سالم السبوسي: نفخر بإنجاز «تأمل» ونتوقع نتائج طيبة هذا الموسم

المصدر: Ⅶ دبي – البيان الرياضي

أعرب سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، عن فخره بالإنجاز الكبير الذي حققه «تأمل» بانتزاع لقب الشوط الرابع الرئيسي في مشاركته الأولى بمضمار «ميدان».

وتوقع السبوسي في تصريح لـ«البيان الرياضي» أن تحقق خيول إسطبلات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نتائج طيبة هذا الموسم، حيث إنها تضم أفضل السلالات وأجودها إلى جانب وجود نخبة من أبرز الفرسان.

توقع

وأضاف السبوسي أنهم توقعوا فوز «تأمل»، خاصة أن الفارس الأول بالإسطبل كان في قيادته بالرغم من مشاركته للمرة الأولى في سباقات الموسم بمضمار «ميدان»، وكانت تدريباته قوية وتجهيزاته ناجحة للسباق. وقال السبوسي إنهم سيرون حالة الجواد البطل عقب السباق لتحديد مشاركته المقبلة.

أداء متطور

و من جانبه، أشاد المدرب علي راشد الرايحي بأداء البطل «تأمل» خلال السباق، مؤكدا أنه يمكنه المنافسة على مسافة الميل وحتى 2000 متر.

وأضاف في تصريح لـ«البيان الرياضي» أن المسافة والأرضية كانتا مناسبتين بالنسبة له، وأن المنافسة كانت مع الخيول المبتدئة وأنه يتوقع منه أداء متطورا في مشاركته المقبلة.

وتوقع الرايحي أن تحقق خيول الإسطبل نتائج مشرفة هذا الموسم، لافتا إلى أن الموسم لا يزال في بدايته والخيول لم تدخل في الفورمة بعد، وإنهم سينافسون في مختلف مضامير الدولة.