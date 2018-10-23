ميثاء بنت محمد تقود «غنتوت» في «بينك بولو»

المصدر: Ⅶ أبوظبي- أحمد عيسى

عقد نادي غنتوت لسباق الخيول والبولو، مؤتمراً صحافياً أول من أمس، قدم خلاله شرحاً تفصيلياً لتنظيم مهرجان «بينك بولو 2018» الخيري، المحدد له الجمعة الموافق الـ 2 من نوفمبر المقبل، في افتتاح الموسم، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، ويستهدف المهرجان الذي يقام سنوياً في شهر التوعية «أكتوبر» على مستوى العالم، بأخطار مرض سرطان الثدي. وتقام مباراة المهرجان بين فريقي غنتوت، بيفرلي هيلز بولو كلوب، بقيادة فارسة البولو سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وغنتوت الوردي، مع مجموعة من أبرز نجوم اللعبة.

شارك في المؤتمر الشيخة عائشة بنت راشد المعلا، وسعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس الإدارة، عبد الرحيم الهاشمي مدير مشاريع أول بمجلس أبوظبي الرياضي، أحمد على النعيمي مدير عام النادي، جاد الياس نائب رئيس مبيعات شركة مازيراتي - بريمير موتورز- وعدد كبير من الحضور.

في بداية المؤتمر، تقدمت الشيخة عائشة بنت راشد المعلا، بالشكر إلى سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، على رعايته دعم البولو الوردي للعام التاسع على التوالي، مشيرة إلى خطورة مرض سرطان الثدي، مؤكدة أهمية الفحص المبكر، وقالت: مواجهة المرض تبدأ بالتوعية، ورغم خطورة سرطان الثدي، لكن الخبر الجيد أن الفحص المبكر يساعد في السيطرة عليه.

حدث

في بداية كلمته، نقل سعيد بن حوفان المنصوري تحايا سمو الشيخ فلاح بن زايد للحضور، متمنياً أن يحقق اليوم الوردي النجاح المتوقع له، مبيناً أن الهدف من تنظيمه يأتي في إطار المشاركة المجتمعية من قبل النادي ودعماً للأعمال الخيرية، وبيّن المنصوري أن المهرجان سيشتمل على العديد من الفقرات المتنوعة، وفعالية الحديقة الوردية الترفيهية للأطفال، مع فتح عيادة مجانية للفحص.

من جهته، ثمّن أحمد النعيمي دعم مجلس أبوظبي الرياضي المستمر لمسيرة النادي، والعديد من الجهات والمؤسسات التي تشاركهم النشاط، كما ثمّن دور الإعلام في عكس نشاط النادي والمهرجان الوردي خلال السنوات الماضية، مؤكداً أهمية تواصل التعاون للمزيد من النجاح.

فخر

من جانبه، ثمّن جاد الياس عن فخر شركة مازايرتي بأن تكون جزءاً من هذا الحدث المهم، وقال: يسعدنا في شركة بريمير موتورز، جنباً إلى جنب مع مازيراتي، أن نواصل دعم فعاليات نادي غنتوت، بصفتنا راعي السيارات الحصري للسنة الثالثة على التوالي. وأضاف: بطولة البولو الوردي تعد تتويجاً لسلسلة طويلة من حملات التوعية التي أطلقها نادي غنتوت الذي يحرص على تثقيف المجتمع بالمرض وأخطاره، وتمنى جاد الياس التوفيق لنادي غنتوت، وأن يواصل بذات النهج في دعم الأعمال الخيرية.

أهمية

بدوره، أوضح عبد الرحيم الهاشمي، أن مجلس أبوظبي الرياضي، ظل على الدوام يدعم الأنشطة الرياضية التي تساعد في المحافظة على الصحة، وقال إن أهمية الرياضة ليست محل شك، وأنه من الجيد، المساعدة في محاربة الأمراض عبر برامج رياضية توعوية، وأثنى الهاشمي على نادي غنتوت، وفعاليات يوم البولو الوردي، داعياً كل الجهات، لأن تحذو في ذات الاتجاه.

شكر

كما قدمت إدارة نادي غنتوت، شكرها وتقديرها للمؤسسات والشركات الراعية لمهرجان بنيك بولو 2018، بقيادة الهيئة العامة للرياضة، مجلس أبوظبي الرياضي، هيئة الصحة أبوظبي، القيادة العامة لشرطة دبي، القافلة الوردية، السيارة الرسمية للموسم مازيراتي من بريمير موتورز، فندق جولدن توليت الجزيرة غنتوت، شويا للتطوير العقارية، أحمد المغربي للعطور، مجموعة بن حم للسفر، مجلة العاديات، مركز طبي بيفرلي هيلز لجراحة اليوم الواحد، ميزون سميرة معتوق، صيدلية المنارة، عيادة نور الوصل، جوي للهدايلا، بريمير للخيم والمناسبات.