92 خيلاً تتنافس في باكورة سباقات مضمار الشارقة

المصدر: Ⅶ الشارقة - فائز بجبوج

يحتضن اليوم المضمار الرملي بنادي الشارقة للفروسية والسباق، السباق الأول والذي يمثل باكورة سباقات الشارقة الستة التي ينظمها نادي الشارقة للموسم 2018/‏2019 بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، والذي يتضمن 6 سباقات مثيرة.

ويأتي هذا السباق بناءً على توجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم سموه اللامحدود للارتقاء برياضة الآباء والأجداد، وستكون انطلاقة السباق في الثانية والنصف ظهراً، وترعاه شركة لونجين الراعي الرسمي لموسم السباق 2018/‏2019، وبرعاية مجلس الشارقة الرياضي ودائرة الأشغال العامة بالشارقة وقناة الشارقة الرياضية، ويشهد مشاركة قوية للخيول العربية الأصيلة وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة بمجموع 92 جواداً، حيث يتكون السباق من ستة أشواط لمختلف المسافات والمستويات.

جديد البطولات

أعلنت إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق عن تنظيم بطولات خاصة لكل من ملاك ومدربي وفرسان السباق بنسختها الثالثة من خلال نظام النقاط، حيث ينال المركز الأول صاحب أعلى مجموع نقاط في كل قسم من أقسام البطولة.

ويتنافس كل من الفرسان والملاك والمدربين على جمع النقاط خلال موسم النادي، ويحصل المدرب والفارس والمالك صاحب المركز الأول على خمس نقاط، فيما المركز الثاني ينال أربع نقاط، أما المركز الثالث فثلاث نقاط، وينال المركز الرابع نقطتين، فيما المركز الخامس يحصل على نقطة واحدة.

وتجمع النقاط نهاية الموسم ليحدد عند ذلك صاحب النقاط الأعلى صاحب المركز الأول، بطلاً في الملاك وبطلاً في الفرسان وبطلاً في المدربين، وسيعلن عن الفائزين في سباق كأس صاحب السمو حاكم الشارقة في 23 فبراير 2019.

روزنامة السباقات

ويعتبر هذا السباق الأول لنادي الشارقة من جملة 6 سباقات يحتضنها النادي لهذا الموسم، وسيجري السباق الثاني «سباق كأس سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان» في 17 نوفمبر الجاري، والسباق الثالث «سباق كأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم» في 15 ديسمبر 2018، والسباق الرابع «سباق كأس سمو ولي عهد الشارقة» 29 ديسمبر 2018، والسباق الخامس «سباق مجلس التعاون» 16 فبراير 2019، والسباق السادس وهو «سباق كأس صاحب السمو حاكم الشارقة» في 23 فبراير 2019.