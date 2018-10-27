ميرزا الصايغ: تخصيص سباق باسم «يوم الإمارات والسودان»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تقدم ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بالتهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة بدء موسم سباقات الخيول في الدولة.

كما تقدم ميرزا الصايغ بالتهنئة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على تحقيق «هاي أون لايف» لقب الشوط الرابع الرئيسي في السباق الأول للمضمار الأصفر، فيما أعلن الصايغ، بأنه سيتم تخصيص سباق على المضمار الأصفر باسم «يوم الإمارات والسودان» بمناسبة مئوية القائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».وأوضح ميرزا الصايغ، أنه خلال السباق شاهدنا أسماء جديدة، وهنا نخص بالشكر للمدربين الذين استطاعوا أن يوفروا هذه النخبة الطيبة من الخيول خلال أشواط السباق، متمنيا أن يستمر الموسم على نفس المنوال.

زيادة

وعن زيادة أشواط سباقات مضمار جبل علي، تقدم ميرزا الصايغ بالشكر لهيئة الإمارات لسباق الخيل واتحاد الإمارات للفروسية الذين استطاعوا أن يلبوا طلب الجماهير، وإن شاء الله لن نخيب أملهم.وأضاف ميرزا الصايغ، إن مضمار جبل علي نشيط بالرعاة الذين نقدمهم لهم الشكر على تعاونهم.

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مشاركة

وعن خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أكد ميرزا الصايغ وصولها خلال أسبوعين للمشاركة في سباقات الموسم.

وأضاف ميرزا الصايغ، أن خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ستشارك في سباقين كبيرين وهما «بريدز كب» في الولايات المتحدة الأميركية و«ملبورن كب» بأستراليا.

مبادرة جديدة

وأعلن ميرزا الصايغ، بأنه سيتم تخصيص سباق على المضمار الأصفر سيحمل اسم «يوم الإمارات والسودان» بمناسبة مئوية القائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وسيتم اختيار أحد السباقات التي سترعاها إسطبلات «شادويل» بالكامل.

وأضاف ميرزا الصايغ، بأن الشعب السوداني له مكانة خاصة لدينا في دولة الإمارات، ونحن نعمل دائما على تطوير العلاقات بين الجانبين، وسنقوم بدعوة عدد من السفراء لحضور هذا اليوم الكبير. وأشاد ميرزا الصايغ، بإقامة مباراة بين قطبي الدوري السوداني الهلال والمريخ في الإمارات الأسبوع المقبل، مضيفا أن مثل هذه الأنشطة الرياضية مرحب بها، وتعمق اكثر علاقات الأخوة بين الشعبين الإماراتي والسوداني.

شكر

ومن جانبه، هنأ المهندس شريف الحلواني نائب مدير مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم ومدير مضمار جبل علي، القيادة الرشيدة بمناسبة انطلاقة موسم سباقات الخيول في الدولة.

كما تقدم شريف الحلواني، بالشكر الجزيل لكافة الرعاة والإعلاميين على جهودهم الجبارة والتي انعكست إيجابيا على المضمار.

كما شكر شريف الحلواني، الجماهير الوفية للمضمار الأصفر والذين توافدوا منذ الصباح الباكر ليشهدوا انطلاقة موسم السباقات في جبل علي. وأضاف شريف الحلواني، بأن البداية كانت قوية ومثيرة للمضمار الأصفر، متمنيا أن تستمر هذه الإثارة في السباقات القادمة.