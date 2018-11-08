«شجي» و«تعامل» يواجهان تحدي الأقوياء في الرئيسي

المصدر: Ⅶ متابعة - بهاء الدين عطا

يشهد مضمار ميدان، في السادسة والنصف من مساء اليوم، انطلاقة السباق الثاني بالموسم الجديد برعاية لونجينز، وبمشاركة نخبة من أبرز الخيول تتنافس في 7 أشواط مثيرة.

وتتنافس 6 خيول في الشوط الأول «لونجينز ليدزماستر كولكشن» لمسافة 1600 متر، وجائزته 165 ألف درهم. ويتصدر «إمداد» لماجد علي المرزوقي المشاركين بالشوط بقيادة رويستون فرنش وإشراف سانديب جاداف.

ومن أبرز المنافسين «لاهموم» لفريق القيمة ريسينغ بقيادة زفير زياني وإشراف سانديب جاداف، و«لو كسور تمبل» لفونكس تمبل بقيادة فرناندو جارا وإشراف علي الرايحي، «مارتيال آرت» لرشان ريسينغ سيندكيت بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون، «سيوبر يور» لفونكس ليدز سيندكيت بقيادة كونور بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش، و«كوين موناكو» لصالح عمر بن حيدر بقيادة وليام لي وإشراف هلال العلوي.

صراع في الثاني

يشهد الشوط الثاني «لونجينز جينتس ريكورد كولكشن» لمسافة الميل وربع الميل «2000 متر» وقيمة جائزته 185 ألف درهم، صراعاً شرساً بين 8 خيول متقاربة المستوى.

ويتصدر المشاركون «غراند ارجنتاير» لنقابة الإمارات للسباقات الترفيهية بقيادة دين أونيل وإشراف دوغ واتسون.

ومن أبرز المنافسين «ستورم بيلت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة سام هتشكوت وإشراف دوغ واتسون، «ترينتي فورس» لـ يونيون ريسينغ بقيادة باتريك كوسجريف وإشراف علي الرايحي، «ترايد آند ترو» لمحمد خليفة البسطي بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون، «دايركت مسيج» لراشد علي الرايحي بقيادة فرناندو جارا وإشراف علي الرايحي، «سي سكيمر» لـ«أبوظبي ريسينغ» بقيادة وليام لي وإشراف هلال العلوي، «بويس دي بولون» لأحمد بن غليطة المهيري بقيادة رويستون فرنش وإشراف سانديب جاداف و«سعدة» لسلمان علي الصابري بقيادة كونور بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش.

صراع الميل

يتوقع أن يشهد الشوط الثالث «لونجينز لاغراندا كلاسيك كولكشن» لمسافة الميل ومجموع جوائزه 165 ألف درهم، صراعاً ساخناً للفوز بلقب الميل لمسافة 1600 متر بمشاركة 14 خيلاً قوياً يتصدرها «بيتش كومبر» لمحمد خليفة البسطي بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار.

ومن أبرز المنافسين على اللقب «روي اوربيسون» لمحمد خليفة البسطي بقيادة فرناندو جارا وإشراف علي الرايحي، «دريليس إيرتوغرول» لسلطان علي بقيادة فابريس فيرون وإشراف إسماعيل محمد، «لويال سولجر» لسلمان علي الصابري بقيادة كونور بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش، «هوكل بوك» لبدر عبدالله المطوع بقيادة أنطونيو فريسو وإشراف أحمد بن حرمش، «سكاي رايدر» لنقابة الإمارات للسباقات الترفيهية بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون. ويتطلع للفوز باللقب كل من:

«إمبريسون» لنقابة بورسلي للسباقات بقيادة برتراند فلانديان، «شورت دستانس» لسيد حشيش بقيادة آدم ماكلين، «وايت سكاي» لعبدالله حمد البادي بقيادة رويستون فرنش، «وايلد تمبست» لـ«أبوظبي ريسينغ» بقيادة وليام لي، «كودد» لمحمد خليفة البسطي بقيادة سام هتشكوت، «كوسميك غلو» لعلي صالح جيدا بقيادة تاج أوشي، «ريفراوف غولد» لناصر عسكر بقيادة باتريك كوسجريف.

الشوط الرئيسي

يعتبر الشوط الرابع «لونجينز كولكشن» لمسافة 1400 متر والذي تبلغ قيمة جائزته 190ألف درهم، الرئيسي في سباق اليوم ويتنافس خلاله 8 من أقوى الخيول يتصدرها «شجي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة بن كورتس وإشراف مصبح المهيري ومن أبرز المرشحين للقب «تعامل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة دين أونيل وإشراف علي الرايحي، «لوفيل» لمالكه اتش آندبي بقيادة سام هتشكوت وليثام سانت انيس، لمحمد خليفة البسطي بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون.

ويأمل في انتزاع اللقب كل من: «مجيب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة أنطونيو فريسو وإشراف اروين شاربي، «مزيد» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار، و«واي اوف ويسدوم» لسيد حشيش بقيادة كونور بيسلي وإشراف ساتيش سيمار.

مشاركة «بوساتو» و«بانوك»

يشهد الشوط الخامس «لونجينز ماستر كولكشن مون فيز» لمسافة 1600 متر وقيمة جائزته 175 ألف درهم، مشاركة 11 خيلاً قوياً من أبرزها «بوساتو» و«بانوك» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة سام هتشكوت وكونور بيسلي و«تفاخر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة دين أونيل و«محترم» لسمو الشيخ منصور بن محمد آل مكتوم بقيادة بن كورتيس.

ومن أبرز المنافسين «نايت سيركس» لسلطان علي السبوسبي بقيادة فابريس فيرون وإشراف إسماعيل محمد، و«مايتلي» و«نيتيف أبيل» لمحمد خليفة البسطي و«بيرمانو» لـ«تتش غولد ريسينغ بقيادة تاج أوشي»، «غندو غندو» لحمد راشد بن غدير بقيادة رويستون فرنش، و«يلفورد» لتتش غولد ريسينغ بقيادة ريتشارد مولينغ وإشراف ساتيش سيمار، «عطا الله» لنقابة بورسلي للسباقات بقيادة برتراند فلاندرين.

الشوط السادس

يتوقع أن يشهد الشوط السادس «لونجينز ليدز ريكورد كولكشن» لمسافة 1200 متر وقيمة جائزته 175 ألف درهم، صراعاً مثيراً بين 14 خيلاً قوياً يتصدرها «كول تووار» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة تاج أوشي وإشراف نيكولاس باشلارد.

وأقوى المنافسين على اللقب «متحدث» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة سعيد المزروعي، و«أجرام» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة دين أونيل، و«الخليفة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة فرناندو جارا وإشراف علي الرايحي، «روكيت باور» لمحمد خليفة البسطي بقيادة أنطونيو فريسو و«بارانورمال» لنفس المالك السابق بقيادة باتريك دوبس واشراف دوغ واتسون، «لوريس» لسعيد مصبح المهيري بقيادة بن كورتيس وإشراف مصبح المهيري، «لافاسبين» لمحمد خليل أحمد بقيادة ريتشارد مولن، وإشراف ساتيش سيمار، «دبويز ثندر» لنقابة بورسلي للسباقات و«كوزمو ستار» لنقابة بورسلي للسباقات بقيادة الفارس إسماعيل كويونشو.

الشوط الختامي

يشهد الشوط السابع والختامي «لونجينز دولس فيتا كولكشن» لمسافة 1600 متر وقيمة جائزته 165 ألف درهم، مشاركة 12 خيلاً قوياً يتصدرها «بوشارت» لفريق البيت المتوحد بقيادة ريتشارد مولف وإشراف ساتيش سيمار.

وأبرز المنافسين في الشوط «انتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة زفير زياني، «سنتر يفوغال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة سام هتشكوت، «كيد ماليبو» و«ثاقب» «لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة دين اونيل وفابريس فيرون.

و«فينتر» لسمو الشيخ أحمد بن محمد آل مكتوم بقيادة أنطونيو فيروس. ويأمل في انتزاع اللقب كل من:«ماثيماتكس» لسمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون.

«وليام سايلي» لأحمد بن غليطة المهيري بقيادة رويستون فرنش، «فيرست داون» لـتتش غولد ريسينغ بقيادة تاغ أوشي، «بيرفكت سنس» لحمدان المنصوري، بقيادة كونوربيسلي، «موراي فيلد» لنقابة بورسلي للسباقات بقيادة باتريك كوسجريف، «برودكلوث» لفتحي السيد اقزيمة بقيادة فرناندو جارا.

102 ألف درهم جوائز ترشيحات الجمهور

رصدت اللجنة المنظمة لسباقات «ميدان» جوائز مالية قيّمة تصل إلى 102 ألف درهم خصصت لمسابقات ترشيحات الجمهور بالمضمار. وخصصت جائزة 27 ألف درهم لمن يرشح 6 خيول فائزة في 6 أشواط. وينال من يرشح 5 خيول فائزة مبلغ 6 آلاف درهم، فيما يحصل من يرشح 4 خيول فائزة على مبلغ 4 آلاف درهم.

وتبلغ قيمة جائزة الفئة المزدوجة المبكرة 10 آلاف درهم، فيما تبلغ قيمة جائزة الفئة المزدوجة الوسطى 10 آلاف درهم، وتبلغ قيمة جائزة الفئة المزدوجة الأخيرة مبلغ 10 آلاف درهم. وتبلغ قيمة جائزة الأشواط الثلاثية 16 ألف درهم. وقيمة جائزة الترضية للأشواط الثلاثية 4 آلاف درهم. أما مسابقة السوبر فيكتا للشوط الخامس فجائزتها 5 آلاف درهم.

وتبلغ قيمة جائزة مسابقة السوبر هاي فايف للشوط الأخير مبلغ 5 آلاف درهم. أما بالنسبة لمسابقة الهاي فايف فعلى المشارك القيام باختيار الخيول التي يتوقع حصولها على المراكز الخمسة الأولى بالتسلسل الصحيح للشوط الأخير بالبرنامج، أما الاشتراك في مسابقة السوبر هاي فايف مجاني، وتوزع الاستمارات الخاصة بها عند بوابات الدخول، وتم تخصيص هذه المسابقة للشوط الأخير من برنامج السباق، وتتيح الفرصة للفوز بجائزة نقدية تبلغ 10 آلاف درهم.

أما مسابقة السوبر فيكتا فالاشتراك بها مجاني، وتوزع الاستمارات الخاصة عند بوابات الدخول، وتم تخصيص المسابقة للشوط الخامس بالبرنامج لكل أمسية سباق، وتتيح الفرصة للفائز الحصول على جائزة مالية قدرها 5 آلاف درهم.

وعلى المشارك القيام باختيار الخيول التي يتوقع حصولها على المراكز الأربعة الأولى بالتسلسل الرسمي الصحيح والمعلن للشوط الخامس بالبرنامج. يجب تعبئة الاستمارات وإيداعها في الصناديق المخصصة بموعد أقصاه الساعة 6.15 مساء قبل 15 دقيقة من انطلاقة الشوط الأول في الأمسية، والتي تشمل على 6 أشواط بالبرنامج.