«كروس كاونتر» يدخل جودلفــين تاريخ «ملبورن كب» باقتدار

المصدر: بهاء الدين عطا، خالد المهيري، علي الظاهري

رفع الفائزون بكأس «ملبورن» التهنئة بالإنجاز التاريخي، بفوز «جودلفين»، على مضمار فليمنغتون العريق في أستراليا، إلى فارس العرب، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وذلك بعد أن خطف «كروس كاونتر» لجودلفين الأضواء وأدخل المضمار الأزرق تاريخ سباق «ملبورن كب» للخيول من أوسع أبوابه.

حيث توج بطلاً باقتدار لمسافة الميلين (3200 متر) للفئة الأولى للخيول عمر3 سنوات للمضمار العشبي، وذلك بقيادة الفارس كيرين ماكفوي وإشراف المدرب شارلي أبلبي، مسجلاً زمناً قدره 3.21.17 دقائق، بفارق طول عن «مارميلو» بقيادة هوج بومان وإشراف هوجي موريسون، فيما جاء «ابرينس أوف أران» لسعيد بالعبيدة في المركز الثالث بقيادة مايكل والكر وإشراف شارلي فيلوز.

وتلاه في المركز الرابع «فينشي» للأمير خالد بن عبدالله بقيادة بورتون وإشراف كريس وولر.

تنافس في الشوط 23 خيلاً من نخبة الخيول في العالم للمسافات الطويلة من بينها «بست سوليوشن» لجودلفين بإشراف سعيد بن سرور، و«منتهى» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بإشراف جون جوسدن. و«أفيلوس» لجودلفين بإشراف جيمس كومينجز. ولم يسبق لفريق جودلفين الفوز بلقب ملبورن كب من قبل، حيث احتلت خيول الفريق المركز الثاني مرتين بواسطة «سنترال بارك» عام 1999 و«جيف ذا سليب» عام 2001.

وأول إنجاز تحقق لخيول الإمارات باللقب عام 1986 وناله «الطلق» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وكرر «جيون» الإنجاز الثاني لسموه عام 1994.

وكان «ياكاتان» المرشح الأول للقب، ولكنه خيّب التوقعات وحل في المركز الحادي عشر في السباق.

وعقب ختام السباق تسلم هيو اندرسون المدير العام لجودلفين في بريطانيا ودبي كأس الفوز مع المدرب شارلي أبلبي والفارس كيرين ماكفوي وسط تصفيق الحضور.

«يوهوتوكاوا» نجم الافتتاح

نالت «يوهوتوكاوا» لجودلفين لقب الشوط الأول الافتتاحي «جيم بيم بلاك ستيكس» لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي «ليستد» للمهرات عمر 3 سنوات، وقاد الفارس وليم بيوك «يوهوتوكاوا» للفوز باللقب بإشراف المدرب جيمس كومينجز مسجلة زمناً قدره 1.23.61 دقيقة بفارق طول وربع الطول عن «مدام روجي» بقيادة هيوبومان وإشراف كريس والر.

وحل في المركز الثالث «إنتوذا أبيس» بقيادة داميان لينا وإشراف جون طومسون، وشاركت في الشوط أيضاً «خلاصة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كراولي وإشراف ديفيد هايس.

«كوول بيشن» بطلة «هونغ كونغ»

ظفرت «كوول بيشن» بلقب الشوط الثالث «ذا هونغ كونغ» جوكي كلوب ستيكس» لمسافة 1400 متر للمهرات والأفراس عمر 4 سنوات للفئة الثالثة، وذلك بقيادة الفارس تومي بيري وإشراف توني ماكفوي مسجلة زمناً قدره 1.24.10 دقيقة، بفارق رقبة عن «برينسيس بوش» بقيادة جليت شوفيلد، فيما جاءت «سافتياتو» لجودلفين في المركز الثالث بقيادة هيو بومان وإشراف جيمس كومينجز.

تنافست في الشوط 15 مهرة من بينها «رصين» و«أبيد يميك» لجودلفين بقيادة وليم بيوك وإشراف جيمس كومينجز وداميان لين وإشراف جيمس كومينجز.

شارلي آبلبي: شكراً محمد بن راشد



أكد المدرب شارلي آبلبي، أن الفضل يعود إلى فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في الانتصار الكبير الذي حققه «كروس كاونتر» عبر الفوز بلقب «ملبورن كب» للمرة الأولى منذ تأسيس إسطبلات «جودلفين».

قائلا: «كل الفضل في ذلك يعود إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي» رعاه الله «، وسموه هو الذي منحنا كل التشجيع لاغتنام الفرص التي تظهر أمامنا على الصعيد الدولي.

وهو فوز لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي» رعاه الله «، وجودلفين، وهيأ لي الفرصة للتعبير عن الشكر والامتنان لسموه على الثقة الغالية. و أضاف قائلا:» الفوز باللقب هو حلم كل شخص، وأنا في حقيقة الأمر محظوظ للغاية بكوني في هذا الموقع ومع هذا الفريق الذي يقف معي».

رحلة كبيرة

وقال: «كنا طرفا في المنافسة، ولكننا تعلمنا الكثير في كل رحلة على نحو جعلنا أكثر تنافسية، وهذا باختصار كل ما في الأمر، ويتلخص في التعلم من التجارب، وأنا محظوظ بالحصول على الخيول الجيدة واختيار الأنسب منها للمنافسة هنا. وأضاف قائلا: «هذا إنجاز كبير للجميع. بالنسبة لي هذا الفوز هو الأكبر مع الداربي، وهذه السنة من بين السنوات المدهشة حقا».

الإعلام العالمي يتغنى بفوز جودلفين التاريخي

أشادت وسائل الإعلام العالمية بالفوز الكبير الذي حققه «كروس كاونتر» لجودلفين بلقب «ملبورن كب» في إنجاز جديد هو الأول من نوعه، ويضاف إلى إنجازات الإسطبل الأزرق، خاصة أن العام الحالي حفل بعدد كبير من الإنجازات العالمية للفريق، أهمها الفوز بكأس دبي العالمي، والديربي الإنجليزي.

شبكة« CNN »الإخبارية الأمريكية نشرت تقريراً مطولا عن الإنجاز التاريخي لجودلفين .

و قال التقرير أن رحلة الفوز باللقب إستغرقت 30 عاما، أتت ثمارها بعد تخطيط طويل و مثابرة قوية .

و أضاف التقرير، أن إنجازات جودلفين في العام الحالي تتحدث عن نفسها عقب الفوز بالديربي الإنجليزي، و عدد كبيرمن الألقاب حول العالم .

و من جانب آخر، نشر الموقع الإلكتروني لصحيفة «الغارديان» الإنجليزية، تقريرا مطولا عن الفوز الكبير لجودلفين، جاء فيها «الفوز الكبير الذي حققه فريق جودلفين في ملبورن كب جاء بعد 30 سنة من الانتظار لهذه اللحظة التاريخية».

وأضاف التقرير «إن الحلم الكبير جاء بعد سنوات طويلة من التخطيط والمثابرة التي أتت أكلها عبر الفوز باللقب الغالي، عبر الفارس المحنك كيران مكفوي، والمدرب شارلي آبلبي الذي حقق لقب الديربي الإنجليزي هو الأول لفريق جودلفين».

كما نشر الموقع الرسمي لـ «BBC» تقريرا حول الإنجاز الكبير .

وقال التقرير «إنها المرة الأولى التي يحرز فيها فريق جودلفين اللقب منذ 30 عاما».

من جانبها، أشادت صحيفة «ريسنغ بوست» بالإنجاز الكبير لفريق جودلفين في تقرير لها في موقعها الإلكتروني.

وقال التقرير «فوز جودلفين باللقب أثبت بأن الإسطبل الأزرق بالفعل هو إسطبل الإنجازات العالمية، عقب النتائج القوية التي تحققت خلال العام الحالي».

وأضاف التقرير«إن ما ميز الانتصار هو بأنه الفوز الأول لجودلفين بعد سنوات طويلة من التخطيط التي أتت نتائجها عبر اقتناص اللقب من أبرز وأقوى الخيول التي شاركت في هذا السباق».

مكفوي: الفوز رد لجميل فارس العرب

عبر الفارس كيران مكفوي عن سعادته البالغة بالفوز بلقب «ملبورن كب» قائلاً «أشعر بإثارة غامرة لتحقيق الفوز بهذا السباق لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، ولرد الجميل على الثقة التي أولاني إياها سموه».

مكفوي أكد أن العام 2002 كان مميزاً في سيرته الذاتية، وهو العام الذي وصل فيه مفاتحة بقيادة خيل لفريق جودلفين.

وأضاف قائلاً وأتذكر ذلك تماماً كأنه حدث أمس، والحصان كان بي كبير، وهو جواد تحمل جيد المستوى يشرف على تدريبه سعيد بن سرور، وامتطيته في سباق كولفيلد كب (ج 1)، وأيضاً في فلامنغتون فقدم أداء جيداً وحل ثالثاً خلف ميديا بزل ومستر برودانت في ملبورن كب (ج 1).

وواصل قائلاً كانت تلك ضربة البداية في علاقة طويلة المدى مع اسطبلات جودلفين لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، واستمرت حتى هذا اليوم. سيكون رائعاً تحقيق ذلك الفوز في ملبورن كب لجودلفين، وسيكون رائعاً كذلك رد الجميل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، لثقته التي حظيت بها على مدار السنين، وأنا ممتن للغاية لحصولي على تلك الفرص.

سجل طيب

وعن البطل «كروس كاونتر» قال مكفوي البطل كانت لديه فرصة طيبة، ولبى المتطلبات الصحيحة، ويحمل وزناً معقولاً، وسجله طيب في بريطانيا. وأضاف قائلاً كروس كاونتر حصان يحسن التصرفات، وأعطاني هذا الشعور حينما امتطيته، وأظهر انصياعاً للتعليمات والسير خلف جواد في المقدمة، والجواد كان متجاوباً للغاية حينما طلبت منه، وكان مستعداً للتقدم، وهذا ما تحتاجه بالضبط في ملبورن كب.

منح الفرصة

وعن جودلفين قال مكفوي الاسطبل الأزرق منحني الكثير من الفرص الجيدة، وكنت محظوظاً للغاية بالفوز بسباق كلاسيكي إنجليزي بشعار الاسطبل مع «رول أوف لو» في 2004 بسباق سانت ليجر (ج 1) في دونكاستر، وتحقيق الفوز بسباقات من الفئة الأولى باثنين من أفضل خيول الفريق هما «دباوي» و«شمردل».

وأضاف قائلاً «ارتداء اللباس الملكي الأزرق في أي وقت يعني لي الكثير، ولكن يعني لي أكثر السباق الأكبر في أستراليا - ملبورن كب، وإهداء الفوز به لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وفريق جودلفين سيكون إضافة نوعية مكملة لسيرتي الذاتية كفارس».

1988

كانت أول مشاركة لخيول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في سباق «ملبورن كب» العام 1988، عبر «أوثال» الذي حمل الشعار العنابي والأبيض.

وعقب 30 عاماً، جاء الانتصار الأول لجودلفين عبر «كروس كاونتر»، في سنة لا تنسى من الإنجازات، أهمها الفوز بكأس دبي العالمي عبر «ثندر سنو»، والديربي الإنجليزي بواسطة «مسار»، و«بريدرز كب جوفنايل تيرف» عبر«لاين أوف ديوتي» .