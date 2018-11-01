ميثاء بنت محمد تقود غنتوت في «اليوم الوردي»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو ينظم نادي غنتوت بملاعبه الرئيسية ظهر غدٍ الجمعة المباراة الخيرية السنوية، التي تتجدد إقامتها بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، واستثماراً لرعاية ودعم العديد من الجهات التي تحرص على استمرارها لعامها التاسع على التوالي. من جهته، أكمل النادي الترتيبات كافة لإخراجها في ثوب أنيق وبشكل يتناسب وأهمية المناسبة الاحتفالية التي تهدف للتوعية، التي أعد لها النادي العديد من الفقرات التي تخلد تلك المناسبة الإنسانية المجتمعية، التي تأتي ضمن احتفالات البلاد بمبادرة «عام زايد 2018».

مواجهة

تجمع مباراة بينك بولو الاستعراضية عصراً فريقي غنتوت «A» بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، الذي يضم كلاً من: الشيخة عالية بنت مروان بنت محمد بن حشر آل مكتوم، الشيخة موزة بنت مروان بنت محمد بن حشر آل مكتوم واللاعب المحترف الأرجنتيني ألجاندرو، في حين، يضم فريق غنتوت «B» كلاً من: عبد الله بن دسمال ويوسف بن دسمال وعلي المري وفارس اليبهوني.

كما سيشهد اليوم الوردي العديد من الفقرات التثقيفية والترفيهية التي أعدها النادي بالتعاون مع الجهات الراعية والجهات المساهمة، حيث يشتمل على العديد من الفقرات التي تتناسب وكافة أفراد العائلة. وسيفتح النادي أبوابه للجماهير بالمجان عقب صلاة الجمعة مباشرة للاستمتاع بالفقرات، إلى جانب إمكانية إجراء الفحص الطبي المجاني بالعيادة الوردية، تحت رعاية مستشفى الرحبة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، ومركز طبي بيفرلي هيلز لجراحة اليوم الواحد، صيدلية المنارة، وعيادة نور الوصل، وسوق الحديقة الوردية.

فعالية

كما سينظم النادي ورشاً للعمل، وخيام التجميل وعرض الأزياء والهدايا التذكارية، بجانب افتتاح فعاليات الحديقة الوردية الترفيهية للأطفال، حيث توجد فعاليات خاصة ومسرح للطفل وعروض الفرقة الموسيقية التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، والتي ظلت تسهم بكافة إمكاناتها في إنجاح مهرجانات نادي غنتوت، ويشهد الحفل عروض (سكاي دايف) الجوية التي يقدمها منتخب القفز الحر بالمظلات.