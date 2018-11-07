لارا صوايا: محمد بن راشد قدوة عالمية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

قالت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل (أيفهرا)، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي لسباقات الخيل (افهار)، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قدوة لكل عشاق الخيول في العالم.

قياساً بالعطاء الذي يقدمه، وخبرته التي امتدت لسنوات طويلة في هذا المجال، وعشقه اللا محدود للخيول ورياضة الفروسية، التي منحها الكثير من الوقت والمال والجهد. وأضافت: من يفعل كل ذلك للخيول لا بد أن يكون الأول دائماً، وأن يكون صاحب الانتصارات في أقوى السباقات، لذلك نحن نعتبر انتصار الجواد «كروس كاونتر» انتصاراً لنا جميعاً.

ولكل من يهتم بالخيول في العالم، وفي الوقت ذاته تأكيداً على نجاح سموه في بلوغ الرقم واحد الذي يضعه هدفاً دائماً، كرسالة يبعثها للجميع بأهمية الاجتهاد، لأن الوصول لهذا الرقم وبلوغ قمة النجاح ليس سهلاً إلا بعزيمة مثل عزيمة سموه وحبه للنجاح.

وقالت لارا إن الانتصارات ليست جديدة على صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي حقق العديد من الإنجازات السابقة، وتألقت إسطبلاته بفضل توجيهاته ومدرسته المتفردة في رياضة الفروسية، وأن «ملبورن كب» نجاح يضاف إلى إنجازاته السابقة والمتميزة.

وبعثت لارا صوايا بتهانيها الصادقة لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على نجاح جودلفين وتفوقها المستمر في السباقات العالمية، متمنية لسموه دوام التوفيق والنجاح والحصول على الرقم واحد في كل المنافسات.