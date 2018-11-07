أحمد الحمادي: فارس العرب كتب التاريخ

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

تقدم الحكم الدولي أحمد علي الحمادي مدير مشروع تطوير قوانين القدرة والتحمل في اتحاد الإمارات للفروسية، بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة فوز «كروس كاونتر» بلقب كأس ملبورن في أستراليا.

وقال الحمادي إن فارس العرب كتب التاريخ في عالم سباقات الفروسية وصناعة الخيل عبر حصد فريق جودلفين المملوك لسموه، أقوى الألقاب العالمية وخاصة في هذا العام الذي تألق فيه فريق جودلفين وحقق الفوز في أغلى سباقات السرعة في مختلف المضامير ليكلل نجاحه بالتتويج في كأس ملبورن كب أخيراً في أستراليا.

مشيراً إلى أن إنجازات سموه صعبت المهمة أمام جميع الملاك والمربين في عالم سباقات الخيل. وأضاف الحمادي إن إنجازات جودلفين تثبت أن صناعة الخيل تعد مورداً مهماً وقطاعاً يساهم في تعزيز وتطوير الرياضة عموماً في الدولة، ولا سيما أن جودلفين أصبحت منظومة متكاملة تضم كفاءات سواء على مستوى المدربين أو الفرسان أو حتى البرامج المطروحة ولعل أبرزها برنامج «مسار» المنحة التعليمية في عالم صناعة الفروسية والخيل المبادرة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم.

وأشاد الحمادي بتحقيق جودلفين مفهوم الاستدامة عبر حصد أفضل النتائج باستمرار بفضل الإدارة الناجحة والفكر النير بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.