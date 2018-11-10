«تأمل» لحمدان بن راشد بطل «الرئيسي» في ميدان

المصدر: دبي ـ بهاء الدين عطا، خالد المهيري

حفل السباق الثاني للخيول بمضمار «ميدان» العالمي برعاية «لونجين»، أول من أمس، بالإثارة والمفاجآت.

وتألقت خيول سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، حيث خطف «أنتولد سيكريت» الأضواء في الشوط السابع والأخير.

ونال «تأمل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الرابع الرئيسي بقيادة دين أونيل وإشراف علي راشد الرايحي. وحققت خيول محمد خليفة البسطي ثنائية في السباق بانتزاعها لقب الشوط الثاني عن طريق «ترايد آند ترو» و«روي أوربيسون» في الشوط الثالث.

«سيو بريور» نجم الأول

انتزع «سيو بريور» لنقابة «فينكس» للسيدات لقب الشوط الأول لمسافة 1600 متر، وذلك بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلا زمنا قدره 1.41.26 دقيقة، بفارق نصف طول عن «مارشال آرت» للنقابة الروسية للسباقات .

«ترايد آند ترو» بطل الثاني

توج «ترايد آند ترو» لمحمد خليفة البسطي بطلاً للشوط الثاني لمسافة 2000 متر، بقيادة الفارس باتريك دوبس، وإشراف المدرب دوغ واتسون، مسجلا زمنا قدره 2.06.14 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن «غراند أرجنتاير» .

«روي أوربيسون» يظفر بالثالث

نال «روي أوربيسون» لمحمد خليفة البسطي لقب الشوط الثالث لمسافة 1600 متر ، وذلك بقيادة الفارس فرناندو غارا، وإشراف المدرب علي راشد الرايحي، مسجلا زمنا قدره 1.40.94 دقيقة وبفارق طولين عن «وايت سكاي» لعبد الله حمد البادي.



«تأمل» بطل الرئيسي

ظفر «تأمل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الرابع الرئيسي لمسافة 1400 متر، بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب علي راشد الرايحي، مسجلا زمنا قدره 1.25.03، وبفارق طولين وربع الطول عن الوصيف «بيلجريمز تريشر» لمالكه عيلان حمد كدفور المهيري.

وعقب ختام الشوط، قام باتريك عون المدير الإقليمي لمجموعة «لونجين» بتتويج الأبطال، حيث تسلم سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الجائزة نيابة عن المالك، بينما تسلم المدرب علي الرايحي جائزة المدرب، فيما تسلم الفارس دين أونيل جائزة الفارس.

«ولفورد» يظفر بالخامس

اقتنص «ولفورد» لـ«تتش جولد» للسباقات لقب الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلا زمنا قدره 1.39.66 دقيقة وبفارق 5 أطوال وثلاثة أرباع الطول، عن «محترم» لسمو الشيخ منصور بن محمد آل مكتوم، الذي جاء في المركز الثاني .

«لافاسبين» بطل السادس

توج «لافاسبين» لمحمد خليل أحمد بطلاً للشوط السادس لمسافة 1200 متر، بقيادة الفارس ريتشارد مولن، وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلا زمنا قدره 1.12.87 دقيقة، وبفارق طولين ونصف الطول، عن الوصيف «متحدث» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم .

«أنتولد» مسك الختام

خطف «أنتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، الأضواء في الشوط السابع والأخير، حيث انتزع المركز الأول بالشوط بقيادة الفارس زفير زياني، وإشراف المدرب سانيدب جاداف، مسجلا زمنا قدره 1.39.51 دقيقة وبفارق 5 أطوال عن الوصيف «مورايفيلد» لنقابة بورسلي للسباقات .

وفي ختام الشوط، تسلم الشيخ حشر آل مكتوم جائزة الفوز مع علي غانم إنابة عن المالك، من باتريك عون المدير الإقليمي لشركة «لونجين».

سانديب: «سيكريت» رائع وتوقعت فوزه

أشاد المدرب سانديب جاداف بأداء المهر الرائع «أنتولد سيكريت» و فوزه في الشوط السابع والأخير لمسافة الميل.

وقال سانديب في تصريح لـ «البيان الرياضي» إن البطل ينحدر من نسل الفحل «شمردل»، وإنه توقع فوزه في مشاركته الأولى بمضمار «ميدان»، وكان واثقاً من هذا الأمر بعد تألقه في التدريبات وظهوره بمستوى طيب.

وأكد سانديب أن الأرضية بالمضمار والمسافة كانتا مناسبتين له وقادتاه لتحقيق الفوز على نخبة من أقوى الخيول بالشوط.

جائزة الترشيحات

ابتسم الحظ للسوداني محمد عبد الهادي محمد عبد الباقي في الفوز بمسابقة الترشيحات، حيث تمكن من ترشيح 5 خيول فائزة في 6 أشواط لينال مبلغ 12 ألفاً و750 درهماً.

وتمكن 36 شخصاً من ترشيح 4 خيول فائزة وتم اختيار 8 أشخاص لينال كل واحد منهم مبلغ 500 درهم.

وأسفرت جائزة الترضية للأشواط الثلاثية عن حصول آلاء عماد عبد الغني على أعلى النقاط، حيث نالت 40 نقطة لتفوز بمبلغ 4 آلاف درهم.

ساتيش سيمار: «ولفورد» حقق التوقعات

أشاد المدرب ساتيش سيمار بمستوى الجواد «ولفورد» لـ «تتش جولد» للسباقات، والذي حقق الفوز بجدارة في الشوط الخامس ، مؤكداً أنه حقق توقعاته بعد تحويل مشاركته من مضمار جبل علي، حيث سبق له المشاركة مرتين ولم يظهر بمستواه الحقيقي الذي قدمه في «ميدان». وأضاف قائلاً في تصريحات لـ «البيان الرياضي» إن نسل البطل طيب، حيث ينحدر من نسل الفحل الشهير «دبوي».

وأكد قائلاً «إن البطل متطور وظهر بمستوى رائع ، وهذه المشاركة الأولى بمضمار ميدان، حيث ناسبته الأرضية تماماً». وأعرب ساتيش عن سعادته للفوز الثاني في الأمسية والذي حققه «لافاسبين» في الشوط السادس، مؤكداً أن هذه المسافة تناسبه تماماً وسيظل عليها في مشاركاته المقبلة، وسيخلد للراحة لفترة أسبوعين. دبي ــ البيان الرياضي

عون: ارتباطنا وثيق بميدان

أكد باتريك عون المدير الإقليمي لشركة لونجين في الشرق الأوسط، أن رعايتهم في ميدان تأتي في إطار نشاطاتهم حول العالم، وقال إن ارتباط الشركة وثيق واستراتيجي طويل الأمد بمختلف بطولات الفروسية عموماً والسباقات المقامة على مضمار ميدان على وجه الخصوص، حيث تفتخر الشركة بمشوار رعاية سباقات الخيول الذي امتد منذ عام 1878.

وأضاف عون، إننا نكمل مشاركتنا الرئيسية بكل سباقات مجموعة «ميدان» في الإمارات، بالإضافة إلى كرنفال كأس دبي العالمي، وانتهاءً بسباق «لونجين دبي شيماء كلاسيك» خلال سباق كأس دبي العالمي. وأكد عون، أن الشراكة تمتد إلى سباقات القدرة، عبر كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة. دبي ــ البيان الرياضي