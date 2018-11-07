عدنان النعيمي: محمد بن راشد عوّدنا على المركز الأول

ذكر عدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عودنا دائما على المركز الأول في كل المجالات.

وأضاف: من ساهم في وصول دولة الإمارات بشكل كبير في المكانة التي وصلت إليها عالميا الآن ليس صعبا عليه أن يكون الأول في كل شيء، وفي رياضة الفروسية تحديدا كل العالم يعرف عشق سموه للخيول واهتمامه بها ومتابعته لكل صغيرة وكبيرة، وما يقدمه من توجيهات ودعم وتحفيز لكل الفرسان والفارسات والملاك، كلها أشياء ليست خافية على أحد ومعروفة للجميع، جعلت من سموه الرقم واحد في عالم الفروسية، وبالتالي فوز جودلفين بلقب «ملبورن كب» يكون فوزا مستحقا لرجل بكل هذا العطاء للخيول، إضافة إلى خبرته ونصائحه الغالية التي تساعد المدربين والفرسان.