سباق مضمار الشارقة الأول ينطلق غداً

المصدر: Ⅶ الشارقة - فائز بجبوج

بناءً على توجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ودعم سموه اللامحدود للارتقاء برياضة الآباء والأجداد، ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل سباق مضمار الشارقة الأول للموسم 2018/‏2019، الذي يتضمن 6 سباقات مثيرة.

وستكون الانطلاقة بالسباق الأول يوم غدٍ السبت في الثانية والنصف ظهراً على مضمار سباق الخيل في النادي، برعاية شركة لونجين الراعي الرسمي لموسم السباق 2018/‏2019، وبرعاية مجلس الشارقة الرياضي ودائرة الأشغال العامة بالشارقة وقناة الشارقة الرياضية، يقام السباق بمشاركة قوية للخيول العربية الأصيلة وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة بمجموع 92 جواداً مع وجود 12 جواداً على الاحتياط، حيث يتكون السباق من ستة أشواط لمختلف المسافات والمستويات.

انطلاقة

الشوط الأول: شوط (لونجين في اتش بي كولكشين) وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر أربع سنوات فأكبر، لمسافة 1200م، وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم، وعدد الخيول المشاركة 16 جواداً مع وجود 4 خيول على الاحتياط. ويتبعه الشوط الثاني: (شوط مجموعة لونجين جينت ريكورد) وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة من إنتاج دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن التصنيف بعمر أربع سنوات فأكبر، لمسافة 1200م، وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم، وعدد الخيول المشاركة في هذا الشوط 15 جواداً.

ثم الشوط الثالث: (شوط مجموعة لونجين لا غراند كلاسيك) وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة والمبتدئة بعمر 3 سنوات فأكبر وهذا الشوط للخيول غير المصنفة، لمسافة 1000 م، وجوائز هذا الشوط 40 ألف درهم، وعدد الخيول المشاركة 15 جواداً

ويتبعه الشوط الرابع: (شوط دائرة الأشغال العامة بالشارقة) وهو شوط مخصص للخيول المهجنة والمصنفة بعمر ثلاث سنوات فأكبر، لمسافة 1000م، وجوائزه 40 ألف درهم، وعدد الخيول المشاركة في هذا الشوط هو 14 جواداً.

ومن ثم الشوط الخامس: (شوط قناة الشارقة الرياضية) وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة المصنفة، لمسافة 2000 م، وجوائز هذا الشوط هي 40 ألف درهم، وعدد الخيول المشاركة في هذا الشوط 14جواداً.

ويختتم بالشوط السادس: (شوط مجلس الشارقة الرياضي) وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة والمصنفة بعمر أربع سنوات، لمسافة 1700 م، وهو شوط تكافؤ وتصل جوائزه إلى 40 ألف درهم، وعدد الخيول المشاركة 16 جواداً مع وجود 4 خيول على الاحتياط.

إضافة

كشف الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق عن إضافة بطولتين جديدتين في سباقات المضمار الأولى باسم كأس مجلس التعاون الخليجي، والثانية باسم كأس سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة وهي تأتي ضمن مخطط تطوير سباقات النادي وتكريم أصحاب الفضل. ويأتي ذلك امتداداً للمبادرة التي تم إطلاقها الموسم الماضي بتسمية السباقات بأسماء كل من: سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، وذلك لجهودهم الكبيرة في تطوير الفروسية وسباقات الخيل في الدولة.

جوائز

كما كشف الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي عن أن إدارة النادي قامت بزيادة جوائز السباقات، وذلك في إطار جهودها لجعل سباقات مضمار الإمارة الباسمة أكثر جاذبية للملاك والمربين. وقال الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي إن إدارة النادي تسعى لاجتذاب المزيد من الجماهير لفعاليات النادي، كما تهدف أيضاً للحفاظ على جمهورنا الوفي الذي ظل يعطي نكهة خاصة لكل الفعاليات التي تقام في النادي لذلك فإننا نقدم كل ما من شأنه أن يسعدهم وقال: إن نظام الترشيحات سيكون مستمراً مع رفع قيمة الجوائز وذلك حتى نشجع الجمهور على المشاركة بفاعلية.