14 خيلاً تتنافس على «جوهرة تاج الشيخ زايد»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - أحمد عيسى

يشهد نادي أبوظبي للفروسية عند الخامسة مساء اليوم ( الجمعة)، انطلاق حفله الثاني في الموسم الجديد، الذي يتألف من 6 أشواط، منها جولات مهمة في ختام النسخة العاشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة.

وستتجه أنظار العالم لمتابعة أغلى وأقوى سباقات الخيول العربية، عندما يتنافس 14 خيلاً على لقب جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لمسافة 1600 متر، الذي تبلغ قيمة جوائزه المالية 5 ملايين درهم، بجانب بطولة العالم لسباق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «إفهار»، وبطولة العالم لسباق سموها للفرسان المتدربين «إفهار»، والسباقان لمسافة 1600 متر، وستكون هنالك سيارة هدية للجماهير على سحب التذاكر مقدمة من المهرجان العالمي.

ويقام الحدث الأبرز في الشوط السادس الأخير من الحفل عند الثامنة و15 دقيقة، على لقب جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي يشهد مشاركة نخبة الفرسان والخيول في العالم، ومن أبرز المرشحين للقب الغالي، «جود» لياس لإدارة سباقات الخيل، بقيادة الفارس أوليفيه بيليه، و«إيه إس عجيب» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، بقيادة سام هتشكوت، و«رماس» للشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان، بقيادة ريتشارد مولن، و«الشامي» للخيالة السلطانية العمانية، بقيادة باتريك دويس، وغيرهم من الخيول الأصيلة القوية.

بداية

ويفتتح الحفل بمنافسة قوية على سباق جائزة شهداء دولة الإمارات لمسافة 1600 متر، بمشاركة 16 خيلاً، يتنافسون على جوائز مالية بقيمة 80 ألف درهم، ويترشح للفوز في هذا الشوط «جيرناز» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، و«إيه إف ممتاز» لخالد النابودة، وقيادة بن كورتيس.

وفي الشوط الثاني، يشتد التنافس للفوز بكأس شهداء الإمارات لمسافة 1600 متر، والذي يشهد مشاركة حصة كاملة من الخيول، بإجمالي جوائز مالية قيمتها 125 ألف درهم، ومن أبرز المرشحين «ميلشوت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، وقيادة الفارس «روبستون فرنش»، و«جارف» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة أوليفيه دوليز، و«أبوف آند هاند» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، بقيادة كونور بيسلي.

كأس الوثبة

أما الشوط الثالث من الحفل، يشهد سباق كأس الوثبة ستايلونز لمُلاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1200 متر، بمشاركة 14 خيلاً، وجوائز مالية قيمتها 70 ألف درهم، ومن أبرز المرشحين «إيه إف شرس» لخالد النابودة، بقيادة تاج أوشي، و«الجسمي» لأحمد الشامسي، وقيادة إليون هنريك شافيز.

الفرسان المتدربون

فيما يقام الشوط الرابع لسباق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للفرسان المتدربين لمسافة 1600 متر، وجوائز مالية قيمتها 100 ألف درهم، ويشارك فيه 10 خيول، أبرزهم «إم إتش تواق» لمنصور خليفة سلطان بن حبتور، بقيادة اليخاندرا جوتيريز، «إيه إف المتغطرس» لخالد النابودة، بقيادة اندرياس دالبارك، و«داحس دي عربي» لأبوظبي للسباقات، بقيادة جوريكو بوجارتس، و«آر بي بريك هاوس» للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، «جارنيش» لإسطبلات العجبان، بقيادة باتريك بيلي.

ويشهد الشوط الخامس، تحدي سباق بطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية للسيدات، لمسافة 1600 متر، بجوائز مالية 150 ألف درهم، بمشاركة 10 خيول، أبرزها «بينونة» و«محفوظ» لصاحب السمو رئيس الدولة، بقيادة الفارسة ماري ليمارتنيل وايلفانا ماكوتشي على التوالي، و»بشرة الريف» لإسطبلات العجبان، بقيادة ميجان بيسليه.

ويتضمن الحفل أيضاً سباق الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان للخيول الصغيرة «البوني»، بمشاركة 10 أطفال من مختلف دول العالم،.

اجتماع «إيفهرا»

ناقشت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «إيفهرا» في اجتماعها الذي عقد صباح أمس في فندق روتانا بارك بالعاصمة أبوظبي، برئاسة لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «إيفهرا» مدير عام الوثبة ستاليونز رئيس لجنة السباقات النسائية بالاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية «إفهار»، كيفية تطوير الاتحاد والنهوض به في الفترة القادمة، كما ناقشت الخطط المستقبلية للاتحاد.