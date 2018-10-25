كأس الوصل يدشن الموسم الجديد للقدرة

المصدر: Ⅶ دبي - علي الظاهري

يدشن كأس الوصل للقدرة في الساعة 7 من صباح اليوم، موسم السباقات المحلية الجديد الذي تحتضنه مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم. وتبلغ مسافة السباق 100 كم، وهو مخصص للإسطبلات الخاصة، ومن المتوقع أن تشهد ضربة بداية الموسم الجديد مشاركة مرتفعة من نخبة الفرسان والخيول في الدولة. وتم رصد جوائز قيمة للفائزين عبر تخصيص ثلاث سيارات لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، و200 ألف درهم لصاحبي المركزين الرابع والخامس، وجائزة نقدية من المركز السادس وحتى المركز العشرين بقيمة 100 ألف درهم.

مشاركة كبيرة

وأكد محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن التحدي الأول سيشهد مشاركة كبيرة تتجاوز 150 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات الخاصة في الدولة، مضيفاً إن مدينة دبي الدولية للقدرة جاهزة للموسم الجديد الحافل بالعديد من السباقات.

وتوجه العضب بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، على الدعم اللا محدود لرياضة القدرة والتحمل عموماً والإسطبلات الخاصة على وجه الخصوص، مما انعكس إيجاباً على مستوى التنظيم والمشاركة وساهم في إثراء رياضة الآباء والأجداد والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.

وأشار العضب إلى أن نادي دبي للفروسية سيكون على موعد مع تنظيم أبرز فعاليات مدينة دبي الدولي للقدرة، وهي مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة، الذي سينطلق يوم 27 ديسمبر، ومهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، للقدرة، يوم 11 من مارس.

مراحل وشروط

ويشتمل سباق اليوم على 3 مراحل، تفاصيلها كالتالي: المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً «اللون الأصفر»، المرحلة الثانية لمسافة 40 كيلومتراً «اللون الأحمر»، ثم المرحلة الثالثة والأخيرة لمسافة 20 كيلومتراًَ «اللون الأبيض».

وقررت اللجنة المنظمة في كأس الوصل للقدرة أن يكون عمر الخيل 6 سنوات فما فوق. وتقرر أن يكون الحد الأدنى لوزن الفارس 55 كلغ، على أن يكون الحد الأدنى للسرعة 14 كلم بالساعة.