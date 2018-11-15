103 خيول في افتتاح سباقات «العين للخيول» اليوم

المصدر: Ⅶ العين - طلحة عبد الله

يفتتح مضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف، في الخامسة من مساء اليوم، سباقات الخيول للموسم الجديد، بسبعة أشواط مثيرة، تتسابق فيها 103 من الخيول العربية الأصيلة، والخيول المهجنة الأصيلة، على جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 490 ألف درهم.

ويبدأ الحفل الافتتاحي للمضمار العيناوي، بسباق الجيمي في الشوط الأول، بمشاركة 13 خيلاً، تتسابق على مسافة 1600 متر، على جوائز مالية 70 ألف درهم، ويتصدر (افتتاح)، الذي يعتلى صهوته الفارس ريتشارد مولن، المشهد، باعتباره مرشحاً بقوة لحصد لقب هذا الشوط، الذي سيكون خارج ترشيحات الجمهور، كما يظهر كمنافس قوي (انيشيال)، بقيادة بن كورتس، و(كالكراند)، الذي سبق أن حل ثانياً في سباق جبل علي، فضلاً عن خيول أخرى قوية، ويتوقع أن يشهد هذا الشوط إثارة بالغة منذ لحظة الانطلاق الأولى.

الشوط الثاني

بمشاركة 15 خيلاً من الخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، ينطلق الشوط الثاني على لقب سباق القطارة، وتبلغ مسافة السباق 1600 متر، على جائزة مالية تبلغ 70 ألف درهم، ويأمل الفارس آدم ماكلين، في تحقيق فوزه الثاني على التوالي، على ظهر الجواد (إي إس ميدان)، ولكن عليه أن يتجاوز كلاً من الفرس (بشاير) والجواد (زاهي) للوصول إلى هدفه، باعتبارهما منافسين قويين يجيدان التعامل مع طبيعة مضمار العين الرملية.

تستمر الإثارة في الشوط الثالث، على لقب سباق المسعودي، حيث تتسابق 15 خيلاً من الخيول العربية لمسافة 1600 متر، على جائزة مالية 70 ألف درهم، وتتنافس عدد من الخيول القوية على اللقب، بقيادة (نمر)، الذي يعتلى صهوته الفارس باتريك كوسجراف، والمهرة (إيه إف عذبة)، تحت قيادة فارس الإسطبلات تاج أوشي، إلى جانب (نيزورا)، مع الفارس ويليام لي.

سباق الجاهلي

خُصص الشوط الرابع (سباق الجاهلي) في الأمسية، للخيل العربية المبتدئة عمر ثلاث سنوات فقط، حيث تتسابق 15 خيلاً من الخيول العربية لمسافة 1400 متر، على جائزة مالية 70 ألف درهم، ويتصدر المشهد عدد من الخيول المتأهبة للحصول على اللقب، أبرزها (إس إف مزمار)، و(ايجل دو باين)، و(أميرة الملس)، و(إيه إف البراق)، و(أوكتيف).

تبلغ الإثارة ذروتها في سباق الصاروج، بالشوط الخامس المخصص للخيول العربية الأصيلة في عمر أربع سنوات فما فوق، حيث تتنافس 15 خيلاً لمسافة 1400 متر، على جائزة مالية تبلغ 70 ألف درهم، ويعتبر (خفيف الوثبة)، الذي سبق أن حل في مركز الوصيف على نفس المسافة والمضمار، أبرز المتنافسين على اللقب، إلى جانب (مراحب)، بقيادة الفارس باتريك كوسجراف، و(إيه إف مثايل)، التي يعتلي صهوتها الفارس تاج أوشي.

الوثبة ستاليونز

لن يكون الشوط السادس بعيداً عن الإثارة والتشويق، حيث تشارك فيه 15 خيلاً، تتسابق لمسافة 1400 متر، على لقب كأس الوثبة ستاليونز، البالغ جائزته 70 ألف درهم، للخيول العربية في سن أربع سنوات فقط (مبتدئة)، ويبرز(مهيمن)، الخاسر في سباق الشارقة الأسبوع الماضي بفارق رأس، كما يظهر أيضاً (راسي الخالدية الثاني)، بقيادة الفارس ويليام لي، والمدرب هلال العلوي.

يختتم الحفل الافتتاحي لموسم سباقات مضمار العين بسباق البصرة، في الشوط السابع، والذي خُصص للخيول العربية عمر أربع سنوات فما فوق، من إنتاج دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يشارك فيه 15 خيلاً، تتسابق لمسافة 1600 متر، على جائزة مالية تبلغ 70 ألف درهم.