محمد العضب: امتداد للإنجازات العالمية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، عن سعادته بالإنجاز الكبير للدولة عبر فوز «كروس كاونتر» بلقب كأس «ملبورن كب» في أستراليا، متوجهاً بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهذه المناسبة الغالية التي أثلجت الصدور.

وقال العضب إن الفوز يعتبر امتداداً لسلسلة النجاحات التي سطرها فريق جودلفين في سباقات السرعة حول العالم، مما يترجم النظرة الثاقبة والرؤية بعيدة المدى لسموه والتي قادت إلى تحقيق أروع الإنجازات لتضاف إلى رصيد رياضة الإمارات من الألقاب.

وأضاف العضب لـ «البيان الرياضي»، إن مؤسسة جودلفين تعتبر من بنات أفكار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وشق فريق جودلفين طريقه من البداية حتى استطاع بلوغ أعلى منصات التتويج على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الإنجاز ليس بغريب على فارس العرب الذي أبهر العالم عبر ريادة دبي لتؤكد ريادة جودلفين في السباقات العالمية حقيقة مفادها أن فارس العرب لا يرضى إلا بالمركز الأول.

واختتم المدير العام لنادي دبي للفروسية بقوله إن رياضة الدولة عموماً والفروسية الإماراتية على وجه الخصوص تواصل حصاد الإنجازات بفضل الاهتمام والمتابعة الذي تحظى به رياضة الآباء والأجداد من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سواء في سباقات السرعة أو سباقات القدرة، مشيراً إلى أن الإنجاز يعتبر فأل خير ومحطة جديدة نحو تحقيق إنجازات عالمية جديدة.