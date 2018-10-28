الإيرلندية آمي تهدي إسطبل «إف 3» لقب تحدي سيح السلم

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي- سيح السلم - بهاء الدين عطا - خالد المهيري

أهدت الفارسة الإيرلندية آمي لويس إسطبل «إف 3» لقب بطولة تحدي سيح السلم للقدرة لمسافة 100 كلم، الذي أقيم، أمس، بمدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم بمشاركة 212 فارساً وفارسة.

وتوجت آمي بطلة بعد تصدرها للسباق منذ بداية الانطلاقة وحتى الختام ممتطية صهوة الفرس «أوتوفا دي لاب» لإسطبل «إف 3» مسجلة زمناً قدره 3.26.02 ساعات. واحتل المركز الثاني الفارس راشد حمود الجنيبي ممتطياً الفرس «رغد» لإسطبل «الوثبة» مسجلاً زمناً قدره 3.27.12 ساعات.

وجاء الفارس منصور سعيد الفارسي في المركز الثالث ممتطياً صهوة الفرس «ماجيك جلين تايلا» لإسطبل «إم. آر. إم» مسجلاً زمناً قدره 3.27.25 ساعات.

وجاء في المركز الرابع الفارس سيف أحمد المزروعي ممتطياً صهوة «برينس» لإسطبل «إم. آر. إم»، مسجلاً زمناً قدره 3.29.03 ساعات.

واحتل الفارس غانم سعيد العويسي المركز الخامس ممتطياً الجواد «سيامب دي لا مالتون» لإسطبل «إف 3»، مسجلاً زمناً قدره 3.29.10 ساعات.

وعقب ختام السباق، قام الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية ومحمد العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية بتتويج أبطال السباق.

الإيرلندية آمي تتصدر الأولى

تصدرت الفارسة الإيرلندية آمي لويس ماكولي المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم «اللون الأصفر» ممتطية صهوة الفرس «أوتوفا دي لاب» لإسطبل «إف 3»، مسجلة زمناً قدره 1.28.08 ساعة، فيما احتل الفارس راشد ذياب المزروعي المركز الثاني ممتطياً الجواد «الحجاج» لإسطبل «إم 7»، مسجلاً زمناً قدره 1.28.21 ساعة.

واحتل الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم المركز الثالث ممتطياً الجواد «بوترو كابريشوسو» لإسطبل «إم 7» مسجلاً زمناً قدره 1.28.30 ساعة، وتلاه في المركز الرابع الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم ممتطياً الجواد «يونيك دو كو لومبير» لإسطبل «إم 7»، مسجلاً زمناً قدره 1.28.40 ساعة.

وجاء في المركز الخامس الفارس منصور الفارسي ممتطياً الفرس «ماجيك جلين تايلا» لإسطبل «إم. آر.إم» مسجلاً زمناً قدره 1.28.48 ساعة، وتلاه في المركز السادس الفارس محمد أحمد غانم المري ممتطياً صهوة الفرس «البيرا» لإسطبل «إف 3»، مسجلاً زمناً قدره 1.29.01 ساعة.

واحتل المركز السابع الفارس راشد حمود الجنيبي ممتطياً صهوة الفرس «راقد» لإسطبل «الوثبة» مسجلاً زمناً قدره 1.29.03 دقيقة.

وتواصل تزعمها للثانية

واصلت الفارسة الإيرلندية آمي لويس تزعمها للمرحلة الثانية لمسافة 40 كلم «اللون الأحمر» ممتطية الفرس «أوتوفا دي لاب» لإسطبل «إف 3»، مسجلة زمناً قدره 2.46.23 ساعة، فيما قفز الفارس منصور الفارسي من المركز الخامس إلى الثاني ممتطياً الفرس «ماجيك جلين تايلا» لإسطبل «إم. آر. إم» مسجلاً زمناً قدره 2.49.13 ساعة. وجاء الفارس راشد ذياب غانم المزروعي في المركز الثالث بعد أن كان ثانياً ممتطياً «الحجاج» لإسطبل «إم 7»، مسجلاً زمناً قدره 2.51.08 ساعة.

وقفز الفارس غانم سعيد سالم العويسي من المركز العاشر إلى الرابع ممتطياً «سيامب دي لا مالتورن» لإسطبل «إف 3».

وقفز الفارس راشد حمود الجنيبي من المركز السابع إلى الخامس مسجلاً زمناً قدره 2.52.10 ساعة.

وجاء الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم في المركز السادس بعد أن كان في المركز الرابع ممتطياً الجواد «يونيك دو كولو مبير» لإسطبل «إم 7»، مسجلاً زمناً قدره 2.52.19 ساعة.

وقفز الفارس سيف أحمد المزروعي من المركز السادس عشر إلى السابع ممتطياً صهوة «برينس» لإسطبل «إم. آر. إم»، مسجلاً زمناً قدره 2.52.56 ساعة.

كما قفز الفارس خلفان سلمان الصابري من المركز الخامس عشر إلى المركز الثامن ممتطياً الجواد «بامينو دي لا دور» لإسطبل «البراري» مسجلاً زمناً قدره 2.53.20 ساعة.

آمي لويس: فخورة بلقبي الثاني و«أوتوفا دي لاب» كانت مميزة

عبّرت البطلة الفارسة الإيرلندية آمي لويس عن سعادتها بنيل لقب السباق.

وقالت آمي، إن السباق كان رائعاً والفرس «أوتوفا دي لاب» لإسطبل «إف 3» قدمت أداءً مميزاً منذ بداية السباق، وهذا ظهر جلياً في خلال الفحص عند انتهاء كل مرحلة، وأنا أعتقد أن البطلة كانت في مزاج جيد خلال السباق. وأضافت، إن المرحلة الثانية كانت هي الأصعب لأنك يجب أن تقرأ السباق المكوّن من 3 مراحل فقط، فإنني أعتقد أن المرحلة الثانية هي الأهم لأنها ستحدد مدى قوتك في المرحلة الأخيرة. وأكدت آمي، أن هذا هو الفوز الثاني لها خلال مسيرتها في سباقات القدرة.

سباق سريع

ومن جانبه، أكد الفارس منصور الفارسي الحائز المركز الثالث، أن السباق جاء سريعاً إلى جانب حرارة الطقس التي أثرت على الأداء، إلى جانب أن الموسم لا يزال في بدايته، ولذلك فإن الخيول غير جاهزة تماماً للمنافسة. وأشاد منصور بمستوى الجواد «ماجيك جلين» الذي يشارك للمرة الثانية، حيث نال في مشاركته الأولى لقب بطولة إيطاليا للقدرة، وتعتبر مشاركته رائعة ويتوقع له نتائج مشرّفة في السباقات المقبلة.

الهاجري: نثمّن دعم محمد بن راشد لرياضة الفروسية

ثمّن الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله» لرياضة الفروسية بالدولة، والجوائز القيّمة والمميزة المقدمة للفائزين في السباق.

وأشاد الهاجري بالبداية المتميزة لسباقات القدرة في مختلف الميادين، معرباً عن رضاه التام بتطوّر مستوى السباقات.

كما أشاد بالتعاون من جانب الفرسان مع مختلف فرق العمل ومساعدتهم في تطبيق التعليمات، مما أثمر في نجاح السباق من كافة الجوانب.

وتقدم الهاجري بالتهنئة للفرسان الفائزين، متمنياً حظاً أوفر لمن لم يحالفهم الحظ والتوفيق في هذا السباق.

محمد العضب: سباق ناجح والمشاركة إيجابية

أشاد محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية بالنجاح الذي حققه السباق في انطلاقة الموسم الجديد، مشيداً بالمشاركة الإيجابية، حيث تنافس أكثر من 200 فارس وفارسة لنيل شرف الفوز باللقب.

وأضاف قائلاً إن البداية كانت قوية ما يؤكد استعداد كافة الاسطبلات للموسم الجديد.

وقال العضب إنهم يتوقعون موسماً حافلاً ومشاركات قياسية معرباً عن استعدادهم لهذا الموسم من الناحية التنظيمية، حيث إن فرق العمل جاهزة لكل الاحتمالات.

وأشاد العضب بتعاون الفرسان وتطبيقهم للوائح والقوانين المنظمة للسباقات ما ساهم في النجاح الكبير للسباق.

وتقدم العضب في ختام تصريحه بالتهنئة للفائزين في السباق متمنياً حظاً أوفر لمن لم يحالفهم الحظ هذه المرة.

خليفة المري: الفرس البطلة أثبتت جاهزيتها للموسم

أهدى المدرب خليفة غانم المري اللقب إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

وأعرب المري، عن سعادته بتتويج إسطبلات «إف 3» في مستهل موسم السباقات المحلية، وقال إن الفرس «اتوفا دي لاب» الفائزة بالمركز الأول قدمت أداءً جيداً خلال منافسات السباق، وأنهت التحدي بكل أريحية، ما يعطي مؤشرات قوية تجاه الفترة المقبلة، لا سيما أنها نالت الوصافة في أحد سباقات السيدات في الموسم الماضي، وأثبتت جاهزيتها للموسم الجاري عن جدارة، مشيراً إلى أن الفرس انضمت إلى إسطبلات «أف 3» منذ أربع سنوات قادمة من فرنسا وأكملت سن العاشرة الآن.