«الشموس» تهدي طحنون بن زايد جوهرة تاج الشيخ زايد

المصدر: Ⅶ أبوظبي - أحمد عيسى

أهدت المهرة «الشموس» البالغة من العمر 4 سنوات، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، لقب سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الأغلى والأقوى في العالم للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 1600 متر، في ختام النسخة العاشرة من سباقات مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، الذي أقيم مساء أمس في الحفل الثاني للموسم الجديد بمضمار نادي أبوظبي للفروسية، الذي تميز بأجواء بديعة وحشد جماهيري كبير بجانب ضيوف المهرجان من 90 دولة.

وتوجت الفارستان الألمانيتان إيستر وأيزامير وربيكا داونز بلقبي مونديال «أم الإمارات للفرسان المتدربين»، و«مونديال أم الإمارات للسيدات»، على التوالي في الشوطين الرابع والخامس من الحفل، ونال «جارف» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب سباق كأس شهداء الإمارات في الشوط الثاني من الحفل.

وشهد حفل الختام، الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان، والشيخ حمدان بن منصور بن زايد آل نهيان، والشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان، الذين قاموا بتتويج الفائزين بسباق الشيخة لطيفة للخيول الصغيرة «البوني»، الذي ذهب لقبه للطفلة السويدية ستينا لاندا.

السباق الأقوى

وجاء فوز «الشموس» بلقب جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان عن جدارة في الشوط السادس من الحفل الذي شهد مشاركة 14 خيلاً من النخبة تنافست على إجمالي جوائز بقيمة 5 ملايين درهم، بعد أن قطعت مسافة السباق في زمن قدره 1:42:19 دقيقة، بقيادة الفارس جولين اوجي وإشراف تشارلز جوردان، وحل ثانياً بفارق طول «فزاع الخالدية» لاسطبلات الخالدية بقيادة بيرانتونيو كونفرتينو بإشراف ميكال بوركوسكي، وثالثاً «جود» لياس لإدارة سباقات الخيل بقيادة إوليفيه بيليه وإشراف ديديه جيلمين.

سيطرة ألمانية

وتوجت الفارسة الألمانية إيستر وايز مير بلقب مونديال سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» للفرسان المتدربين بواسطة «حراب» لياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في الشوط الرابع من الحفل لمسافة 1600 متر الذي شهد مشاركة 10 خيول بإجمالي جوائز 100 ألف درهم، وقطعت الفارسة المسافة في زمن قدره 1:46:17 دقيقة بإشراف جان دي روال، وحل ثانياً اليخاندرا جوتيريز على صهوة «إم أتش تواق» لمنصور خليفة حبتور، وإشراف إيليس جين، وثالثاً «باتريك بيلي» عن طريق «جارنيش» لاسطبلات العجبان، بإشراف عبدالله الحمادي.

فيما توجت الفارسة الألمانية ربيكا دانز على صهوة «أسياد» العائدة لصاحب السمو رئيس الدولة، بلقب مونديال أم الإمارات للسيدات في الشوط الخامس بعد أن قطعت مسافة السباق في زمن قدره 1:45:22 دقيقة، وحلت ثانياً بفارق 3 أطوال وربع، ماري ليمارتنيل على صهوة «بينونة» العائدة لصاحب السمو رئيس الدولة، بإشراف إيريك ليمارتنيل، وثالثاً إيفانا ماكونشي على صهوة «محفوظ» لصاحب السمو رئيس الدولة.

بداية الحفل

وفي بداية الحفل توج «إيه إف ممتاز» بلقب الشوط الأول من سباق جائزة شهداء الإمارات لمسافة 1600 متر، بمشاركة 16 خيلاً وجوائز مالية قيمتها 80 ألف درهم، وقطع البطل، مسافة السباق في زمن قدره 1:47:56 دقيقة، بقيادة بن كورتيس وإشراف مصبح المهيري، وحل ثانياً بفارق نصف طول «طرفة ورسان» للشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان بقيادة وليام ولي وإشراف جاكي ويكهام.

وشهد الشوط الثاني من سباق كأس شهداء الإمارات تألق خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بنيل المركزين الأول والثاني، لمسافة 1600 متر بمشاركة 16 خيلاً وجوائز مالية 125 ألف درهم، عن طريق «جارف» الذي توج باللقب بعد أن قطع مسافة السباق 1600 متر في زمن قدره 1:34:78 دقيقة، بقيادة أوليفيه دوليز وإشراف علي راشد الرايحي، وجاء ثانياً بفارق طول وربع «زينهم» بقيادة دين أونيل وإشراف مصبح المهيري.

وعادت خيول النابودة وأحرزت لقب كأس الوثبة ستايلونز في الشوط الثالث لمسافة 1200 متر بمشاركة 14 خيلاً وجوائز مالية 70 ألف درهم، عن طريق الفرس «نوف كي بي» التي قطعت المسافة في 1:81:03 دقيقة بقيادة كونور بيسلي وإشراف أرنست أورتيل.

سيارة السحب

فاز بسيارة السحب على التذاكر المقدمة للجماهير من شركة المسعود للسيارات، الباكستاني أحمد بشير، الذي ابتسم له الحظ بعد الإعلان عن الفائزين الأول والثاني اللذين لم يكونا ضمن الحضور بعد نهاية الحفل، ليتم اختيار الفائز في المرة الثالثة.

العامري: الخيل الطيب.. طيب

عبر مسلم العامري مدير ياس لإدارة سباقات الخيل، عن سعادته بفوز الاسطبلات بسباق مونديال أم الإمارات للفرسان المتدربين بواسطة «حراب» الذي أهدى الفارسة الألمانية أيستر اللقب، وقال إن الخيل الطيب طيب، مشيراً إلى أن أيستر بدأت السباق مرتبكة ولكنها تمكنت من العودة سريعاً والتتويج باللقب. أبوظبي - البيان الرياضي

الحمادي: مبروك طحنون بن زايد

قدم عبدالله الحمادي مدرب الخيول، التهنئة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، بمناسبة فوزه بلقب جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بواسطة المهرة «الشموس»، وأضاف: نحن في قمة السعادة بهذا الفوز الكبير الذي يحمل الكثير من المعاني الجميلة وتأكيد تميز خيول سموه، لأن الفوز تحقق وسط مشاركة من أقوى خيول العالم، لذلك فإن الفرحة كبيرة جداً بالانتصار ولا أجد لها تعبيراً واضحاً، غير تقديم التهنئة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان. أبوظبي - البيان الرياضي

الألمانية إيستر: شعور عظيم

ذكرت الألمانية إيستر بطلة العالم لمونديال الفرسان المتدربين أن الفوز منحها شعوراً عظيماً، لأنه جاء بعد مجهود ومنافسة قوية من نخبة من الفرسان والفارسات المتميزات، وأبانت أنها بدأت السباق بهدوء واختارت موقعاً متميزاً في المضمار ونجحت في التقدم على بقية المنافسين وإحراز المركز الأول، وأضافت: هذا نجاح كبير بالنسبة لي وأتشرف باللقب الذي يعد من إنجازاتي المهمة.أبوظبي - البيان الرياضي

حضور وتتويج

شارك العديد من الشخصيات بتتويج الفائزين عقب كل شوط من أشواط السباق، وكان في مقدمتهم عدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، وفيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية، وأحمد القبيسي ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، ومسلم العامري مدير ياس لإدارة سباقات الخيل، ومحمد عبدالله ممثل المسعود للسيارات، وإدوارد حامض ممثل الوطنية للأعلاف، بجانب مشاركة المدربين والملاك في التتويج. أبوظبي - البيان الرياضي