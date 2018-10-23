««أيقونة المضامير» يدشن النسخة 27 بسباق «البرشاء»

المصدر: Ⅶ دبي - ياسر قاسم - خالد المهيري - دبي - البيان الرياضي

اكتملت كافة الترتيبات لانطلاقة موسم سباقات جبل علي في نسخته الـ27 تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي للمضمار الأصفر، ويشهد الموسم الجديد تطوراً كبيراً وتغييرات نوعية تشمل السباقات ومسابقات الجمهور، وسبق ذلك تغيير شعار المضمار حيث تم تدشين الشعار الجديد في سباقات الصيف الأوروبية ويتم تدشينه محلياً ابتداءً من موسم 2018-2019.

وتم الإعلان عن تفاصيل تلك التغييرات والترتيبات الخاصة بالموسم خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة المنظمة أمس بمناسبة انطلاقة أول سباقات الموسم «سباق البرشاء» الجمعة المقبل، وحضر المؤتمر الذي عقد بفندق «حياة ريجينسي» في دبي، كل من ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم والمهندس شريف الحلواني نائب مدير مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم ومدير المضمار وممثلي الشركات والمؤسسات الراعية وهم فيصل الشعفار عن مجموعة «الشعفار للاستثمار» وعامر مكي عن «بنك دبي التجاري» ونورا مراد ممثلة لـ«بنك الإمارات دبي الوطني» ومحمد خالد حبيب الرضا عن «الرضا لوساطة التأمين» وبول لايت بودي ممثل «ايست سبورتس» وغاري ريدر من «سيرفيو».

ارتباط

وعبر ميرزا الصايغ عن سعادته باستمرار ارتباط «شادويل» بسباقات مضمار جبل علي عملاً بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، ورفع أسمى آيات التهاني للقيادة الرشيدة في الدولة بمناسبة انطلاقة موسم السباقات وعلى وجه الخصوص مضمار جبل علي الذي يعد «أيقونة» المضامير، وقال الصايغ إن الجميع متعطش للسباقات بعد فترة غياب قاربت 7 أشهر، وقال إن سباقات الفروسية لها طابعها المميز في الإمارات التي أضحت من الدول الرائدة في رياضة الفروسية في العالم، مشيراً في ذلك لكأس دبي العالمي الحدث الأبرز في العالم والانتصارات الباهرة التي ظللت تحققها خيول جودلفين في مختلف قارات العالم وآخرها في أستراليا.

وقال الصايغ إن اللجنة المنظمة لسباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، التي تضم عبدالله الأنصاري ومسعود محمد ومحمد طه أعدت كافة الترتيبات لروزنامة موسمها الخارجي حتى شهر سبتمبر المقبل، والذي يبدأ من أمريكا الجنوبية وينتهي في اسكتلندا، وأثنى الصايغ على تواجد الرعاة واستمرار تعاونهم مع مضمار جبل علي مؤكداً أن رعاية المؤسسات الوطنية جزء من دورها تجاه المجتمع.

وأشاد بالتطور الذي حدث في الموسم الحالي وزيادة عدد الأشواط وقدم الشكر للجنة المنظمة وهيئة الإمارات لسباق الخيل واتحاد الفروسية على تعاونهم في كل ما يخدم السباقات ويقود للتطور.

اقتراح

وقدم الصايغ اقتراحاً لتنظيم سباقات للخيول بعمر سنتين كما هو الحال في أوروبا، نظراً لوجود عدد كبير من الخيول في الإمارات، ورد ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل ياسر مبروك على هذا المقترح بصعوبة تنفيذه في السباقات بالدولة نظراً لاختلاف موعد الموسم حيث إن بدايات الموسم تكون في الجزء الأخير من العام عكس الحال في أوروبا.

شكر

ومن جانبه، تقدم المهندس شريف الحلواني، بالتهاني لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله - وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وإلى جميع شيوخ آل مكتوم الكرام بمناسبة انطلاقة موسم السباقات في مضمار جبل علي تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وقدم الشكر باسم إدارة المضمار إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية الداعم الرئيس لمضمار جبل علي، كما شكر جميع رعاة «سباق البرشاء» متمنياً خروج الموسم بما يناسب الطموحات والاهتمام الذي يوليه الأب الروحي للمضمار، وأشار في ذلك للدور المهم الذي يقوم به الإعلام في المتابعة الدقيقة للسباقات مما انعكس إيجاباً في الاهتمام الجماهيري.

احتفال

وأوضح الحلواني أن إدارة المضمار أعدت العدة لاحتفال كبير في المهرجان الأول الجمعة المقبلة يليق باسم المضمار العريق حيث تتنوع الفقرات الشيقة بالإضافة لسبعة أشواط، وأكد الحلواني أن إدارة المهرجان تولي أهمية خاصة للجمهور الوفي عملاً بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم سواء بالتسهيلات المعدة لمتابعة السباقات أو الجوائز النقدية والعينية المخصصة للأشواط والسحوبات على الكوبونات المجانية، مؤكداً أن مفاجآت عديدة خصصت لجمهور السباق سواء في المهرجانات الكبيرة أو بقية السباقات.

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أعلن عبيد سيف الزعابي، ممثل مركز معلومات دبي لسباق الخيل، عن القيمة الإجمالية لجوائز الجمهور التي شهدت زيادة غير مسبوقة، حيث بلغ إجمالي جوائز الترشيحات 70 ألف درهم، بالإضافة إلى 10 آلاف درهم ستوزع على 25 فائزاً بواقع 400 درهم لكل منهم سيتم السحب على الكبونات عقب نهاية السباق.

وأضاف الزعابي، إن ترشيحات الشوط الثالث والرابع تم دمجهما في جائزة واحدة وهي «جبل علي المزدوجة»، والتي تبلغ قيمتها المالية 10 آلاف درهم، بنظام النقاط.

رعاة المضمار الأصفر جاهزون للموسم الجديد

أعلن رعاة سباقات مضمار جبل علي، جاهزيتهم التامة للموسم الجديد، الذي سينطلق الجمعة المقبل.

وتوجه عامر محمد مكي مدير المسؤولية الاجتماعية والرعاية والفعاليات في بنك دبي التجاري، بالشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم على جهوده واهتمامه بتطوير الفروسية بالدولة، حيث يقف مضمار جبل علي شامخاً شاهداً على الدور الكبير الذي يلعبه سموه في سبيل رقي وتطوير سباقات الخيل.

وأضاف أخص بالشكر اللجنة المنظمة على إتاحتها لهذه الفرصة لبنك دبي التجاري ليكون جزءاً من هذا الحدث المميز العريق الذي يعتبر من أبرز الفعاليات الرياضية في دبي والإمارات.

وأكد عامر مكي أن بنك دبي التجاري يعتبر نفسه أحد الشركاء المميزين للمضمار الأصفر على مدى 20 عاماً، في خطوة لترسيخ مكانة البنك كراع رئيس للأحداث والفعاليات الرياضية بشكل عام، وأحداث الفروسية بشكل خاص.

وأضاف تتماشى مشاركتنا في رعاية هذه السباقات مع استراتيجية البنك بلعب دور حيوي فعال في مسيرة النمو الازدهار في البلاد في جميع المجالات، كما تتماشى مع التزامنا الاجتماعي، وحرصنا على خدمة المجتمع والنهوض بمسؤولياتنا الاجتماعية تجاه الوطن في مجالات عدة، والسير على نهج القيادة الرشيدة التي وجهت بدعم كافة أشكال المبادرات التي تعنى ببناء شباب الوطن قادة المستقبل، بدءاً بدعم المبادرات الخيرية الاجتماعية وانتهاء بدعم الأنشطة الرياضية وبخاصة الفروسية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتراث المنطقة وتشكل جزءاً أساسياً من الحياة الثقافة الإماراتية.

وأشاد عامر مكي، بالتطور الكبير الذي شهدته سباقات الخيول في الدولة مع نجاحها في الوصول إلى العالمية وتحقيق طفرات كبيرة لقيت إشادة واسعة على كافة الصعد، بحيث أصبح اسم الإمارات عالياً خفاقاً في جميع محافل سباقات الفروسية محلياً وعالمياً. وتمنى مكي في ختام كلمته، كل التوفيق والنجاح للمضمار في الموسم الجديد.

مكانة مرموقة

من جهتها، تقدمت نورا مراد ممثلة «بنك الإمارات دبي الوطني» بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة لاهتمامها برياضة الفروسية حتى أضحت الإمارات في مكانة مرموقة في العالم أجمع، وذلك بفضل الجهود الكبيرة والدعم اللامحدود لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية.

كما تقدمت مراد بالشكر لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي لمضمار جبل علي، على اهتمام سموه بهذا المضمار الرائع.

وأضافت بالنيابة عن الإدارة العامة لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني يسرنا أن نتقدم بالشكر الجزيل لجميع الإداريين والعاملين في المضمار الأصفر على جهودهم في تنظيم هذا الحدث الرياضي الممتع، ويشرفنا أن نكون أحد الرعاة الرئيسين لمثل هذا الحدث، كما نتمنى التوفيق والنجاح ونتطلع لمزيد من التعاون المثمر في المستقبل.

وأكدت نورا مراد، أن بنك الإمارات دبي الوطني سيقوم برعاية 5 أشواط خلال الموسم الجديد للمضمار العائلي.

شكر

كما وجه محمد خالد حبيب الرضا الشكر إنابة عن الرضا للتأمينات إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لإتاحتهم الفرصة لرعاية سباقات المضمار، مؤكداً مواصلة دعمهم للسباقات هذا الموسم.

وتمنى الرضا النجاح والتوفيق للسباق الأول بالموسم وكل السباقات المقبلة بالمضمار، مشيداً بالاهتمام بالحضور الجماهيري المكثف لسباقات المضمار.

مواصلة الدعم

تقدم بول لايت ممثل شركة إيست مانجمنت بالشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم راعي المضمار الأصفر لإتاحتهم الفرصة للرعاية والمساهمة في إنجاح السباقات.

وأكد بول لايت مواصلة دعمهم للمضمار الذي جاءت بدايته في عام 2004 معبرين عن أملهم تحقيق النجاح والتوفيق لسباقات المضمار العائلي. وأعرب لايت عن أمنياته بالنجاح والتوفيق لسباقات هذا الموسم.

فخر بالرعاية

أعرب غاري ريدر ممثل «سيرفيو» عن فخرهم وإعزازهم بالارتباط بهذا الحدث بالمضمار العائلي، حيث ظلوا يرعون السباقات بالمضمار منذ 20 عاماً مؤكداً مواصلتهم الرعاية في المضمار العائلي.ووجه ريدر الشكر الجزيل للجنة المنظمة بالمضمار على تعاونهم وتسهيل كل الإجراءات بالمشاركة في السباقات متمنياً النجاح للسباقات بالموسم الجديد.

فيصل الشعفار: ارتباطنا وثيق بالمضمار العائلي

هنأ فيصل الشعفار، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله - وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بمناسبة انطلاقة موسم السباقات في مضمار جبل علي وخص بالشكر سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي للمضمار لرعاية سموه الكريمة وقال إن ارتباط مجموعة «الشعفار للاستثمار» بالمضمار العائلي بدأ منذ قديم الزمان ويستمر في إطار الشراكة الحقيقية مع إدارة المضمار.

وعلى ذات الصعيد أثنى يوسف أحمد الشامسي نائب الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني على الجهد والتطور النوعي للسباقات في مضمار جبل علي، مؤكداً أن السباقات تجد متابعة كبيرة واهتماماً ملحوظاً من الجماهير.

ياسر مبروك: 77 شوطاً في الموسم

أوضح ياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل، أن الموسم الحالي في مضمار جبل علي يشهد نقلة واضحة بعد رفع عدد الأشواط إلى 77 شوطاً في 11 سباقاً بواقع 7 أشواط في كل سباق، وقال إن «سباق البرشاء» الجمعة المقبل رصد له مبلغ 625 ألف درهم جوائز نقدية للأشواط السبعة، وتم تغيير الشوط الرئيس من الثالث للرابع بعد زيادة عدد الأشواط، وقال إن السباق الأول خصصت جميع أشواطه للخيول المهجنة الأصيلة، وسوف تبدأ سباقات الخيول العربية من السباق الثاني بعد 20 يوماً.

وقال مبروك، إن المضمار الأصفر يشهد تنظيم 4 بطولات ابتداءً من بطولة جبل علي للميل 25 يناير من العام المقبل ثم بطولتي السرعة وجبل علي ستيكس يوم 22 فبراير والختام بالبطولة الكلاسيكية (اليوبيل الفضي ).