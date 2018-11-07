مليح البسطي: الفوز يعكس جدارة جودلفين عالمياً

رفع مليح لاحج البسطي نائب رئيس مجلس إدارة ميدان ورئيس لجنة السباقات بمضمار ميدان، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

مشيداً بدور سموه في الإنجازات الكبرى التي حققتها خيول الإسطبل الأزرق، ومن أبرزها فوز «مسار» بلقب الديربي الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخ الفريق، إلى جانب ما تحقق من إنجازات مشرفة في أستراليا وأميركا. وأكد مليح البسطي، أن الفوز الذي حققه «كروس كاونتر» لجودلفين بلقب ملبورن كب للمرة الأولى في تاريخ السباق والإنجاز الأول للإسطبل الأزرق بهذا السباق العالمي الكبير، والذي يحظى بنسبة مشاهدة عالية في أستراليا، وتتوقف من أجله أستراليا يعتبر بمثابة عيد قومي. وأعرب مليح البسطي، عن ارتياحه للإنجازات التي تحققها خيول الإمارات على المستوى العالمية.