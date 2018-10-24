«نو الموري» يواجه الأقوياء في ختام كأس زايد

المصدر: Ⅶ تولوز - البيان الرياضي

يحتضن مضمار تولوز الفرنسي، عصر اليوم، فعاليات الجولة العاشرة والختامية لكأس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والجولة السابعة لمونديال «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «أفهار»، التي تقام تحت مظلة النسخة العاشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وبالتزامن مع عام زايد والاحتفال بمرور 100 عام على مولده، تحت شعار عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة. ويأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

ويتضمن المهرجان جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ومونديال أم الإمارات للفرسان المتدربين «ايفهرا»، وبطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية لخيول البوني، وكأس الوثبة ستاليونز، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية في مدريد، وجوائز دارلي التقديرية أم الإمارات بهوليوود.

كأس زايد

وخصصت الجولة العاشرة لكأس زايد للفئة الأولى لمسافة 2200 متر البالغة جائزته المالية 45 ألف يورو، للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، وتشارك فيه خمسة خيول صاحبة انتصارات في السباقات المصنفة، ويواجه المهر «نو آند نو الموري» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وبإشراف دايمين فاتريجانت وبقيادة اورتيز مندزابل، الأقوياء في السباق الذي يقام على المضمار العشبي. ويعد «نو آند نو الموري» البالغ من العمر أربع سنوات، والمنحدر من نسل «نظام» والفرس «نو داوت الموري» أحد أبرز الخيول الصاعدة في سلم النجومية.

وبدأ «نو آند نو الموري» تاريخه السباقي باحتلال المركز الثاني في سباق بري دورمان لمسافة 1400 متر والذي أقيم بمضمار مونت دومارسان في 30/‏9/‏ 2017، ومن ثم خاض سباقين حل خلالهما في المركزين الثامن والسادس.

مشاركةفي أول مشاركة له حل فرنسا في المركز الثاني في سباق قوائم لمسافة 2000 متر بمضمار روما الإيطالي، وثانياً بفارق رأس عن «اكويا» في سباق بري هيبدرومو لمسافة 2000 متر في تولوز.

وفي آخر مشاركة أظهر «نو آند نو الموري» تحسناً كبيراً في مستواه حين نال لقب سباق سفارة الإمارات في لندن بفارق 10 أطوال عن رفيق اسطبله «إماراتي» خلال مهرجان دبي الدولي للخيول العربية في نيوبري. وينافس في السباق دجليلا لجان مارك دو فاتريجانت وبإشراف دايمين فاتريجانت وبقيادة كليمنت كاديل، وسبق لابن الفحل منجز أن حقق المركز الثاني ثلاث مرات خلال ثماني مشاركات.

مونديال أم الإمارات للسيدات

وتشارك في الجولة السابعة لمونديال سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات للسيدات لمسافة 1600 متر، البالغة جائزته المالية 30 ألف يورو، 9 فارسات على صهوات الخيول العربية الأصيلة، من مختلف دول العالم. وتتصدر المنافسة الفارسة ميجان بيلييه التي تقود المهرة هند لياس لإدارة سباقات الخيل، وبإشراف دي موريسون، وتنطلق من البوابة الثالثة، وتنطلق الفارسة سيندي كلينكنبيرج على صهوة انجين دي بوزيلس لمارسيل ميزي وبإشراف ايريك ديلوفا، من البوابة الخامسة.

وتقود الفارسة بولين باردون الفرس فيديت دو لاجرمود لبيرنارد ديلثيل، وبإشراف نفس المالك، من البوابة الرابعة، فيما تقود الفارسة سينتيا ميجر المهرة فانتازيا الموري لرينيه كوخ وبإشراف دايمين فاتريجانت من البوابة الثانية.

تنافس على اللقب أيضاً الفارسة كاميليا جرافر على صهوة جاهز لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وبإشراف فرانسوا روهات، وتنطلق من البوابة السابعة.

وتنطلق ليزا ليندنبيرج من البوابة السادسة على صهوة اكلير دو بالدين لبلاتان دوسكيو، وبإشراف نفس المالك، والفارسة ليللي ماري انجلز بالمهر أمير دو لوب لأنتوني لوبيز وبإشراف نفس المالك، من البوابة الثامنة. وتسعى الفارسة سارا جيافاريني لخطف اللقب من البوابة الأولى على صهوة مبروكا لفوزي بو عليم، وبإشراف نفس المالك، وتقود الفارسة ميليسا بواسجونتير المهرة جيزا دو كوز لأنتوني لوبيز وبإشراف نفس المالك من البوابة التاسعة.

القبيسي: تعزيز التقدم والنجاح

أشاد الدكتور أحمد القبيسي مدير إدارة التسويق والاتصال بمجلس أبوظبي الرياضي، بالتطور الكبير للمهرجان، وقال إن استمرارية رعاية المجلس وشراكته للمهرجان بالتنسيق والدعم تنطلق من توجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي الذي يولي أهمية كبيرة لتعزيز التقدم والنجاح للمهرجان الذي يتضمن فعاليات متنوعة تحت مظلته.

نورة السويدي: مردود إيجابي

أكدت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام رئيسة لجنة الإمارات للرياضة النسائية، أن اهتمام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) وحرص سموها على دعمها ومؤازرتها ومساندتها كان له المردود الإيجابي فيما وصلت إليه المرأة على الصعيدين المحلي والدولي.

الريسي: آفاق جديدة

أشاد الدكتور عبدالله الريسي مدير عام الأرشيف الوطني، بالدور الذي لعبه المهرجان في فتح آفاق جديدة للأرشيف في التعريف بتاريخ وتراث الخيول العربية وارتباطها بدولة الإمارات. كما أكد مبارك النعيمي مدير إدارة الترويج والمكاتب الخارجية بدائرة أبوظبي للسياحة والثقافة، أن ما تحققه الدولة اليوم في ميادين سباقات الخيول العربية الأصيلة، ما هو إلا ثمرة دعم القيادة الرشيدة.

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تأهلت لنهائيات بطولة مونديال أم الإمارات للسيدات التي ستقام بمضمار العاصمة أبوظبي في الـ 9 من فبراير المقبل ست فارسات من أيرلندا،وألمانيا، والسويد، وفرنسا، وبلجيكا وإيطاليا.