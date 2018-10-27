«هاي أون لايف» لحمدان بن محمـد بطلاً للشوط الرئيسي في «جبل علي»

المصدر: دبي - ياسر قاسم، خالد المهيري

شهد افتتاح موسم سباقات مضمار جبل علي «سباق البرشاء» الكثير من الإثارة والمتعة، حيث حقق «هاي أون لايف» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم لقب الشوط الرابع الرئيسي لمسافة 1400 متر برعاية «شادويل»، بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سانديب جاداف.

بينما كان «هالو» لمالكه محمد خليفة البسطي نجم الشوط الأول لمسافة 1950 متراً برعاية «إيست سبورت مانيجمنت»، بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب علي راشد الرايحي، فيما اختتم «قادرية» لنقابة الرحومي للسباقات، السباق عبر اقتناصه الشوط السابع الختامي لمسافة 1200 متر برعاية «سرفيو»، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو، وإشراف المدرب هلال العلوي. وحقق المدرب هلال العلوي ثلاثية قوية في السباق، عبر «كيب أوف إيجلز» بطل الشوط الثاني، «سيلشستر» في الشوط الثالث، و«قادرية» في الشوط السابع الختامي.

صراع مثير على خط النهاية خلال الشوط الرئيسي | تصوير: غلام كاركر

«هالو» بطل الافتتاح

حقق «هالو» لمالكه محمد خليفة البسطي، أول انتصارات الموسم، عبر اقتناصه لقب الشوط الأول لمسافة 1950 متراً برعاية «إيست سبورت مانيجمنت» والبالغ قيمة جوائزه 85 ألف درهم، بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب علي راشد الرايحي، مسجلاً زمناً قدره 1.59.20 دقيقة، وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «هوكر» لسمو الشيخ سعيد بن محمد آل مكتوم الذي حلّ في المركز الثاني، بقيادة باتريك دوبس، وإشراف المدرب دووج واتسون.

«هالو» نجم الافتتاح | البيان

فيما جاء في المركز الثالث «انتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة الفارس زافير زياني، وإشراف المدرب سانديب جاداف. وشارك في الشوط 8 خيول، عقب انسحاب «سبرينج اوف إنسييف» لإسطبل رمضان. وعقب ختام الشوط، قام بول لايت بودي، مدير العمليات في «إيست سبورت مانيجمنت» بتتويج أبطال الشوط.

«كيب أوف إيجلز» نجم الثاني

اقتنص «كيب أوف إيجلز» لصالح عمر علي بن حيدر لقب الشوط الثاني لمسافة 1800 متر برعاية «الشعفار للاستثمار» والبالغ قيمة جوائزه 75 ألف درهم، بقيادة الفارس وليام لي، وإشراف المدرب هلال العلوي، مسجلاً زمناً 1.50.96 دقيقة وبفارق طولين وثلاثة أرباع الطول عن الوصيف «كرينسبيل» لمالكه عبدالعزيز خالد النوري، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو، وإشراف المدرب إروين شاربي. وحل في المركز الثالث «أوسيان سنو» لناصر عسكر، بقيادة الفارس ريتشارد مولن، وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وشارك في الشوط 8 خيول، وفي الختام قام سيف الشعفار نيابة عن «الشعفار للاستثمار» بتتويج الفائز وتسلم الجائزة نيابة عن المالك المدرب هلال العلوي، كما تسلم جائزته مع الفارس لي.

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«سيلشستر» بطل الثالث

حقق «سيلشستر» لأبوظبي للسباقات لقب الشوط الثالث لمسافة 1600 متر برعاية بنك دبي التجاري والبالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم، بقيادة الفارس وليام لي، وإشراف المدرب هلال العلوي مسجلاً زمناً قدره 1.37.86 دقيقة، وبفارق طول وربع الطول عن «ترينكارد» لمحمد خليفة البسطي الذي جاء في المركز الثاني، بقيادة الفارس باتريك دوبس، وإشراف المدرب دووج واتسون.

وحل في المركز الثالث «أو كوور» لـ«تتش جولد للسباقات» بقيادة الفارس ريتشارد مولن، وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وشارك في الشوط 12 خيلاً، عقب انسحاب «أليكو» لفريق «البيت متوحد».

وعقب ختام الشوط، قام خالد الحمادي، رئيس المبيعات والأفرع ببنك دبي التجاري، بتتويج أبطال الشوط.

«هاي أون لايف» نجم الرئيسي

ظفر «هاي أون لايف» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بلقب الشوط الرابع الرئيسي لمسافة 1400 متر برعاية «شادويل» والبالغ قيمة جوائزه 120 ألف درهم، بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سانديب جاداف، مسجلاً زمناً قدره 1.24.65 دقيقة وبفارق رقبة عن الوصيف «ريفلسكوب» لإسطبل «هوت سكوت للسباقات» بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار. وجاء في المركز الثالث «دريم دبي» لمحمد خليفة البسطي، بقيادة الفارس سام هتشكوت، وإشراف المدرب دووج واتسون. وشارك في الشوط 12 خيلاً، عقب انسحاب «حالك» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. وعقب ختام الشوط، قام حمد الجنيبي سفير دولة الإمارات في السودان، وميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بتتويج أبطال الشوط.

«كوناني» يظفر بالخامس

محمد الرضا خلال تتويجه فتحي إقزيمه ومصبح المهيري وكورتيس بالشوط الخامس | البيان

حقق «كوناني» لمالكه فتحي السيد محمد إقزيمه، لقب الشوط الخامس لمسافة 1400 متر برعاية «الرضا لوساطة التأمين» والبالغ قيمة جوائزه 80 ألف درهم، بقيادة الفارس بن كورتيس وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 1.26.64 دقيقة، وبفارق طول وربع الطول عن «كالكراند» لنادي الشهامة للسباقات الذي جاء في المركز الثاني، بقيادة الفارس جيسوس روزاليس، وإشراف المدرب سعيد الشامسي.

وحل في المركز الثالث «متوكد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس دين أونيل، وإشراف المدرب مصبح المهيري. وشارك في الشوط 15 خيلاً، عقب انسحاب «بيولر» لنقابة بورسلي للسباقات.

وعقب ختام الشوط، قام محمد خالد الرضا، ممثل «الرضا لوساطة التأمين»، بتتويج فتحي السيد محمد إقزيمه، والمدرب مصبح المهيري، والفارس بن كورتيس.

«آبف نورمال» يقتنص السادس

يوسف الشامسي متوجاً ساتيش ومولن بالشوط السادس | البيان

اقتنص «آبف نورمال» لناصر عسكر لقب الشوط السادس لمسافة 1200 متر برعاية بنك الإمارات دبي الوطني والبالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم، بقيادة الفارس ريتشارد مولن، وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.11.73 دقيقة وبفارق رقبة عن الوصيف «زراعي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس بن كورتيس، وإشراف المدرب مصبح المهيري. وجاء في المركز الثالث «إرادتي» لنقابة بورسلي للسباقات، بقيادة الفارس برناردو بينيرو، وإشراف المدرب راشد بورسلي. وشارك في الشوط 16 خيلاً، وقام يوسف أحمد الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، بتتويج المدرب ساتيش سيمار والفارس ريتشارد مولن.

«قادرية» مسك الختام

ظفر «قادرية» لنقابة الرحومي للسباقات، بلقب الشوط السابع الختامي لمسافة 1200 متر برعاية «سرفيو»، البالغ قيمة جوائزه 75 ألف درهم، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو، وإشراف المدرب هلال العلوي، مسجلاً زمناً قدره 1.12.88 دقيقة، وبفارق طول ونصف الطول عن «بدوية» لمالكه «دبي جابان آيباكي»، الذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارس ريتشارد مولن، وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وحل في المركز الثالث «دينجرس ثوت» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، بقيادة الفارس باتريك دوبس، وإشراف المدرب دووج واتسون.

وشارك في الشوط 12 خيلاً، عقب انسحاب «الأفغاني» لمالكه عبدالله جاسم سيف الجلاف المهيري.

وعقب ختام الشوط، تسلَّم خالد الرحومي جائزة الشوط، فيما تسلَّم المدرب هلال العلوي كأس المدرب، فيما تسلَّم الفارس أنطونيو فريزو كأس الفارس.