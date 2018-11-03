93 خيلاً تتنافس في افتتاح سباقات مضمار أبوظبي

تعود الحياة من جديد لمضمار نادي أبوظبي للفروسية بعد 7 أشهر من التوقف، ويشهد أول سباقات الموسم الجديد الذي يتكون من 6 أشواط للخيول العربية الأصيلة باستثناء الشوط السادس المخصص للخيول المهجنة، ويشارك في الحفل 93 خيلاً بمجموع جوائز مالية قيمتها 535 ألف درهم.

ويبرز في الحفل الأول، الشوط الرابع والرئيس على لقب تحضيري سباق الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «اليوم الوطني»، لمسافة 1600 متر للخيول فوق 4 سنوات، بجوائز مالية تبلغ 125 ألف درهم يتنافس عليها 15 خيلاً، ويترشح لنيل لقب هذا السباق عدد من الخيول المتميزة التي يدفع بها الملاك بحثاً عن الفوز الأول في المضمار الشهير، منها «ار بي تورش» و«داريوس دو بون» لصاحب السمو رئيس الدولة بقيادة كوسغريف، واوليفيه دولوز على التوالي تحت إشراف المدرب الشهير ايريك ليمارتنيل، ومن الخيول المرشحة أيضاً لهذا السباق «انطونيو فريزو» والمتألق «ثابت» لياس لإدارة السباقات، بجانب «جوشوك» لاسطبلات العجبان، بإشراف عبدالله الحمادي، وبقيادة فرناندو جارا.

شوط الافتتاح

ويدشن مضمار أبوظبي منافساته في الشوط الأول عند الساعة الخامسة مساء بسباق جزيرة ياس للخيول المبتدئة عمر 3 سنوات فما فوق لمسافة 1400 متر بمشاركة 16 خيلاً، وتبلغ قيمة جوائز الشوط 80 ألف درهم، يتنافس على الفوز بها حصة كاملة من الخيول التي تشارك المرة الأولى يدفع بها الملاك.

والشوط الثاني من السباق سيكون على لقب «الحصن» لمسافة 1400 متر، ومخصص أيضاً للخيول المبتدئة، بمشاركة 16 خيلاً، وجوائز مالية قيمتها 80 ألف درهم، ويترشح في هذا الشوط «أصيل» و«صمود» مع خيول اسطبلات العجبان ومشاركة المهر العُماني «المازن» بقيادة مازور.

سباق نادي أبوظبي

أما الشوط الثالث فسيكون على لقب سباق نادي أبوظبي للفروسية لمسافة 1400 متر لملاك الاسطبلات الخاصة، وتبلغ جائزته المالية 70 ألف درهم تتنافس عليه 16 خيلاً، أبرزها «ايه اف وقاص» لخالد خليفة النابودة بقيادة تاغ اوشيه الذي تألق في قيادة خيول النابودة الموسم الماضي وحقق عدداً من الإنجازات، كما يدفع المدرب الشهير هلال العلوي بالجواد كاندوش بقيادة ويليام ويظهر أيضاً الخيل «لا يفوتكم» الفائز في الموسم الماضي بمضمار أبوظبي للفروسية، ويقوده فرناندو جارا. وخصص الشوط الخامس لمسافة 2200 متر، على لقب سباق (الروضة) بمشاركة 16 خيلاً تتنافس على جائزة مالية قيمتها 90 ألف درهم أبرزها الفرس «تهاني»، والجواد «سنافي» بقيادة فابريس فيرون، «همريس» وينافس أيضاً «شيفان او ايه» بإشراف هلال العلوي بقيادة أنطونيو فريزو، و«ام اتش تواق»، و«ايه اف المتغطرس» بإشراف ارنست اورتيل، و«اكبر دو بيرلايس» بإشراف خليفة النيادي.

حفل الختام

أما حفل ختام مضمار أبوظبي للفروسية فسيكون بسباق الكورنيش المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2200 متر تكافؤاً، يتنافس على الفوز به 14 خيلاً بجوائز مالية قيمتها 90 ألف درهم، أبرزها «بلاف» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة كريستوفر هايس، و«دواس» بقيادة الفارس المتميز ريتشارد مولن.