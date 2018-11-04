3 ذهبيات لمربط عبدالله آل ثاني في «الشارقة للجواد العربي»

المصدر: Ⅶ الشارقة - فائز بجبوج

لفت مربط الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني الأنظار وأبهر الحضور بحصوله على 3 ذهبيات من أصل البطولات الأربع الرئيسية، وهي الأمهار والمهرات والأفراس، والذهبية الرابعة حصدها الفحل «ناصر فانا» لمالكه محمد الشاعر، كما فازت المهرة «دي مجدية» لمربط دبي بفضية المهرات، وظهرت بقوة في اليوم الأول للمهرجان مهور ومهرات وأفراس مربط دبي للخيول العربية الأصيلة، بحصولها على المراكز الأولى والوصافة، خلال عروض الجمال للسلالة المصرية بمهرجان الجواد العربي للخيول بنسخته الثانية عشرة، والذي أسدل عليه الستار أول من أمس.

رعاية ومشاركة كبيرة

وكانت النسخة الثانية عشرة للمهرجان قد أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي نظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق على أرض الصالة الرياضية المغلقة على مدار يومي الخميس والجمعة الماضيين بالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية وهيئة المنطقة الحرة في مطار الشارقة الدولي «سيف زون»، بمشاركة 90 جواداً من أكثر من 25 نادياً ومربطاً وإسطبلاً في الدولة إلى جانب المشاركة من خارج الدولة.

حضور كبير

‎وشهد عروض الجمال كل من الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة بجمهورية مصر وعيسى الحزامي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي وفيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة (إفهار) ومحمد التوحيدي مدير عام مربط دبي للخيول العربية وقصي عبيد الله مدير عام بطولة دبي للجواد العربي وسلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق وعبد العزيز المرازيق المدير التنفيذي لمربط دبي للخيول العربية وعصام عبدالله مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية وجمعة بو هارون ممثل هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي.

«بابل الزبير» يحصد ذهب الأمهار

حصد «بابل الزبير» لمربط الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، ذهبية الأمهار، وحل وصيفاً ونال اللقب الفضي، «عزام العمار» لعمار محمد حميدان الزعابي، وحل ثالثاً ونال اللقب البرونزي «الفايد مغيدر» لمربط حسن سيف سعيد الزعابي.

«شبرا الزبير» تنال ذهب المهرات

توجت «شبرا الزبير» لمربط الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، بذهب المهرات، تاركة اللقب الفضي للمهرة «دي مجدية» لمربط دبي، وحلت ثالثة ونالت البرونز «توينكلتوز» من إسطبلات القاسمي.

«رشيدة الزبير» بطلة الأفراس

وتوشحت «رشيدة الزبير» لمربط الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، بذهبية الأفراس، ونالت الفضة «دي اس ايه بيبي ظل» لمربط التنهاة من السعودية، وحصلت على اللقب البرونزي «نازك الزبير» للشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني.

ذهب الفحول لـ«ناصر فانا»

فاز الفحل «ناصر فانا» لجاسم محمد الشاعر النقبي باللقب الذهبي للفحول، ونال اللقب الفضي «ار ايه كي الوليد» لمربط رأس الخيمة، وحصل «دي لباد» لفيصل عبدالله حسن الرئيسي على اللقب البرونزي.

مربط دبي يتألق

حصدت المهرة «توينكلتوز» المملوكة لإسطبلات القاسمي، المركز الأول في الشوط الافتتاحي المخصص لفئة المهرات عمر 1 - 3 سنوات (أ)، وحققت (90.83) نقطة، تلتها في المركز الثاني «دي مجدية» لمربط دبي، ونالت (90.33) نقطة.

«ريحانه» بطلة الأفراس

وانتزعت «دي اف ريحانة» لمربط دبي، المركز الأول في الشوط الثالث (أ) المخصص للأفراس عمر 4 سنوات وما فوق، وحصلت على (90.83) نقطة، وجاءت في المركز الثاني «نازك الزبير» للشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني.

« كحيلان» بطل الأمهار

حصد «دي كحيلان» لمربط دبي المركز الأول في شوط الأمهار عمر 1-3 سنوات القسم (أ)، محققاً (90.00) نقطة.

حضور كبير

وتعليقاً على المشاركة في المهرجان قال المهندس محمد التوحيدي مدير عام مربط دبي للخيول العربية: «سعادتنا في كل مناسبة من مناسبات الاحتفاء بالسلالة المصرية من الخيل العربية الأصيلة لا تقل حجماً ومضموناً عن المسؤولية التي نستشعرها على عاتقنا في الاحتفاظ بما أنجزه مربط دبي منذ إنشائه حتى اليوم من أعمال تخدم المحافظة على هذه السلالة الأصيلة وتطوير إنتاجها بدعم فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بغية تأصيل وجودها بفضائها العربي الأصيل».

سعادة

أكد الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق أن النادي برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حريص كل الحرص على أن تكون كل البطولات مناسبات للاحتفال بجمال الخيل العربية وأهلها. وقال الشيخ عبدالله القاسمي «كانت البطولة فرصة طيبة للاطلاع على ما وصلته جهود المربين الإماراتيين في إنتاج الخيل العربية المصرية».