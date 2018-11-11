سلطان بن زايد يستقبل رئيس منظمة الجواد العربي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة أمس في مزرعة «ورسان»، الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود رئيس منظمة الجواد العربي بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان والشيخ زايد بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان.

تم خلال اللقاء بحث سبل الحفاظ على السلالات الأصيلة للخيول العربية ووضع مزيد من الضوابط التي تضمن الحفاظ على صحة وسلامة الخيول التي تشارك في سباقات الخيول عامة وسباقات القدرة خاصة.

وأثنى الأمير عبدالعزيز بن أحمد آل سعود على اهتمام سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان بالهجن والخيول العربية وعلى النجاح الذي حققه ولا يزال يحققه «بروتوكول بوذيب» لسباقات القدرة الذي وضع قواعده ويرعاه ويشرف على تطبيقه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ما دفع كثيراً من الدول والجهات المنظمة لسباقات القدرة إلى العمل به وتطبيقه وتبني قواعده بعد التناقص الكبير والملحوظ في أعداد الخيول المصابة وحجم هذه الإصابات.

وأضاف قائلاً: إننا سواء في منظمة الجواد العربي أو بصفة شخصية نتابع بإعجاب الجهود التي يبذلها سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان لتطوير سباقات الهجن والخيول على حد سواء والتي تظهر حرص سموه على التمسك بقيم الفروسية والتحلي بأخلاق الفرسان إضافة إلى تمسكه بعدم خروج هذه السباقات عن أهدافها المرسومة لها وإن المنظمة ونحن معها نقدر تماماً ما يحتاجه ذلك من عمل دؤوب ومتابعة مستمرة.

إشادة

وأشاد الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود بالجهود التي يبذلها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية للحفاظ على التراث مثنياً على حرص وجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للحفاظ على الحبارى وإكثارها موضحاً ما لتلك الجهود من أثر مباشر على الحبارى وأثر غير مباشر على البيئة في آن.

إعجاب

وأبدى سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة إعجابه بسباق الهجن الذي نظم في الطائف مؤخراً بتوجيهات ورعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية والذي استحق الدخول إلى موسوعة «جينيز» للأرقام القياسية بعد مشاركة أكثر من عشرة آلاف مطية في السباق.

وبعد تناول الغداء الذي أعد على شرف الضيف، حضر سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان والأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود «عرضة الخيول العربية الأصيلة» التي تمتلكها مزرعة «ورسان» وأبدى رئيس منظمة الجواد العربي والحضور إعجابهم بما شاهدوه كما تم بحث توثيق الصلات وزيادة التعاون بين مزرعة «ورسان» وبين مربط «عذبة» في المملكة العربية السعودية والذي يمتلكه الأمير عبدالعزيز آل سعود.

حضر اللقاء كل من حمد سهيل الخييلي وعبدالله فاضل المحيربي مدير عام ديوان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة والدكتور عبيد علي راشد المنصوري نائب مدير عام مركز سلطان بن زايد وغانم بن هميلة المزروعي مدير وزرعة «ورسان» والدكتور سالم البراق نائب الرئيس في مربط «عذبة» بالمملكة العربية السعودية.