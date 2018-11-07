عبدالله القاسمي: فارس العرب سر الإنجازات

المصدر: دبي- فائز بجبوج

وجّه الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، أجمل التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة فوز «كروس كاونتر» لجودلفين بكأس «ملبورن كب» وللمرة الأولى في هذه البطولة الأكبر والأشهر عالمياً بساحات الفروسية والتي تقام سنوياً في أستراليا.

وأرجع القاسمي هذا الفوز إلى فارس العرب، الذي يوفر كل سبل النجاح للفروسية بشكل عام، والذي تتم ترجمته على أرض الواقع بتألق خيول الإمارات بمعظم أندية الفروسية بالدولة وإسطبلاتها ومرابطها من حيث المدربين وأصحاب الاختصاص.

واعتبر رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، فوز جودلفين بكأس ملبورن هو فوز للإمارات، وخاصة أنه جاء في أكبر مهرجانات وبطولات الفروسية بالعالم والبالغ مجمل جوائزه 7 ملايين دولار، رغم ما يعانيه المشاركون من أعباء ثقيلة جراء نقل الخيول ومتطلبات السباقات، إلى جانب الاستعدادات التي تسبق إقامة السباقات للتأقلم مع الطقس والعوامل الجوية وأجواء البطولة بحد ذاتها.

وأضاف، إن تواجد ثلاثة خيول، وثلاثة مدربين، وثلاثة إسطبلات جسدت فيما بينها قيم وأهداف جودلفين لدى مشاركتها بالسباق الأرفع في أستراليا ملبورن كب (ج1) في فلامنغتون، من خلال «افيلياس»، و«بست سوليوشن» و«كروس كاونتر» ومدربيها جيمس كمنغز، وسعيد بن سرور، وشارلي ابلبي، الذين نجحوا بامتياز في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالفوز باللقب للمرة الأولى وسط منافسة أقوى الخيول بالعالم.