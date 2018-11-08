أصغر فارسة بالعالم تشارك في سباق «البوني» غداً

المصدر: Ⅶ أبوظبي - أحمد عيسى

تظهر أصغر فارسة بالعالم تشارك في سباقات الخيول العربية، غداً الجمعة، بمضمار نادي أبوظبي للفروسية، الذي يحتضن ختام النسخة العاشرة من المهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، والذي يتضمن المنافسة التي يترقبها الملايين حول العالم، المتمثلة في الصراع على لقب جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لمسافة 1600 متر، والبالغة قيمة جوائزه المالية 5 ملايين درهم.

وتم تقديم الفارسة الروسية، الطفلة نينا موزهيفا، التي تبلغ من العمر 8 أعوام و8 أشهر خلال مؤتمر صحافي مساء أمس، بحضور لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان، وفيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية، وعدد من الرعاة وضيوف المهرجان من 90 دولة، وحضرت الفارسة رفقة والدتها، التي تحدثت مشيدة بالمهرجان، وكاشفة عن حب صغيرتها للخيول ورغبتها في الفوز، عندما تشارك غداً ضمن 10 فرسان وفارسات في سباق الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد للخيول الصغيرة «البوني».

إشادة

سجّل الحضور في المؤتمر الصحافي الذي عقد بفندق القرم الشرقي أبوظبي، إشادات واسعة بالمهرجان، والنجاحات التي ظل يحققها، مع تقديم أسمى آيات الشكر لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ولسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، على دعمهما المستمر للمهرجان والخيول العربية.

كما نقلت لارا صوايا في بداية المؤتمر، تحيات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، للحضور، وشكره لكل من ساهم في نجاح النسخة العاشرة من المهرجان، ورحبت بضيوف الدولة، الذين يمثلون كل قارات العالم، موضحة أن المهرجان ترجم شعاره «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة»، بعد أن أصبحت أبوظبي عاصمة للخيول العربية، وتستقبل كل العالم عبر المهرجان، وقالت: ما يميز النسخة العاشرة، أنها تضمنت سباقات الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول «البوني»، والتي حققت نجاحات كبيرة، بعد أن شهدت 10 جولات حول العالم.

كما أشارت لارا صوايا، إلى أن المهرجان نجح في إعادة البريق للخيل العربي، الذي أصبحت له مكانته الكبيرة، وأضافت: هذا الأمر يشجعنا على بذل المزيد من الجهد في النسخة المقبلة، لنكون على قدر التحدي الذي ينتظرنا.