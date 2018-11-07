أحمد الريسي: انتصار نقابله بكل فخر

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

رفع اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أسمى آيات التهاني لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة فوز «كروس كاونتر» لجودلفين بلقب «ملبورن كب».

وقال: «إن انتصار خيول سموه ليس بمستغرب لأنه رجل الانتصارات والمراكز الأولى وصديق الرقم واحد». وأضاف: «لقد سعدنا بهذا الانتصار الجميل لخيول الإمارات، وهو انتصار نقابله بكل فخر واعتزاز؛ لأنه كان في حدث عالمي، ومن حقنا في دولة الإمارات أن نفتخر وأن نعتز به».

وأضاف الريسي: «فرحتنا تضاعفت بفرحة سموه، لأنه يستحق الانتصار والفرح معاً، فهو يفرح كل العالم بما يقدمه من دعم وتوجيهات وجوائز لرياضة الفروسية، التي يلعب دوراً مؤثراً في تطويرها على مستوى العالم بأجمعه وليس بدولة الإمارات فقط، لذلك عندما يحقق سموه أي فوز فإن ذلك يكون نتاجاً عن العطاء الذي يقدمه واهتمامه بالخيل، وتأكيد على نجاحه المستمر ورسالة للجميع بأن العطاء يقابله النجاح».

واعتبر رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أن فوز الجواد «كروس كاونتر» بلقب «ملبورن كب»، كان مستحقاً وعن جدارة، وقال: «يكفي أنه من جودلفين ليكون فوزه مستحقاً». وتمنى أحمد ناصر الريسي، أن تواصل خيول الإمارات تفوّقها المستمر في المضامير العالمية لتدخل الفرح في قلب سموه.

وقال: «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اسعدنا كثيراً وظل حريصاً على إسعاد شعب الإمارات، ونحن بدورنا نسأل الله أن يفرحه دائماً، والمؤكد أن فرحته فرحة لكل دولة الإمارات، كما أن انتصاره انتصار لنا جميعاً».