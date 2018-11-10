الشدي و«سيزر» بطلا «حمدان وزايد بن محمد بن خليفة» للقدرة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توَّج الشيخ حمدان بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، أمس، في إسطبلات قرية بوذيب للفروسية بمنطقة الختم، الفائزين بكأسهما لركوب القدرة والتحمل، الذي نظمه نادي تراث الإمارات، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية، برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس نادي تراث الإمارات، حيث شهد السباق مشاركة الشيخ زايد بن محمد بن خليفة آل نهيان، وعدد من الفرسان والفارسات.

وحضر الفعاليات حميد بولاحج الرميثي، المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات في نادي تراث الإمارات، والدكتور عبيد المنصوري، نائب مدير عام مركز سلطان بن زايد، ومحمد المزروعي، مدير إدارة قرية وإسطبلات بوذيب، وعدد من المسؤولين في النادي، وممثلي الإسطبلات والأندية.

وقام الشيخ حمدان بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، بتكريم الفائزين في فعاليات اليوم الختامي للكأس، حيث توجا الفارس منصور خميس الشدي على صهوة الجواد «جاليو اردي» من إسطبلات دباوي، بطلاً للكأس وفقاً لبروتوكول بوذيب.

كما كرما الفارس سيزر دونايس على صهوة الجواد «رزنا ميلين رينت» من إسطبلات العاصفة 2 متصدراً وفقاً لقوانين الاتحاد الدولي للفروسية.

وفي سباق 100 كيلومتر محلي للسيدات حصلت على المركز الأول الفارسة نوف سعيد النعيمي على ظهر الجواد «كاميرون» من إسطبلات دباوي، وفي سباق 100 كيلومتر محلي للخيول ذات الملكية الخاصة تصدرت الفارسة ليلى المرزوقي على ظهر الحصان «بوليو ناصيرا» من إسطبلات الكمدة.