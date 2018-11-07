خالد الرحومي: «كروس كاونتر» قهر الصعوبات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بارك خالد الرحومي مالك ومربي خيول، الإنجاز الكبير الذي حققه «كروس كاونتر» لفريق جودلفين المملوك لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقال إن الإنجاز سيظل راسخاً في أذهان عشاق هذه الرياضة بعد النجاح الكبير الذي حققه جودلفين بانتزاع المركز الأول ولقب النسخة الأخيرة من سباق ملبورن كب عن طريق المهر «كروس كاونتر» وهو الفوز الأول لجودلفين في السباق والثالث لخيول الإمارات.

وأضاف الرحومي لـ «البيان الرياضي»، إن الإنجازات الكبيرة التي حققتها إمبراطورية جودلفين هذا العام بسباقات أستراليا خطفت أنظار العالم بإشراف مدربين مثل سعيد بن سرور وشارلي ابلبي وجيمس كومنغز في سباقات الفئة الأولى «جروب 1».

مشيراً إلى أن النتيجة كانت غير متوقعة من الجواد «كروس كاونتر» بسبب صعوبة الشوط الذي قدم فيه البطل أداء غير متوقع رغم الصعوبات المتمثلة في تحمل مشقات السفر وتغير المناخ واختلاف أسلوب سباقات أستراليا إلا أنه حسم الصراع على اللقب بقيادة الفارس المميز في سباقات أستراليا كيرن ميكافوي الذي قاد الجواد لأول مرة.

وتوجه الرحومي في ختام حديثه بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى شعب الإمارات والعرب كافة بمناسبة هذا الإنجاز.