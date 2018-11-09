سباق دبي الدولي للخيول ينطلق في تشيلي اليوم

المصدر: Ⅶ سانتياغو ـ البيان الرياضي

يحتضن مضمار هيبيكو العريق لسباق الخيل في العاصمة التشيلية سانتياغو، عصر اليوم، فعاليات النسخة العاشرة من سباق دبي الدولي للخيول العربية الأصيلة على جائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وبدعم كبير من إسطبلات شادويل العائدة لسموه، والتي يعود لها الفضل في تطوير هذا النوع من السباقات، ليس في تشيلي فحسب، بل في العديد من دول أميركا اللاتينية التي لم تكن تُعنى بالسباقات ولا بالجياد العربية، وبفضل دعم واهتمام سموه، وجدت الخيول العربية موطئ قدم لها في تلك البلدان، لا سيما تشيلي، التي حققت السباقات العربية فيها، قفزة هائلة، وأضحت نشاطاً رسمياً ينال الاعتراف من سلطة السباقات هناك، وبات يشكل مكوناً جوهرياً في صناعة الخيل، كما سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي أسس تجربته في سباقات وإنتاج الخيول من منطلقات دولية، معروف بارتياده لمثل هذه الآفاق السحيقة منذ ثمانينيات القرن الماضي، ويعود لسموه الفضل في نشر السباقات العربية في العديد من دول العالم.

ثلاثة سباقات

ويضم الحفل ثلاثة سباقات للجياد العربية، ضمن حفل كامل لسباقات الخيول المهجنة، ما يشكل اعترافاً بأهمية هذا النوع من السباقات، وتبلغ قيمة الجوائز المالية للأشواط العربية الثلاثة 100 ألف دولار أميركي، واجتذبت صفوة الخيول العربية من كل أرجاء البلد، ويحظى السباق بدعم سفارتنا في تشيلي وباهتمام عبد الرزاق محمد هادي، سفير الدولة في سانتياغو، وكان الوفد الذي يمثل اللجنة المنظمة للسباق برئاسة ميرزا الصايغ ويضم عبد الله الأنصاري ومسعود صالح ومحمد طه، وصل إلى تشيلي للإشراف على تنظيم الحدث على الوجه الأكمل.

كأس آل مكتوم

ويُفتتح الحفل، بشوط مثير للخيول العربية الأصيلة في عمر ثلاث سنوات فأكثر تتنافس على كأس آل مكتوم (تكافؤ 1600 م عشبي)، واجتذب السباق ثمانية خيول قوية سبق لها جميعاً تحقيق الفوز، ويلفت الأنظار منها الجواد «كال مار رولون» الذي كسب جميع مشاركاته الخمس في 2018، وعلى مسافات تتراوح من 1200 وحتى 1600 م، ما يجعله مرشحاً فوق العادة للفوز بهذا الشوط القوي بالرغم من أنه يحمل الوزن الأعلى البالغ 66 كغ، والخطورة تأتي عليه من منافسه «فاكم» الذي احتل المركز الثاني خلفه في ثلاث مشاركات وقلص معه الفارق في آخرها إلى ثلاثة أرباع الطول فقط، وفارق الوزن بينهما والبالغ 10 كغ يصب في مصلحته، حيث يحمل 56 كغ فقط ويقوده الفارس مونوز لصالح المدرب أوسيلفا، ويدخل طرفاً في المنافسة أيضاً رفيقه بالإسطبل «منصور» الفائز في مشاركته الأخيرة على مسافة السرعة، ويختبر الميل للمرة الأولى كل من «تبرازو» و«اندسبرادا» ويحملان الوزن الأدنى (51 كغ) وحققا الفوز هذا الموسم، لكن على مسافة 1300 متر ومهمتهما لا تخلو من الصعوبة.

شوط السفارة

وفي أسرع أشواط الحفل لمسافة 1200 م للخيول عمر ثلاث سنوات فما فوق، تتنافس ثمانية جياد عربية أصيلة على كأس سفارة الدولة في تشيلي، ويقام السباق تقديراً لدعم السفارة لهذا الحدث الكبير منذ انطلاقته الأولى عام 2009، ويتقدم الترشيحات «ماروت» من إسطبلات بطل المدربين ريكاردو سيلفا، واقترب هذا الجواد كثيراً من الفوز في مشاركته الماضية التي احتل فيها المركز الثاني خلف «منصور» الذي اتجه إلى كأس شادويل، ما يفسح المجال له للدخول إلى حلبة الفوز للمرة الأولى هذا الموسم، وهناك «ايتاتا» بإشراف بي رودريغيز وقيادة بي سواريز حل خلفهما ثالثاً في ذلك السباق بفارق ضئيل ويتطلع لتعديل تلك النتيجة خاصة أنه سبق أن حل ثانياً خلف «اندسبرادا» أحد أبزر المنافسين في كأس شادويل.

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تدخل 5 خيول عربية مستجدة وناشئة عمر 3 سنوات فقط التحدي على كأس شادويل (تكافؤ 1000 م) جميعها لم تشارك هذا الموسم حتى الآن، نظراً لأنها بلغت سن السباقات في أغسطس الماضي، باستثناء «خدين» بقياده فارسه الرئيس مينوز، وعنصر الخبرة يرجح كفته اليوم، وهناك رفيقه بالإسطبل المهر «شيلا» بقيادة الفارس آرسيلفا، وينافس أيضا «باتمان» بقيادة مدربه بينوشيه، بجانب «اديبو» و«في باور» وكلاهما يحمل وزن 60 كغ.

ميرزا الصايغ: فرص واسعة لانتشار إسطبلات شادويل في مختلف الدول

أعرب ميرزا الصايغ رئيس اللجنة المنظمة للسباقات، عن ارتياحهم للفرص الكبيرة التي توفرها سباقات جائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لإسطبلات ومزارع شادويل في العديد من الدول، وبخاصة تشيلي، حيث تطورت علاقات شادويل من راعية للسباقات، إلى شريك في صناعة الخيل، مشيراً إلى أنه، وحسب التوجيهات، فإن شادويل تعتزم إرسال أحد فحولها من خيول الثروبريد، ليقف فحلاً بمزرعة هارا لو كومبانا في ضواحي العاصمة سانتياغو، وهي مزرعة ساحرة، قام رئيس اللجنة وسعادة السفير وأعضاء الوفد وممثل شادويل، بزيارتها والتعرف إلى مقوماتها.

وقال الصايغ: أتاحت لنا هذه الزيارة، فرصة الالتقاء بأحد كبار مُلاك ومربي الخيول في تشيلي، وهو خوان إدواردو سوبيرار، وتدارسنا معه آفاق وهموم صناعة الخيول، ووقفنا على حجم الطلب على الفحول من واقع تجربته العملية، وأعتقد بأن هناك فرصاً حقيقية أمام شادويل للاستفادة منها، ومنوهاً بأن الخيار الأفضل في هذه المرحلة، يتمثل إرسال فحل من مزرعة شادويل في الولايات المتحدة، ليقف هنا في تشيلي، خاصة أن المزرعة رحبت بالفكرة، وننتظر القرار من سمو الشيخ حمدان بن راشد في الفترة المقبلة، وقبل وقت كافٍ من موسم التشبية، حتى يتسنى تسويق الفحل.

وأعلن الصايغ أيضاً عن دعم اللجنة وشادويل للمشروع الذي طرحه السفير، بالعمل على نشر الوعي بصناعة الخيل بين تلاميذ المدارس، وهو ما تفعله اللجنة وشادويل في المملكة المتحدة.

عبد الرزاق هادي: سعداء بنجاح السباقات وهدفنا نشر الوعي بالخيل وسط الطلاب

أعرب عبد الرزاق محمد هادي، سفير الدولة لدى جمهورية تشيلي، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته سباقات جائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية في تشيلي، وتحتفل هذا العام بانطلاقتها العاشرة على التوالي في دليل دامغ على نجاحها وتطورها، وقال: يسرنا أن نرحب بسباقات جائزة سموه في تشيلي، ونفخر بأن نكون داعمين ومساندين لها بالتعاون مع اللجنة المنظمة برئاسة الأخ ميرزا الصايغ التي تقوم بعمل جليل في هذا المجال، وأضاف: بفضل دعم واهتمام سموه، أصبح للخيول العربية حضورها في هذه البلاد.

حيث زادت أعدادها وانتشرت مزارع تربيتها، وسعدنا اليوم بزيارة إحدى تلك المزارع التي تتطلع للتعاون المشترك مع إسطبلات شادويل العائدة لراعي السباق، وكل ذلك يصب في مصلحة دولة الإمارات التي تُولي الفروسية والخيل اهتماما عظيما كونها من صميم تراثها الوطني، لافتاً إلى أن العلاقات الإماراتية التشيلية تنهض على أسس متينة وتقوم على الصداقة والتعاون المشترك في المجالات كافة، وكشف السفير عن تبنيه مشروعا لنشر الوعي بالفروسية والخيل وسط طلاب المدارس الابتدائية لتعريفهم في سن مبكرة بأهمية هذا القطاع الذي يمثل جسرا للتواصل بين الشعب الإماراتي ومختلف شعوب العالم، وقال: يقوم المشروع على تنظيم زيارات تعريفية لتلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية إلى عدد من إسطبلات ومزارع تربية الخيول وفقا لبرنامج محدد نتعاون فيه مع الجهات المعنية والبلديات، انطلق بالفعل وشهدنا اليوم زيارة 35 طالبا وطالبة من مدرسة اليودورو يانيز للمزرعة ووقفنا على مستوى الشرح التفصيلي الذي قُدم لهم عن الخيل عن طريق طبيب بيطري مختص.