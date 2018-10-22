الريسي يتفقد مرافق مونديال التقاط الأوتاد

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

تفقد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ميدان ومرافق مقار بطولة كأس العالم الثالثة لالتقاط الأوتاد (أبوظبي 2018)، التي تستضيفها العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 29 الجاري وحتى 2 نوفمبر المقبل، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بالتزامن مع عام زايد والاحتفاء بمرور 100 عام على مولده.

وتفقد الريسي أول من أمس، أرضية الميدان الرملي الذي ستقام عليه البطولة، كما تفقد أيضاً مقصورة كبار الضيوف، وبوكسات إيواء الخيول، وخيم الفرسان المشاركين في البطولة والتجهيزات الفنية واللوجستية.

كما تقدم الريسي بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، وإلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وإلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، على رعاية المجلس لهذا المحفل الكبير الذي يقام بأرض الدولة بحلته الجديدة،

مثمناً توجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ورعاية سموه للبطولة التي تقام لأول مرة في العاصمة أبوظبي وسط مشاركة نخبة فرسان العالم لالتقاط الأوتاد.

رافق الريسي في جولته التفقدية أديب عبدالكريم الحمادي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، رئيس اللجنة التنفيذية للبطولة، ومحمد الحضرمي رئيس لجنة العلاقات العامة، ومفتاح الحراصي رئيس اللجنة الفنية وعدد من أعضاء اللجنة.

على جانب آخر، تعقد اللجنة المنظمة العليا لبطولة العالم الثالثة لالتقاط الأوتاد، في الثانية عشرة من ظهر اليوم بمقر نادي أبوظبي للفروسية، مؤتمراً صحافياً للكشف عن تفاصيل فعاليات البطولة، وعن العديد من التفاصيل المهمة المرتبطة بالمهرجان، بجانب تدشين شعار البطولة.