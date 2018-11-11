«الجازي» تتألق في مسك ختام افتتاحية الشارقة

المصدر: Ⅶ الشارقة - فائز بجبوج

شهد مضمار الشارقة الرملي، أمس، الإثارة والندية بين 92 جواداً من العربية الأصيلة، وخيول الإنتاج المحلي، والخيول المهجنة الأصيلة، لمختلف المسافات والمستويات، في سعيها لحصد ألقاب الأشواط الستة التي شهدها المضمار في السباق الأول لمضمار الشارقة، الذي مثّل باكورة سباقات المضمار للموسم 2018/‏‏2019، وأقيم السباق بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ونظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، وبرعاية شركة لونجين ومجلس الشارقة الرياضي، ودائرة الأشغال العامة بالشارقة، وقناة الشارقة الرياضية.

وشهد السباق، الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وفيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي للخيول العربية الأصيلة، وعيسى هلال الحزامي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وعبد الله محمد بو علي، ممثل دائرة الأشغال العامة بالشارقة، وسلطان اليحيائي مدير عام النادي.

«أمير دو كارير» بطل الأول

حقق المهر «أمير دو كارير» لمالكه الوصل للسباقات، وبقيادة الفارس بن كورتيس، المركز الأول بالشوط الأول، شوط (لونجين في إتش بي كولكشين)، والمخصص للخيول العربية الأصيلة، بعد أن قطع مسافة 1200 م، بزمن 1,20,24 دقيقة، وحل ثانياً المهر «مهيمن» من فريق بايرلي، وجاء ثالثاً المهر «جمر كي بي» لمالكة علي حداد.

«إي إس تانغو» يحصد لقب الثاني

حصد المهر «إي إس تانغو» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، وبقيادة الفارس سام هتشكوت المركز الأول في الشوط الثاني (شوط مجموعة لونجين جينت ريكورد)، المخصص للخيول العربية الأصيلة، بعد أن قطع مسافة 1200 م، بزمن 1,20,31 دقيقة، وحل ثانياً المهر «إيه إف مغوار»، لمالكه خالد خليفة النابودة، والمركز الثالث من نصيب الفحل «قانون»، لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم.

«الوجل» يتألق بالثالث

وفاز بلقب الشوط الثالث، والمخصص للخيول العربية الأصيلة، المهر «إيه إف الوجل»، لمالكه خالد خليفة النابودة، وبقيادة الفارس تاغ أوشي، بعد أن قطع مسافة 1000 م، بزمن 1,04,97 دقيقة، وحل ثانياً المهر «إس إس جلمود»، لمالكه أحمد سعيد المزروعي، وثالثاً المهر «جاب جازمه»، لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، وتوج الفائزين في الأشواط الثلاثة، سلطان اليحيائي.

«بدوية» عروس الرابع

وحققت المهرة «بدوية» لمالكها دبي جابان بيباكي، وبقيادة الفارس ريتشارد مولن، لقب الشوط الرابع، والمخصص للخيول المهجنة، بعد أن قطع مسافة 1000 م، بزمن 0,59,08 ثانية، وحل ثانياً «دينجرس ثوت»، للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، وثالثاً «جوكي جوي»، للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، وقام بالتتويج عبد الله محمد بو علي، ممثل دائرة الأشغال العامة بالشارقة.

«رياح الشمال» بطلة الخامس

ونجحت المهرة «إم إتش رياح الشمال»، لمالكها منصور خليفة بن حبتور، بنيل لقب الشوط الخامس، والمخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة المصنفة، بعد أن قطعت مسافة 2000 م، بزمن 2,22,23 دقيقة، وحل ثانياً المهر «جينيز»، لمالكه صالح عمر بن حيدر، والثالث من نصيب «مراحب»، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوّج الفائزين وليد البريمي ممثل قناة الشارقة.«الجازي»

الجازي مسك الختام

حلّقت الفرس «الجازي» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بقيادة الفارس باتريك كوسجراف، بلقب الشوط السادس (شوط مجلس الشارقة الرياضي)، والمخصص للخيول العربية الأصيلة، وشكّل مسك الختام للسباق، بعد أن قطعت مسافة 1700 م، بزمن 2,00,39 دقيقة، وحلت ثانية الفرس «إم إتش أريب» لمالكها منصور خليفة بن حبتور وتوج الفائزين سلطان اليحيائي.

القاسمي: البداية تؤكد الاستعداد للموسم

أعرب الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، عن سعادته بنجاح السباق الأول بمضمار الشارقة، الذي شكل باكورة موسم السباقات بالنادي، وثمّن بن ماجد، المشاركة الكبيرة في السباق، وتمثلت في معظم أندية ومرابط وإسطبلات الفروسية بالدولة، كما أشاد بالمستوى التنافسي العالي، الذي ظهر عليه السباق، وعكس جهوزية القائمين على رياضة الفروسية للموسم الحالي، والذي وصفه بالاستثنائي، التي تحظى برعاية ودعم بلا حدود من قيادتنا الرشيدة، موجهاً الشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لرعايته ودعمه واهتمامه برياضة الآباء والأجداد.

وشدد الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، على أهمية وخصوصية الإنتاج المحلي للخيول.