حشر بن مكتوم يفتتح معرض «الفارس» في ميدان

المصدر: Ⅶ دبي - علي الظاهري

افتتح الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، مدير دائرة الإعلام في دبي، رئيس اتحاد الإمارات للتنس، فعاليات الدورة 12 لمعرض الفارس الدولي لتجارة معدات الفروسية والخيل، صباح أمس، في مضمار ميدان العالمي لسباق الخيل، الذي انطلقت فعالياته أمس وتستمر حتى الغد بمشاركة أكثر من 150 علامة تجارية تخدم قطاع الفروسية الفرسان والبيطرة في دولة الإمارات ومنطقة الخليج ككل.

وتجوّل الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم في المعرض، وتعرف إلى أحدث المنتجات، خاصة أن المعرض يشهد هذا العام تنوعاً عالمياً من حيث المشاركات المتخصصة في مجال الفروسية من الدول التالية: أميركا، بريطانيا، إسبانيا، وغيرها.

وأشاد الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم بمعرض الفارس الدولي في نسخة هذا العام، وقال، في تصريح لـ«البيان الرياضي»، إن المعرض يتميز بنوعية المشاركة على مستوى جميع المنتجات المعروضة، مثل أدوية العلاج والفيتامينات والمكملات الغذائية وغيرها، ما يؤكد التطور الذي يشهده هذا القطاع، مثنياً على مشاركة العديد من الدول الخليجية والأجنبية في المعرض، لعل أبرزها السعودية وبعض الدول الأخرى، إلى جانب البلد المستضيف الإمارات.

من جانبه، أعرب رشيد مبيض، مدير معرض الفارس، عن سعادته بانطلاق الحدث الذي يتزامن مع انطلاق موسم سباقات الخيل في دبي، ويعتبر منصة تجارية رائدة لمنتجات الخيول والفروسية، مضيفاً أن المعرض يوفر كل احتياجات ولوازم أنشطة ورياضات الفروسية، مثل المواد الغذائية والأدوية والمعدات البيطرية الحديثة، وتأمين لوازم تأسيس مراكز سباقات الخيول، إضافة إلى أعمال الصيانة الأخرى المرتبطة بقطاع الفروسية.