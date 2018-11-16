منافسة قوية في الشوط الرئيس بعودة «مُعرب»

المصدر: Ⅶ دبي - ياسر قاسم

يعود من جديد مضمار جبل علي لاحتضان جمهوره الوفي، في ثاني سباقات الموسم «سباق العوير»، الذي ينطلق في الثانية ظهر اليوم، ويشتمل على 7 أشواط مثيرة، بمشاركة 90 خيلاً، وتبلغ جوائزها المالية 655 ألف درهم، برعاية 7 شركات ترتبط بعلاقات راسخة مع المضمار الأصفر، تتقدمها مزارع «ديرنزتاون»، التي ترعى الشوط الرئيس بجوائز مالية قدرها 125 ألف درهم، وبنك الإمارات دبي الوطني، الذي يقدم جائزة مماثلة بمبلغ 125 ألف درهم للشوط الثالث.

الشوط الرئيس

يشهد الشوط الرابع الرئيس لمسافة 1200 متر، مشاركة 9 خيول، يتقدمها «هاي أون لايف»، الفائز في افتتاح موسم جبل علي قبل 3 أسابيع، وتعود ملكيته لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تحت إشراف المدرب سانديب جاداف وقيادة الفارس رويستون فرنش، و4 خيول لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، يتقدمها «معرب»، العائد بقوة إلى المضمار الأصفر، ويشرف عليه المدرب مصبح المهيري ويقوده بن كورتيس، وقدم «مُعرب» مستويات رفيعة، واستطاع أن يحقق خلال موسمين 7 انتصارات، بينها سباق جبل علي للسرعة، ويحمل هذا الجواد البالغ من العمر 9 سنوات، لقب دبي جولدن شاهين «جروب 1»، في أمسية كأس دبي العالمي 2016، وهناك 3 خيول أخرى لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في هذا الشوط، هي «روزمات» بإشراف نفس المدرب مصبح المهيري وقيادة دين أونيل، و«وادي» الذي يشرف عليه دووغ واتسون ويقوده باتريك دوبس، و«فاروق» بإشراف اروين شاربي وقيادة أنطونيو فريزو.

وبقية خيول الشوط هي «ريفلسكوب» العائد لإسطبل هوت سكوت للسباقات، ويشرف عليه ساتيش سيمار ويقوده تاغ أوشي، و«آبف نورمال» لناصر عسكر، تحت إشراف ساتيش سيمار وقيادة ريتشارد مولن، و«إيمريتس سكاي كارجو» لنقابة بورسلي للسباقات، بإشراف راشد بورسلي وقيادة الفارس كونور بيسلي، و«لوج آوت آيلاند» لمالكه عيلان حمد كدفور المهيري، بإشراف ساتيش سيمار وقيادة باتريك كوسجراف.

الشوط الثالث

ولا تقل الإثارة في الشوط الثالث عن سابقه، ويشهد مشاركة نفس العدد، 9 خيول لمسافة 1400 متر، يتقدمها «الخليفة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، تحت إشراف علي راشد الرايحي وقيادة دين أونيل، و«دراكو» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، تحت إشراف المدرب الفرنسي نيكولاس بشالارد وقيادة تاغ أوشي، ويسعى «قادرية» المملوك لنقابة الرحومي للسباقات، وبإشراف المدرب هلال العلوي وقيادة وليام لي، لتكرار الفوز الرائع الذي سجله في جبل علي قبل 3 أسابيع، لكن طموحاته ربما تصطدم بعقبات جدية، أولها عودة «وسيم» لمالكه ومدربه إسماعيل محمد، وقيادة سعيد المزروعي، للمرة الأولى هذا الموسم، وكانت آخر مشاركة له الموسم الماضي، وبذات المسافة، وحقق فوزاً مستحقاً، ويدفع المدرب ساتيش سيمار بالجواد «ذا نيو مهراجا»، لمُلاكه آفني كابور، شارنش كابور، نيراف كابور، في ثاني مشاركة له، بعد الأداء الرائع الموسم الماضي.

افتتاح الخيول العربية

وينطلق ثاني سباقات الموسم بشوط مثير للخيول العربية الأصيلة المبتدئة من إنتاج الإمارات، على جائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لجمعية الإمارات لمربي الخيول العربية، على مسافة 1400 متر، بمشاركة كبيرة، قوامها 16 خيلاً، نصفها لا يحمل تصنيفاً، ويرعى الشوط «الساحل للمقاولات» بجائزة مالية 50 ألف درهم، ومن الخيول المرشحة للمنافسة بقوة «جيرناز» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ويدربه ايريك ليمارتنيل ويقوده الفارس باتريك كوسجراف، وهناك أيضاً «إيه إف مغوار» لخالد النابودة، وإشراف المدرب علي الرايحي ويقوده فرناندو جارا، الذي كان وصيفاً قبل أسبوع في الشارقة، و«سفينة الريف» لإسطبلات العجبان، تحت إشراف عبد الله الحمادي وقيادة وليام هيتشكوت.

الشوط الثاني

وتحتشد نخبة قوية، قوامها 16 خيلاً، في الشوط الثاني «تكافؤ 1400 متر»، برعاية الشعفار للاستثمار، بجائزة مالية 95 ألف درهم، ويدفع بطل المدربين دووغ واتسون بأربعة خيول قوية للمنافسة على لقب الشوط، أبرزها «متوكد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة دين أونيل، و«ترينكارد» لمحمد خليفة البسطي، ويقوده باتريك دوبس، و«استكمال» للإمارات للسباقات الترفيهية، بقيادة تاغ أوشي.

شوط المبتدئة

وتتنافس 11 خيلاً في الشوط الخامس لمسافة 1950 متراً، برعاية «التل الهندسية»، بجوائز 75 ألف درهم، وخصص للخيول المبتدئة، وتبدو الفرصة سانحة لصاحب الأرض «توبريف» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف نيكولاس باشالارد ويقوده أوليفيه دوليز، و«كرينسبيل» لعبد العزيز خالد النوري، بإشراف اروين شاربي وقيادة أنطونيو فريزو.

الشوط السادس

يجتذب الشوط السادس «تكافؤ 1800 متر»، 13 خيلاً، برعاية «المشرق لخدمات الري»، بجائزة مالية 100 ألف درهم، ويدفع المدرب سانديب جاداف «ريو تيغري» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبقيادة رويستون فرينش، لأول مرة على المضمار الرملي، و«تَقَاتُل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف مصبح المهيري وقيادة دين أونيل، ويسعى «اليكو» لفريق البيت متوحد، وبإشراف اروين شاربي وقيادة أنطونيو فريزو، لمواصلة تألقه نهاية الموسم الماضي، حيث حقق فوزين رائعين في جبل علي.

شوط الختام

وفي الشوط السابع برعاية «آي آي إس يو كيه» لمسافة 1800 متر، وبجائزة مالية 85 ألف درهم، يدفع المدرب دووغ واتسون بالثنائي «هوكر» لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبقيادة باتريك دوبس، و«هالو» لمحمد خليفة البسطي، وبقيادة فرناندو جارا، وقد أظهر هذا الثنائي مستوى رائعاً في آخر مشاركة لهما في جبل علي.