة 1800 متر، والبالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم برعاية «المشرق لخدمات الري»، بقيادة الفارس رويستون فرنش، وإشراف المدرب سانديب جاداف، مسجلاً زمناً قدره 1:50:79 دقيقة بفارق رأس عن الوصيف «تقاتل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، فيما حل «آروواي» لمنصور إبراهيم السلمان وفايز التركماني في المركز الثالث، وقام سهيل النجار ممثلاً للشركة الراعية بتتويج أبطال الشوط.

«هالو» مسك الختام

اختتم «هالو» لمحمد خليفة البسطي الأمسية، بتحقيقه لقب الشوط السابع، والبالغ قيمة جوائزه 85 ألف درهم برعاية «أس آي أس» بقيادة الفارس فرناندو جارا، وإشراف المدرب علي الرايحي مسجلاً زمناً قدره 1:50:72 دقيقة بفارق 3 أرباع الطول عن «هوكر» لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد آل مكتوم، فيما جاء «ثاقب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في المركز الثالث.

تكريم

قامت اللجنة المنظمة لسباقات مضمار جبل علي بتكريم أفضل مدرب وفارس في السباق الافتتاحي للموسم، وتسلم الجائزة من المهندس شريف الحلواني نائب المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ومدير المضمار الأصفر، وياسر مبروك ممثلاً لهيئة الإمارات لسباق الخيل، كلٌ من المدرب هلال العلوي الذي حقق 3 انتصارات في السباق، والفارس وليام لي صاحب «الثنائية».

شريف الحلواني: سعداء بالإنجاز الكبير

تقدم المهندس شريف الحلواني، نائب المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مدير مضمار جبل علي، بالتهنئة لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم على تحقيق البطل «دراكو» لقب الشوط الثالث من الأمسية الثانية لسباق جبل علي.

وأضاف شريف الحلواني: إننا سعداء بهذا الإنجاز الكبير على مضمار جبل علي، الذي يحظى بدعم ورعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي للمضمار الأصفر، ونحن نتطلع للمزيد من الإنجازات والانتصارات في السباقات المقبلة.

وأشاد شريف الحلواني، بفرق عمل إسطبلات جبل علي، بقيادة المهندس محمد سعيد الشحي مدير السباقات وإسطبلات جبل علي، والمدرب الفرنسي نيكولاس باشلار، اللذين يعملان على تحقيق الأفضل للإسطبل.

أداء متميز

ومن جانبه، تقدم المهندس محمد سعيد الشحي مدير السباقات وإسطبلات جبل علي، التهنئة لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم على تحقيق البطل «دراكو» لقب الشوط الثالث من الأمسية الثانية لسباق جبل علي. وقال محمد الشحي إن البطل «دراكو» كان متميزا في أول مشاركة له على المضمار الأصفر، حيث تم شراؤه من الولايات المتحدة الأميركية، وقدم مستوى ممتازا، ونحن نتوقع أن يقدم المزيد في السباقات القادمة.

وأضاف محمد الشحي أن الفوز يعني له الكثير، حيث يعد أول فوز لخيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم على المضمار الأصفر منذ سنتين، ونحن نحاول دائما بكل جهد وبقوة أن تقدم أفضل ما لدينا في السباقات المقبلة.

وتقدم محمد الشحي، بالشكر للمدرب الفرنسي نيكولاس باشلار، وفريق العمل على جهودهم المتميزة والتي تكللت بهذا الإنجاز الكبير.

فوز مهم

ومن جانب آخر، أشاد المدرب الفرنسي نيكولاس باشلار بالانتصار الكبير الذي حققه «دراكو» بطل الشوط الثالث.

وأضاف نيكولاس باشلار، أن هذا الفوز هو جيد لنا ولإسطبلات جبل علي، ولكن من المهم أن نواصل هذه الانتصارات.

وقال نيكولاس باشلار إن البطل قدم أداء متميزا في الشوط، وإنه يتوقع أن يتطور «دراكو» في مشاركاته المقبلة.

وأضاف نيكولاس باشلار، أننا نعد العدة لإشراك عدد من الخيول الجديدة للإسطبل في السباقات القادمة، ونتمنى التوفيق والنجاح ومواصلة الإنجازات التي بدأت مع «دراكو».

السبوسي: «شادويل» و«ديرنزتاون» تواصلان دعمهما للمضمار الأصفر

أكد سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، مواصلة إسطبلات «شادويل» ومزارع «ديرنزتاون» دعمها ورعايتها لسباقات مضمار جبل علي، بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية.

وأضاف سالم السبوسي أن سباقات المضمار الأصفر أظهرت لنا ملاكاً جدداً ومدربين وفرساناً، وهذا بحد ذاته يدل على تطور سباقات المضمار.

وتقدم سالم السبوسي بالتهنئة لكل الفائزين بسباقات الأمسية الثانية للمضمار، متمنياً في الوقت ذاته التوفيق والنجاح لمن لم يحالفه الحظ.

ساتيش: «آبف نورمال» متميز

عبر المدرب ساتيش سيمار عن سعادته البالغة بتحقيق ثنائية في الأمسية الثانية لسباق مضمار جبل علي، عبر «أو كوور» في الشوط الثاني و«آبف نورمال» في الشوط الرابع الرئيسي.

عن «آبف نورمال» بطل الشوط الرئيسي، قال ساتيش سيمار إن البطل قدم اداء متميزا ، وأنه لا يطمح لإدخاله لسباقات الجروب، بل سوف نمضي معه خطوة بخطوة.

02

لم يتمكن أي شخص من توقع فوز سبعة خيول في سبعة أشواط، فيما نجح اثنان من توقع فوز 6 خيول، حيث نال كل منهما مبلغ 6 آلاف درهم.

وتمكن 24 شخصاً من ترشيح خمسة خيول لينال كل منهم مبلغ ألف درهم، فيما نجح 130 شخصاً من توقع 4 خيول، ليتم اختيار 17 شخصاً وينال كل منهم 500 درهم.

وفاز الباكستاني أختر خان بجائزة السيارة (شيري أريزو - 3).