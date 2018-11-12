«جنغل كات» يتقاعد في قمة عطائه

المصدر: دبي - البيان الرياضي

الجواد المتجه للتقاعد «جنغل كات» حافظ على الشعار الأزرق الملكي لجودلفين مرفوعاً بشغله مركزاً أمامياً في اليوم الختامي لمهرجان ملبورن كب، مقدماً أداءً مخلصاً آخر شغل به المركز الثالث بسباق في أر سي سبرينت كلاسيك (ج1) في فلامنغتون.

بالنسبة لشارلي أبلبي، يغطي الأداء الذي قدمه «كروس كاونتر» على كل النجاحات التي تحققت، ولكنه احتفظ بكلمة خاصة للجواد «جنغل كات».

وقال: «ركض الجواد بإخلاصه المعتاد، وكما هو الحال دائماً بذل كل ما عنده في كل بوصة من السباق».

وأضاف: «جنغل كات» هو الذي أشعل مهرجان ملبورن بفوزه من أول مشاركة بسباق من الفئة الأولى عبر سباق سير روبرت كلارك ستيكس (ج1) في 22 سبتمبر. وفقد الفرصة في مشاركته التالية، وعاد يوم السبت في مشاركته الأخيرة في سيرة شهدت الفوز تسع مرات متضمنة سباقين من الفئة الأولى.

وقال أبلبي: «في خطوتين، ساورني اعتقاد أنه مقبل على الفوز وتحقيق إنجاز هائل في آخر مشاركة».

السباق مضى لصالح «سانتا أنا لين»، وحلّت «ويذ هير تايم» بالمركز الثاني أمام «جنغل كات» و«بيراتا» اللذين تعادلا على المركز الثالث.