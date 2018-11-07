جودلفين... المسيرة مستمرة

المصدر: إعداد - خالد المهيري - غرافيك : محمد أبو عبيدة

ضربت شهرة «جودلفين» ممثل الإمارات والعرب في السباقات الدولية، الآفاق منذ بداية تأسيسه على يد فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حيث حقق الفريق الإنجازات والبطولات التي وصلت إلى أكثر من 5 آلاف فوز في مختلف أنحاء العالم.

المؤسس

يشتهر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بحبه العميق للخيول وتعلقه بها، حيث شكلت الفروسية جانباً رئيسياً من حياة سموه منذ الصغر. وفي مراحل الصبا، كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مغرماً بقوة وأناقة وسرعة وروعة الخيول، وكان سموه وعدد من أصدقائه يمتطون صهوات الخيل من دون سرج في سباقات تقام على رمال شاطئ جميرا.

وحينما كان مبتعثاً للدراسة في كامبريدج، إنجلترا، حضر سموه سباقات الخيل لأول مرة في نيوماركت، حيث شهد فوز المهر «رويال بالاس» بسباق 2.000 جينيز، في مايو عام 1967. وبعد عشر سنوات استهل سموه مسيرته الخاصة في سباقات الخيل العالمية عن طريق المهرة «حتا» التي أهدت سموه انتصاره الأول بالسباقات في مضمار برايتون بإنجلترا، يوم 20 يونيو، 1977 ثم مضت للفوز بسباق الفئة الثالثة مولكومب ستيكس بمضمار جوود وود في الشهر التالي.