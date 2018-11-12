رؤية فارس العرب وراء تحقيق حلم «ملبورن كب»

المصدر: Ⅶ دبي - بهاء الدين عطا، خالد المهيري

أكد المدرب شارلي آبلبي في المؤتمر الصحافي العالمي، الذي عقد ظهر أمس بفندق أبراج الإمارات بدبي بحضور ممثلي الإعلام المحلي والعالمي، أن حلم الفوز بكأس ملبورن تحقق بإنجاز «كروس كاونتر»، بفضل رؤية وتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي، إن فوز «مسار» بلقب الديربي الإنجليزي يعتبر الأفضل بالنسبة له؛ نظراً لقوة السباق وعراقته ومشاركة نخبة من أبرز الخيول العالمية. وكانت تجربة باختبار الخيل الأنسب للسباق. وقد كان في أفضل حالاته البدنية والفنية، ولذلك جاء فوزه بجدارة واقتدار.

إشادة

وأشاد المدرب شارلي آبلبي بالإنجازات التي حققها زميله المدرب العالمي سعيد بن سرور، وأبرزها الفوز بكأس دبي العالمي عن طريق «ثندر سنو».

وقال، إن الموسم الحالي كان حافلاً بالإنجازات الرائعة التي حققها سعيد بن سرور.

وأضاف، إننا فريق واحد نعمل سوياً من أجل جودلفين وسمعته في المحافل العالمية.

«مسار»

وأعلن آبلبي عن حضور «مسار» إلى دبي في ديسمبر أو أوائل يناير المقبلين لقضاء فترة الشتاء في دبي، حيث ستحضر نخبة خيول جودلفين من أجل المشاركة في الكرنفال وأمسية كأس دبي العالمي.

وأعلن آبلبي، بأن الوجهة المقبلة للبطل «مسار» في إنجلترا سباق كوروينشن كب 2019 بمضمار ابسوم. وعن إصابة «مسار» يقول المدرب آبلبي، إن حالته الصحية جيدة ولا خوف عليه وهو يتطلع للمستقبل في مشاركاته المقبلة.

ديربي كنتاكي

وعن السباق الذي يتطلع للفوز بلقبه أجاب، بأن ديربي كنتاكي سيكون الهدف المقبل، حيث لم يسبق للفريق الحصول على لقبه في السنوات الماضية، وأعلن آبلبي عن عودة «كروس كاونتر» للمنافسة والاحتفاظ بلقب ملبورن كب للمرة الثانية، كما ناله من قبل نخبة من الخيول العالمية.

وأكد أن المهر «كي فيكتوري» يحتمل أن يكون من الخيول المنافسة في كأس دبي العالمي.

وعن مشاركة «غولد تاون» في الديربي الإماراتي أجاب آبلبي، بأنه لم يتحمّل المسافة ولكن بإمكانه تحمّلها في المشاركة المقبلة لخبرته بالمضمار.

وأعلن المدرب شارلي آبلبي عن مشاركة «ستيج ماجيك» في سباق جبل حتا، باعتباره من الخيول التي تفضل الأرضية العشبية، وكذلك سيتواجد «بلوبوينت» في أمسية كرنفال كأس دبي العالمي باعتباره من خيول السرعة.

وأضاف، إن «سيتج ماجيك» تناسبه مسافة الميل والميل ونصف الميل، واحتمال مشاركته في الجولة الأولى لكأس آل مكتوم للتحدي.

وأعلن آبلبي، عن استهداف «آت سونغ» ووالده «سكاد دادي» للسباقات بالمضمار الرملي، وسيشارك في «جينيز الإمارات» وإذا حالفه الفوز سيتجه إلى ديربي كنتاكي.

تطلع للمستقبل

وأعلن المدرب شارلي آبلبي، أنهم على حسب رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يتطلعون إلى المستقبل، حيث إن الفريق يملك نخبة من الخيول الصغيرة عمر سنتين، إلى جانب الخيول التي تم شراؤها في المزادات العالمية.

وأضاف، إنهم متفائلون لتحقيق أروع الإنجازات وأقواها وأبرزها في تاريخ الفريق. وأعرب آبلبي عن تطلع الفريق للفوز بلقب كأس اليابان و«هونغ كونغ كب» لو سنحت لهم الفرصة بإعداد خيول تناسب السباقين.