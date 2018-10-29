قرعة مونديال التقاط الأوتاد اليوم

المصدر: Ⅶ أبوظبي - أحمد عيسى

تقام عند الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم، بنادي أبوظبي للفروسية، قرعة بطولة العالم لالتقاط الأوتاد في نسختها الثالثة، التي تنطلق فعالياتها رسمياً غداً، بمشاركة 12 دولة، وتتواصل حتى 2 نوفمبر المقبل، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، تحت إشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ومتابعة الاتحاد الدولي للعبة، وتشمل إجراءات القرعة، توزيع المنتخبات، وتحديد الخيول التي سيشارك بها المتسابقون في المنافسة، حيث يتم اختبار 5 خيول لكل دولة مشاركة في البطولة، حسب ما تسفر عنه القرعة، بعد أن تم تحديد 75 خيلاً للبطولة، من قبل نادي تراث الإمارات وإسطبلات المغاوير، ويعقب ذلك، فرصة إجراء تدريبات بالخيل لكل المنتخبات، حتى يعتاد عليها المتسابقون قبل انطلاق البطولة غداً.

اكتمال الترتيبات

وأعلنت اللجنة المنظمة اكتمال كافة الترتيبات الخاصة بالبطولة، وتحضير ميدان التنافس بنادي أبوظبي للفروسية، الذي يحتضن كافة الفعاليات أيضاً، وحرص محمد بن عيسى الفيروز رئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد، على متابعة التحضيرات التنظيمية، وأشاد بالجهود التي بذلها اتحاد الإمارات للفروسية، وعقد اجتماعاً مع اللجان الفنية والإدارية، تم خلاله مناقشة العديد من المحاور المهمة، وكيفية تطبيق قوانين البطولة التي تم إجراء تعديل عليها مؤخراً.

وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس مجلس إدارة اتحاد الفروسية، رئيس اللجنة العليا المنظمة، حرص الاتحاد على أن يحقق مونديال الأوتاد أعلى درجات النجاح، للتأكيد دائماً أن أبناء الإمارات قادرون على إنجاح كافة الفعاليات، وما يزيدنا إصراراً على النجاح في هذه المنافسة، أنها تقام في «عام زايد»، وهذا وحده يضعنا جميعاً أمام أكبر تحدٍ، لنعكس لوحة جميلة من التنظيم لكل العالم، وقال الريسي: تعلمنا من الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والذي ما زالت دروسه منهاجاً لنا، أن الاتحاد ووحدة الصف، هي طريق النجاح، ومن هنا أقول إن تكاتف جهودنا جميعاً وتعاوننا، سيسهم في إنجاح الحدث العالمي الذي ينتظرنا، وأتمنى أن تحقق البطولة النجاح المتوقع لها، وأن يظهر منتخبنا الوطني بمستوى جيد ومشرف.

تحضيرات القرعة

وبدوره، أكد أديب الحمادي المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية والسباق، رئيس اللجنة التنفيذية للبطولة، التحضير التام للقرعة، وقال: تم اعتماد النظام العام للمسابقة خلال فترة البطولة، بداية بمسابقة الرمح فردي وفرق، ومسابقة السيف فردي وفرق، ومسابقة الحلقتين ووتد، ومسابقة الليمونتين ووتد، ومسابقة التتابع، وقال إن كل هذه التجهيزات المبكرة والجهود التي بذلت في الفترة الماضية، تعد مؤشرات إيجابية لنجاح البطولة.

منتخبنا جاهز

وأكمل منتخبنا الوطني لالتقاط الأوتاد، الذي يضم مجموعة من العناصر الشابة، إعداده للبطولة بسلسلة من التدريبات داخل وخارج الدولة، والتي كان آخرها معسكر جنوب أفريقيا، الذي استمر 15 يوماً، ويواصل منتخبنا حالياً تدريباته اليومية، وتضم قائمته 6 لاعبين، بقيادة سلطان الجنيبي، عبد الله الشامسي، حمدان الجنيبي، محمد الحمادي، سيق الحارثي، عيسى البلوشي، ويشرف عليه إدارياً محمد الحضرمي مدير المنتخب، ومفتاح الخراصي إداري، بجانب المدرب أحمد القايدي.

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يشارك في بطولة العالم لالتقاط الأوتاد 12 منتخباً، يتقدمهم منتخبنا الوطني، إلى جانب كل من: المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، واليمن، والسودان، ومصر، والأردن، والعراق، والهند، والباكستان، والنرويج، وجنوب أفريقيا.