سعيد الطاير: إنجاز مشرّف تحقق بمتابعة فارس العرب

تقدم سعيد بن حميد الطاير الرئيس التنفيذي لمؤسسة ميدان رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»؛ بمناسبة الإنجاز التاريخي الذي حققه «كروس كاونتر» لجودلفين في السباق.

وأضاف الطاير في تصريح لـ «البيان الرياضي»، إن هذا الإنجاز المشرّف، تحقق بمتابعة وتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إضافة إلى إنجازات رائعة حققها الفريق لدولة الإمارات .

واستطرد الطاير قائلاً: «إن هذا الموسم حفل بجملة من أروع الإنجازات للفريق من أبرزها الفوز بلقب الديربي الإنجليزي، وهذا ما يؤكد المكانة العالية التي يحتلها الفريق الأزرق في أوساط سباقات الخيل العالمية».