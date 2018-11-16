جوائز عينية ونقدية لجمهور المضمار العائلي

المصدر: Ⅶ دبي- البيان الرياضي

أكد المهندس شريف الحلواني نائب مدير مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مدير مضمار جبل علي، استمرار المفاجآت السارة لجمهور المضمار العائلي بتخصيص الجوائز العينية والنقدية، عملاً بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي للمضمار، ومن هذه الجوائز تم رصد مبلغ 91 ألفاً و500 درهم جوائز نقدية للفائزين في الترشيحات، منها 44 ألفاً و500 درهم جائزة الترشيحات للأشواط السبعة و5400 درهم جائزة الترشيحات لكل شوط، ما عدا الشوطين الثالث والرابع بجائزة جبل علي المزدوجة بقيمة 20 ألف درهم، وتمت زيادة جائزة الأشواط في هذا السباق بعد إضافة المبلغ المتبقي من السباق الماضي «7 آلاف درهم».

وبالإضافة لهذه الجوائز هناك 5 سحوبات على الكبونات المجانية لتوزيع 130 جائزة عينية، وجائزة مالية بقيمة 10 آلاف درهم، موزعة على 25 فائزاً بواقع 400 درهم لكل منهم يتم السحب عليها بعد نهاية السباق مع السحب على سيارة «شيري اريزو» وهي الجائزة الكبرى في السباق.