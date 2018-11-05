سعيد بن سرور: «ثندرسنو» يعود إلى دبي

عبّر المدرب العالمي سعيد بن سرور عن ارتياحه لأداء «ثندرسنو» خلال سباق «بريدرز كب كلاسيك»، قائلاً: «ركض «ثندرسنو» بشكل رائع للغاية، وأنا مرتاح للغاية من الأداء الذي قدّمه، والفائز جواد جيد للغاية».

وأضاف: «والآن سنعيد «ثندرسنو» إلى دبي، ونحاول الفوز ثانية في كأس دبي العالمي».ومن جانبه، قال كريستوف سوميون: «حاولت البقاء خلف ريان مور مع «مندلسون»، وقدّم «ثندرسنو» عرضاً جيداً في الواقع، وكانت المشاركة رائعة».

فيما عبّر المدرب شارلي آبلبي عن سعادته بالأداء الذي قدمته «وايلد إيلوشن» في سباق «بريدرز كب فيلي آند مير تيرف»، قائلاً: «أنا مسرور بأداء «وايلد إيلوشن» التي قدمت سباقاً آخر رائعاً، ولم تخسر شيئاً بهذه الخسارة، كنا نشعر ونحن نتجه إلى السباق بأن «سيستر شارلي» هي المهرة التي يتعين على الجميع هزيمتها، لذلك كل التقدير للمدرب شاد براون وفريق عمله على هذا الانتصار».

وأضاف: ««وايلد إيلوشن» مهرة متماسكة جداً، لكنني أعتقد بأن ميلاً وربع الميل مسافتها المثلى». ومن جانبه، قال الفارس وليام بيوك: ««وايلد إيلوشن» أبلت بلاء حسناً، وأنا سعيد للغاية بها. ظننت أنني سأتمكن من توسيع الفارق بشكل مريح عندما انتقلت إلى الصدارة».