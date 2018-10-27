حمد الجنيبي: «جبل علي» بالفعل مضمار عائلي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تقدم حمد محمد حميد الجنيبي، سفير دولة الإمارات في جمهورية السودان الشقيقة، بالشكر الجزيل لميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والقائمين على مضمار جبل علي، على دعوتهم الكريمة له لحضور السباق الافتتاحي للمضمار العائلي.

وأضاف حمد الجنيبي أن «مضمار جبل علي هو بالفعل المضمار العائلي، حيث شاهدت هذا الحضور الجماهيري الكبير لبداية الموسم على هذا المضمار الرائع، وعشق الجماهير من كل الجنسيات لهذا المضمار الكبير».

وأشاد حمد الجنيبي بالتنظيم الكبير للمضمار، وكذلك المنافسة القوية بين أقوى الخيول المشاركة، بالإضافة إلى التفاعل الكبير بين المُلاك والفرسان والجماهير.

مضمار عالمي

حمد الجنيبي: نفخر بإقامة مباراة المريخ والهلال على أرض الدولة

وقال حمد الجنيبي إن ما شد انتباهه خلال السباق أنه سمع سابقاً عن أرضية مضمار جبل علي، التي تتميز بالشكل التصاعدي، ما يجعل المضمار الأصفر عالمياً، وبالتأكيد الخيول التي تشارك على هذه الأرضية لديها قدرات غير عادية، وتمتلك قوة تنافسه في مضامير أخرى.

وتقدم حمد الجنيبي بالشكر لكل وسائل الإعلام لدورها الكبير في إبراز مدى تميز وقوة الفعاليات الرياضية التي تقام في الدولة، خاصة في مجال الفروسية وسباقات الخيول.

كلاسيكو السودان

وعن كلاسيكو السودان بين قطبي الكرة السودانية ناديي المريخ والهلال، الذي سيقام الأسبوع المقبل في العاصمة أبوظبي بمناسبة مئوية المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه» مؤسس دولتنا الحبيبة، أكد حمد الجنيبي أن الفكرة جاءت من القيادة الرشيدة في الدولة، لدعوة قطبي الكرة السودانية، مضيفاً أنها فرصة للجماهير السودانية أن تشاهد نجومها على الملاعب، كما ستحظى هذه القمة الرائعة بتغطية إعلامية كبيرة، وسنشهد مباراة رائعة وكبيرة عنوانها «الوفاء من السودان إلى الإمارات» ومن «الإمارات إلى السودان».

وقال حمد الجنيبي «إنها المرة الأولى التي نرى فريقي المريخ والهلال يلعبان هذه القمة الكلاسيكية خارج السودان الشقيق، وكلنا فخر واعتزاز بأن نرى هذان الفريقين يلعبان في دولة الإمارات، وهو شيء يسعدنا جميعاً».

وأكد حمد الجنيبي أن «السودان الشقيق بلد جميل ورائع بأهله وعاداته وتقاليده، وأي إماراتي في السودان لا يشعر بالغربة بل يعيش بين أهله، والشعب السوداني كريم ورائع، كما أن أشقاءنا السودانيين في الإمارات هم أيضاً لا يشعرون بالغربة، ونحن نشكر كل الإخوة السودانيين الذين عملوا في الإمارات».

فوز النوبي بجائزة السيارة

فاز المواطن عوض حبيب عوض النوبي بسيارة من فئة «شيري أريزو -3» في افتتاحية الموسم الجديد على مضمار جبل علي. وعبّر عوض النوبي، الذي يعمل في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن سعادته البالغة بالفوز، خاصة أنها المرة الثانية التي يفوز بها بجائزة السيارة، والمصادفة الغريبة أن الفوزين كانا دائماً خلال أول سباقات الموسم على المضمار الأصفر. وأضاف عوض النوبي أنه من عشاق سباقات الخيول، خاصة السباقات التي تقام على المضمار العائلي.