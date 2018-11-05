خيول رئيس الدولة تحقق ثنائية ياس واليوم الوطني

المصدر: Ⅶ أبوظبي - أحمد عيسى- أبوظبي - البيان الرياضي

تألقت خيول صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في افتتاح سباقات مضمار نادي أبوظبي للفروسية العشبي، بإحراز ثنائية متميزة عندما توجت بلقبي الشوط الأول من سباق جزيرة ياس للمبتدئات، والشوط الرابع الأبرز في الحفل من سباق كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - اليوم الوطني، وواصلت إسطبلات خالد خليفة النابودة تألقها وحققت ثنائية أيضاً، فيما شهد الشوط السادس والأخير منافسة قوية أدت إلى إنهاء السباق بالتعادل بعد وصول فارسين إلى خط النهاية في وقت واحد.

وفي بداية الحفل، توج المهر «إلعال» لصاحب السمو رئيس الدولة بلقب سباق جزيرة ياس للمبتدئات، لمسافة 1400 متر، والذي شهد مشاركة 13 خيلاً بجوائز مالية 80 ألف درهم، وقطع «إلعال» بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف إيريك ليمارتنيل مسافة السباق في زمن قدره 1:32:52 دقيقة، وجاء ثانياً بفارق 6 أطوال وربع الطول «إيه إف العاصفة» للنابودة بقيادة انطونيو فريزو وإشراف إرنست أورتيل، وثالثاً «إيه إف المريب» بقيادة ريتشارد مولن، للنابودة أيضاً، ورابعاً «أصلان الريف» لإسطبلات العجبان بقيادة فرناندو جارا وإشراف عبدالله الحمادي.

وفي الشوط الثاني من سباق الحصان للمبتدئات لمسافة 1400 متر بمشاركة 16 خيلاً وجوائز مالية 80 ألف درهم، ذهب اللقب إلى «المبهر» للخيالة السلطانية العمانية،، قاطعاً المسافة في 1:32:62 دقيقة بقيادة الفارس سيف البلوشي، وإشراف يونس الكلباني، وحل ثانياً بفارق نصف طول، «صمود» لياس لإدارة سباقات الخيل بقيادة ريتشارد مولن وإشراف أحمد المحيربي، وثالثاً «امير دو كارير» للوصل للسباقات بقيادة بن كورتيس وإشراف مصبح المهيري، ورابعاً «صادق الوعد» لمحمد حسن صالح بقيادة باتريك دوبس وإشراف أحمد الشمبلي.

وتوج «إيه إف وقاص» لخالد خليفة النابودة بلقب الشوط الثالث من سباق ملاك الإسطبلات الخاصة، لمسافة 1400 متر، والذي شارك فيه 16 خيلاً، وبلغت قيمة جوائزه المالية 70 ألف درهم، وجاء فوز وقاص بقيادة تاج أوشي وبإشراف إرنست أورتيل قاطعاً المسافة في 1:32:60 دقيقة، وجاء ثانياً بفارق نصف طول «إيه إف العاصف» لمحمد سعيد الشامسي بقيادة اشتبيان مازور وإشراف مالك الخيل، وثالثاً «إيه إف أشرس» للنابودة بقيادة ريتشارد مولن، ورابعاً «حوافز» لسالم علي المرر بقيادة زافير زياني وإشراف رضا بن عطية.

وفي الشوط الرابع الأبرز في الحفل حصل «داريوس دي بون» لصاحب السمو رئيس الدولة، على لقب سباق كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - العيد الوطني «تحضيري»، والذي بلغت قيمة جوائزه المالية 125 ألف درهم تنافس عليها 15 خيلاً، بعد أن قطع مسافة السباق 1600 متر في زمن قدره 1:44:14 دقيقة بقيادة الفارس أوليفيه دوليز تحت إشراف إيريك ليمارتنيل، وجاء ثانياً بفارق طول وربع «جوشوك» لإسطبلات العجبان بقيادة فرناندو جارا وإشراف عبد الحمادي، وثالثاً «إيه إف السجنجل» للنابودة بقيادة تاج أوشي، ورابعاً «دهام» لياس لإدارة سباقات الخيل بقيادة ريتشارد مولن وإشراف جان دي روال.

وكررت خيول خالد خليفة النابودة الفوز بالحصول على لقب الشوط الخامس من سباق الروضة للتكافؤ بواسطة الجواد «إيه إف يطرق»، بقيادة تاج أوشي، قاطعاً مسافة السباق 2200 متر في زمن قدره 2:29:66 دقيقة، وشهد الشوط مشاركة 14 خيلاً تنافست على جوائز مالية بقيمة 90 ألف درهم، وجاء ثانياً بفارق 4 أطوال وربع «إم أتش تواق» لمنصور خليفة بن حبتور بقيادة كونور بيسلي وإشراف إيليس جين، وجاء في المركزين الثالث والرابع «محفوظ» و «مكرم» لصاحب السمو رئيس الدولة بقيادة جيسوس روزاليس وآدم ماكلين على التوالي.

شوط الختام

شهد شوط الختام السادس منافسة قوية، على الفوز بلقب سباق الكورنيش للتكافؤ لمسافة 2200 متر بمشاركة 14 خيلاً تنافست على جوائز مالية بقيمة 90 ألف درهم.

وانتهى هذا السباق بفائزين في المركز الأول بعد وصولهما في وقت واحد إلى خط النهاية، وكان الفوز من نصيب «بارلمانتريان» لصاحبه محمد نجم بقيادة تاج أوشي وإشراف ساتيش سيمار، مشتركاً معه «جيمسيان» لمحمد خليفة البسطي بقيادة بن كورتيس وإشراف مصبح مهيري، وقطع الفارسان المسافة في 2:17:63 دقيقة، وحل ثالثاً بفارق عنق «كرينسبل» لعبد العزيز النور بقيادة أنطونيو فريزو وإشراف أروين شاربي، ورابعاً «تايدس رايس» للحارث حمد البادي بقيادة كونور بيسيلي وإشراف أحمد بن حرمش.

وعقب نهاية كل شوط من السباق تم تتويج الفائزين بواسطة عدنان سلطان النعيمي وملاك الخيول وسط تصفيق الجمهور.

حضور غفير

تميز الحفل الأول من سباقات نادي أبوظبي للفروسية بحضور غفير من جمهور الفروسية العاشق للخيول، والذي كان ينتظر ضربة البداية بعد توقف النشاط لسبعة أشهر، وشجع الجمهور الذي يقدر بالآلاف الخيول والفرسان، وظلت الهتافات ترتفع في كل شوط مع اقتراب الخيول من خط النهاية؛ الشيء الذي منح الحفل قدراً كبيراً من الإثارة والحماس، خاصة أنه أقيم في أجواء رائعة شجعت الجمهور على الحضور والخيول على الركض في العشب الأخضر، وتشير التوقعات إلى زيادة الإقبال الجماهيري على السباقات في الأسابيع المقبلة.

النابودة: التوليد المحلي لا يقل جودة عن المستورد

ذكر خالد خليفة النابودة مالك الخيول الشهير، أنه سعيد بمحصلة الحفل الأول من سباقات مضمار نادي أبوظبي للفروسية، بعد نيله لقب شوطين من الأشواط الستة، معتبراً ذلك بداية جيدة لموسم حافل وزاخر بالإنجازات، وقال النابودة إن كل الأشواط كانت قوية، ما يدل على جاهزية الخيول، رغم أنه أول سباق، وأضاف: هذا دليل أيضاً على أن المُلاك ضاعفوا من الاهتمام بالخيول خلال الفترة السابقة، وكان هنالك إعداد جيد للموسم في الميادين المختلفة.

وأكد النابودة أنه يسعى لإثبات أن التوليد المحلي للخيول، لا يقل عن جودة المستورد، وأنه قادر على المنافسة في كل السباقات، مشيراً إلى نجاح خيول التوليد المحلي في المضامير المختلفة، وحصولها على الألقاب، مؤكداً أن تأكيد جدارة الخيول المحلية، تمثل تحدياً كبيراً بالنسبة له، يعمل على إثباته، ولبقية المُلاك الذين يؤمنون بالفكرة، وقال: سوف نرى النتاج، مقارنة مع الآخرين، لنؤكد للجميع أن خيول التوليد المحلي أيضاً جيدة، وقادرة على المنافسة وإثبات وجودها.

وأشار خالد خليفة النابودة، إلى أن المهم للخيل، التغذية والالتزام بالبرامج، مبيناً أن التربية تحتاج إلى خطة ملزمة على مدار العام، وأضاف: الاهتمام بالخيل وتغذيته وتدريبه، يقود دائماً إلى نتائج إيجابية، وهذا ما نقوم به باستمرار.

وأشاد خالد النابودة بسباقات مضمار نادي أبوظبي للفروسية، وقال إن البداية كانت جيدة، وأضاف: بكل صراحة، التنظيم دائماً رائع في مضمار نادي أبوظبي للفروسية، خلال السنوات الماضية، ظللنا نلاحظ التنظيم الرائع، وهذا تأكيد على المجهود الذي يبذله إخواننا في النادي، وحرصهم على تهيئة الأجواء الجيدة للسباقات، ما يشجعنا كمُلاك على الوجود المستمر بالنادي في مختلف المنافسات.

وعلّق النابودة على الحضور الجماهيري، ووصفه بالجيد والمعقول، ذاكراً أنه يأمل أن تحظى السباقات بحضور أكبر في المرات المقبلة، لأن وجود الجمهور، يمنح السباقات إثارة وقوة، ويلهب الحماس في نفوس الجميع.

النعيمي: هدفنا مشاهدة ملاك وفرسان جدد

رفع عدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، أسمى آيات الشكر والتقدير لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على دعمه ورعايته المستمرة لسباقات نادي أبوظبي للفروسية وتوجيهاته القيّمة التي ساعدت في التطور والتقدم، وشكر النعيمي الشركات والرعاة على المساهمات التي يقدمونها للسباقات، ذاكراً أن كل ذلك ساهم في نجاح المنافسات المختلفة التي تقام بمضمار النادي. وأكد النعيمي، أنهم يهدفون إلى مشاهدة ملّاك وفرسان جدد مع بداية الموسم الجديد، الذي انطلق أول من أمس، وقال: «نريد أن نرى وجوهاً جديدة تصل حتى منصات التتويج».

وقدم مدير عام نادي أبوظبي للفروسية التهنئة للملّاك الذين أحرزوا المراكز الأولى في الأشواط الستة.

أوليفيه: سباق متميز ومنافسة قوية

عبر الفارس الشهير أوليفيه دوليز عن سعادته بالفوز بلقب كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - اليوم الوطني- في الشوط الرابع من حفل نادي أبوظبي الأول في الموسم الجديد، وقال إن السباق كان قويا ومتميزا، وأنه نجح في الأمتار الأخيرة في التقدم على أقرب منافسيه، ذاكرا أن المنافسة قوية والبداية في مضمار أبوظبي مبشرة بموسم حافل.وأكد أوليفيه أنه يسعى لتقديم موسم طيب في قيادة الخيول وتحقيق العديد من الإنجازات، وأضاف: هذا يتوقف على جودة الخيل وقوته لكن من جانبي ساكون جاهزاً باستمرار.