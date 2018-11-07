فيصل الرحماني: إنجاز يترجم المعنى الحقيقي للاستثمار

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

أكد فيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة، أن فوز «كروس كاونتر»، يعتبر إنجازاً كبيراً نظراً لما يحمله من أهمية بالغة في عالم صناعة الخيل.

مشيراً إلى أن إنجازات جودلفين في أستراليا تترجم المعنى الحقيقي للاستثمار الناجح، وذلك بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وكشف الرحماني، أن جودلفين حققت العديد من النجاحات على مستوى السباقات والإنتاج في أستراليا ومختلف أنحاء العالم، إذ يتم إرسال أكثر من 200 فحل سنوياً إلى أستراليا التي يتم التلقيح فيها من شهر يونيو حتى شهر ديسمبر من كل عام بحكم تواجدها في النصف الثاني من الكرة الأرضية على خلاف الإمارات وبريطانيا ودول أوروبا .